Энергетика
Московский КомсомолецПесков прокомментировал закупку Белоруссией нефти у Норвегии
Закупки Белоруссией нефти у Норвегии являются вопросом экономической целесообразности, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он отметил, что раз норвежская нефть получается дешевле, чем российская, то Белоруссия должна действовать исходя из своих собственных интересов.
Читать в источнике
Оценить155
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 06:39, Ашберн
Политика
США заявили о готовности обеспечить Белоруссию нефтью на 100%
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские компании готовы полностью обеспечить потребности Белоруссии в нефти.
Космос
Компания SpaceX взорвала гигантский резервуар
Здоровье
В Забайкалье поступили тесты для определения антигена коронавируса
Сегодня, 1 февраля, в центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае поступил набор реагентов для определения антигена нового коронавируса.
Общество
Роструд напомнил о четырехдневной рабочей неделе в феврале
В феврале россиян ожидает четырехдневная рабочая неделя из-за празднования Дня защитника Отечества 23 числа.
Шоу-бизнес
MaкSим объявила об уходе в бессрочный отпуск
Певица MaкSим уходит в бессрочный отпуск на неопределенный срок. Об этом заявила директор артистки Маргарита Соколова в своем Instagram.
Здоровье
Врачи назвали стабильным состояние студентки с коронавирусом в Тюмени
Состояние заболевшей коронавирусом студентки из Китая, госпитализированной в Тюмени, удовлетворительное, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.
Игры
В Steam началась распродажа игр Rockstar Games
В Steam запустили скидки на все доступные в магазине игры Rockstar Games.
Армия и оружие
NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут
Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
Общество
На Собчак составили протокол из-за инцидента во Внуково
На телеведущую Ксению Собчак составили протокол сотрудники транспортной полиции - это произошло в столичном аэропорту Внуково после того, как она попросила выпустить ее из самолета авиакомпании "Россия", полтора часа ожидавшего вылета в Санкт-Петербург.
Происшествия
Во Франции обнаружили мертвым чеченца Мансура Старого
Имран Алиев под своим псевдонимом Мансур Старый был известен обращениями на YouTube и в соцсети Facebook.
Общество
Новый КоАП РФ увеличит штрафы для водителей в несколько раз
На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере трех тысяч рублей.
Общество
Apple временно закрывает магазины в Китае из-за коронавируса
Компания Apple приняла решение о временном закрытии розничных магазинов в Китае на фоне вспышки заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.
Армия и оружие
ЦАР запросила у России третью партию оружия
Центральноафриканская республика (ЦАР) направила обращение в Министерство обороны России с просьбой отправить в страну третью партию вооружений.
Теннис
Уроженка Москвы София Кенин выиграла Australian Open
Американка София Кенин стала победительницей Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.
Музыка
Илон Маск записал танцевальный трек
Себе Маск взял псевдоним - E "D" M. Известно, что Маск сам написал текст и даже сам пел (если это можно назвать пением).
Происшествия
Вылетевший в Сочи самолет экстренно вернулся во Внуково
Пассажирский самолет, который вылетел в Сочи из столичного Внуково, экстренно вернулся в аэропорт.
Политика
Великобритания официально вышла из Евросоюза
Многие вышли в одежде, напоминающей британский флаг, некоторые несли плакаты с надписями «Пока-пока, Евросоюз», «Наконец-то мы свободны» и др.
Политика
В партии Зеленского предложили заработать на продаже воды в Крым
В партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» задумались о том, чтобы продавать воду в Крым.
Происшествия
Бабушка брошенных в Шереметьево детей пожаловалась на угрозы их отца
Бабушка двоих мальчиков из Комсомольска-на-Амуре, брошенных в московском аэропорту Шереметьево, пожаловалась в полицию на угрозы со стороны их отца.
Энергетика
Транзит российской нефти через Белоруссию подорожает
Как сообщалось ранее, в 2020 году Минск собирался повысить тариф на прокачку российской нефти на 16,6 процента (сюда включена недополученная выручка за 2019 год из-за инцидента с загрязненной нефтью в трубопроводе "Дружба").
Музыка
Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России
Известный российский композитор и продюсер Игорь Крутой считает, что представлять Россию в 2020 году на «Евровидении» будет певец Александр Панайотов.
Политика
США ограничили въезд гражданам шести стран
США ввели визовые ограничения для граждан шести стран из-за того, как в этих государствах «занимаются обеспечением безопасности», сообщил представитель администрации.
Общество
Минтранс рекомендовал не летать в Китай без крайней необходимости
Россиянам следует воздержаться от поездок в Китай, где идет распространение коронавируса nCoV-201, если это не вызвано крайней необходимостью.
Футбол
Газзаев возглавит комитет Госдумы по делам национальностей
65-летний парламентарий станет председателем комитета Госдумы по делам национальностей.
Здоровье
В России разработают систему анализа защищенности граждан от инфекций
Всероссийскую аналитическую систему, которая позволит хранить, собирать и обрабатывать информацию о защищенности населения России от различных инфекций, разрабатывают в Научно-исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, сообщила пресс-служба центра.
Общество
Эвакуация россиян из Китая началась через пункты пропуска в Приморье
Вывоз граждан России из Китая через пункты пропуска в Приморском крае начался в субботу.
Шоу-бизнес
Пляжные фото молодой жены Игоря Николаева вызвали споры в Сети
37-летняя российская певица и актриса Юлия Проскурякова, супруга 60-летнего композитора Игоря Николаева, опубликовала в своем Instagram прощальные фотографии с пляжного отдыха в Майами, где она отдыхала с мужем и маленькой дочерью Вероникой у старшей дочери Николаева Юлии, которая постоянно живет в США.
Происшествия
Власти Петербурга помогут семье погибшего при обрушении СКК
Губернатор Петербурга Александр Беглов поставил задачу помочь семье рабочего, погибшего во время обрушения при демонтаже спортивно-концертного комплекса (СКК) "Петербургский".
Общество
В России выявили первых заболевших коронавирусом
В Забайкалье и Тюменской области зафиксированы двое первых больных коронавирусом 2019-nCoV, который унес в Китае жизни более 200 человек.