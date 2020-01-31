Закупки Белоруссией нефти у Норвегии являются вопросом экономической целесообразности, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он отметил, что раз норвежская нефть получается дешевле, чем российская, то Белоруссия должна действовать исходя из своих собственных интересов.

Здоровье В Забайкалье поступили тесты для определения антигена коронавируса Сегодня, 1 февраля, в центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае поступил набор реагентов для определения антигена нового коронавируса.

Шоу-бизнес MaкSим объявила об уходе в бессрочный отпуск Певица MaкSим уходит в бессрочный отпуск на неопределенный срок. Об этом заявила директор артистки Маргарита Соколова в своем Instagram.

Общество На Собчак составили протокол из-за инцидента во Внуково На телеведущую Ксению Собчак составили протокол сотрудники транспортной полиции - это произошло в столичном аэропорту Внуково после того, как она попросила выпустить ее из самолета авиакомпании "Россия", полтора часа ожидавшего вылета в Санкт-Петербург.

Происшествия Во Франции обнаружили мертвым чеченца Мансура Старого Имран Алиев под своим псевдонимом Мансур Старый был известен обращениями на YouTube и в соцсети Facebook.

Общество Новый КоАП РФ увеличит штрафы для водителей в несколько раз На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере трех тысяч рублей.

Общество Apple временно закрывает магазины в Китае из-за коронавируса Компания Apple приняла решение о временном закрытии розничных магазинов в Китае на фоне вспышки заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.

Музыка Илон Маск записал танцевальный трек Себе Маск взял псевдоним - E "D" M. Известно, что Маск сам написал текст и даже сам пел (если это можно назвать пением).

Политика Великобритания официально вышла из Евросоюза Многие вышли в одежде, напоминающей британский флаг, некоторые несли плакаты с надписями «Пока-пока, Евросоюз», «Наконец-то мы свободны» и др.

Энергетика Транзит российской нефти через Белоруссию подорожает Как сообщалось ранее, в 2020 году Минск собирался повысить тариф на прокачку российской нефти на 16,6 процента (сюда включена недополученная выручка за 2019 год из-за инцидента с загрязненной нефтью в трубопроводе "Дружба").

Музыка Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России Известный российский композитор и продюсер Игорь Крутой считает, что представлять Россию в 2020 году на «Евровидении» будет певец Александр Панайотов.

Политика США ограничили въезд гражданам шести стран США ввели визовые ограничения для граждан шести стран из-за того, как в этих государствах «занимаются обеспечением безопасности», сообщил представитель администрации.

Здоровье В России разработают систему анализа защищенности граждан от инфекций Всероссийскую аналитическую систему, которая позволит хранить, собирать и обрабатывать информацию о защищенности населения России от различных инфекций, разрабатывают в Научно-исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, сообщила пресс-служба центра.

Шоу-бизнес Пляжные фото молодой жены Игоря Николаева вызвали споры в Сети 37-летняя российская певица и актриса Юлия Проскурякова, супруга 60-летнего композитора Игоря Николаева, опубликовала в своем Instagram прощальные фотографии с пляжного отдыха в Майами, где она отдыхала с мужем и маленькой дочерью Вероникой у старшей дочери Николаева Юлии, которая постоянно живет в США.