Энергетика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецПесков прокомментировал закупку Белоруссией нефти у Норвегии

Закупки Белоруссией нефти у Норвегии являются вопросом экономической целесообразности, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он отметил, что раз норвежская нефть получается дешевле, чем российская, то Белоруссия должна действовать исходя из своих собственных интересов.
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В Кремле прокомментировали закупку Белоруссией нефти у Норвегии

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Песков объяснил покупку Минском норвежской нефти

REGNUMвчера в 05:46

Песков считает покупку Белоруссией нефти у Норвегии вопросом коммерческой выгоды

ТАССвчера в 04:50

Закупка Белоруссией нефти у Норвегии является вопросом экономической целесообразности – Песков

Эхо Москвывчера в 05:09

Песков прокомментировал закупку Белоруссией нефти у Норвегии

Московский Комсомолецвчера в 05:03

В Кремле оценили закупку нефти Белоруссией у Норвегии

RT на русскомвчера в 04:54

Песков объяснил покупку Белоруссией норвежской нефти экономической выгодой

Коммерсантъвчера в 05:43
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Политика

США заявили о готовности обеспечить Белоруссию нефтью на 100%

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские компании готовы полностью обеспечить потребности Белоруссии в нефти.
РИА Новости 06:04
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Компания SpaceX взорвала гигантский резервуар

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Певица MaкSим уходит в бессрочный отпуск на неопределенный срок. Об этом заявила директор артистки Маргарита Соколова в своем Instagram.
Газета.Ru 04:57
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Состояние заболевшей коронавирусом студентки из Китая, госпитализированной в Тюмени, удовлетворительное, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.
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РИА Новости 29 января в 22:27
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На телеведущую Ксению Собчак составили протокол сотрудники транспортной полиции - это произошло в столичном аэропорту Внуково после того, как она попросила выпустить ее из самолета авиакомпании "Россия", полтора часа ожидавшего вылета в Санкт-Петербург.
Газета.Ru 30 января в 11:47
Происшествия

Во Франции обнаружили мертвым чеченца Мансура Старого

Имран Алиев под своим псевдонимом Мансур Старый был известен обращениями на YouTube и в соцсети Facebook.
Lenta.ru 05:38
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Новый КоАП РФ увеличит штрафы для водителей в несколько раз

На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере трех тысяч рублей.
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Apple временно закрывает магазины в Китае из-за коронавируса

Компания Apple приняла решение о временном закрытии розничных магазинов в Китае на фоне вспышки заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 02:22
Армия и оружие

ЦАР запросила у России третью партию оружия

Центральноафриканская республика (ЦАР) направила обращение в Министерство обороны России с просьбой отправить в страну третью партию вооружений.
РБК вчера в 09:44
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Уроженка Москвы София Кенин выиграла Australian Open

Американка София Кенин стала победительницей Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.
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Себе Маск взял псевдоним - E "D" M. Известно, что Маск сам написал текст и даже сам пел (если это можно назвать пением).
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Вылетевший в Сочи самолет экстренно вернулся во Внуково

Пассажирский самолет, который вылетел в Сочи из столичного Внуково, экстренно вернулся в аэропорт.
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Великобритания официально вышла из Евросоюза

Многие вышли в одежде, напоминающей британский флаг, некоторые несли плакаты с надписями «Пока-пока, Евросоюз», «Наконец-то мы свободны» и др.
RT на русском 01:19
Политика

В партии Зеленского предложили заработать на продаже воды в Крым

В партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» задумались о том, чтобы продавать воду в Крым.
Известия 05:16
Происшествия

Бабушка брошенных в Шереметьево детей пожаловалась на угрозы их отца

Бабушка двоих мальчиков из Комсомольска-на-Амуре, брошенных в московском аэропорту Шереметьево, пожаловалась в полицию на угрозы со стороны их отца.
Lenta.ru 02:59
Энергетика

Транзит российской нефти через Белоруссию подорожает

Как сообщалось ранее, в 2020 году Минск собирался повысить тариф на прокачку российской нефти на 16,6 процента (сюда включена недополученная выручка за 2019 год из-за инцидента с загрязненной нефтью в трубопроводе "Дружба").
Вести.Ru вчера в 06:04
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Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России

Известный российский композитор и продюсер Игорь Крутой считает, что представлять Россию в 2020 году на «Евровидении» будет певец Александр Панайотов.
Известия вчера в 21:04
Политика

США ограничили въезд гражданам шести стран

США ввели визовые ограничения для граждан шести стран из-за того, как в этих государствах «занимаются обеспечением безопасности», сообщил представитель администрации.
Коммерсантъ вчера в 16:43
Общество

Минтранс рекомендовал не летать в Китай без крайней необходимости

Россиянам следует воздержаться от поездок в Китай, где идет распространение коронавируса nCoV-201, если это не вызвано крайней необходимостью.
РБК 06:29
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Газзаев возглавит комитет Госдумы по делам национальностей

65-летний парламентарий станет председателем комитета Госдумы по делам национальностей.
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Здоровье

В России разработают систему анализа защищенности граждан от инфекций

Всероссийскую аналитическую систему, которая позволит хранить, собирать и обрабатывать информацию о защищенности населения России от различных инфекций, разрабатывают в Научно-исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, сообщила пресс-служба центра.
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Эвакуация россиян из Китая началась через пункты пропуска в Приморье

Вывоз граждан России из Китая через пункты пропуска в Приморском крае начался в субботу.
ФАН 01:22
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Пляжные фото молодой жены Игоря Николаева вызвали споры в Сети

37-летняя российская певица и актриса Юлия Проскурякова, супруга 60-летнего композитора Игоря Николаева, опубликовала в своем Instagram прощальные фотографии с пляжного отдыха в Майами, где она отдыхала с мужем и маленькой дочерью Вероникой у старшей дочери Николаева Юлии, которая постоянно живет в США.
Московский Комсомолец 02:02
Происшествия

Власти Петербурга помогут семье погибшего при обрушении СКК

Губернатор Петербурга Александр Беглов поставил задачу помочь семье рабочего, погибшего во время обрушения при демонтаже спортивно-концертного комплекса (СКК) "Петербургский".
ТАСС вчера в 12:40
Происшествия

В Новокузнецке задержали сбежавшего из суда после приговора мужчину

РБК 03:49
Общество

В России выявили первых заболевших коронавирусом

В Забайкалье и Тюменской области зафиксированы двое первых больных коронавирусом 2019-nCoV, который унес в Китае жизни более 200 человек.
Свободная Пресса вчера в 08:00
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