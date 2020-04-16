Общество
RT на русскомПесков прокомментировал затруднения из-за проверки пропусков в Москве
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал затруднения из-за проверки пропусков в Москве. «Определённые сбои бывают, мы убеждены, что мэрия Москвы вынесет определённые уроки после вчерашних затруднений и сделает так, чтобы они не повторялись», — сказал Песков.
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Политика
Стало известно о решении перенести парад Победы в Москве
Кремль принял решение не проводить парад Победы в Москве 9 мая и перенести мероприятие на более позднюю дату.
Lenta.ru вчера в 13:18
Происшествия
ФСБ задержала подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель города Красноярска, 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на школу", - сказали в ЦОС.
Интерфакс 07:58
Гаджеты
Обновленную MIUI 12 от Xiaomi показали на скриншотах
Специалисты опубликовали несколько новых скриншотов, на которых видны нововведения в будущем пользовательском интерфейсе MIUI 12 от Xiaomi.
OAnews 07:12
Общество
В Минздраве оценили сроки снижения числа заражений в Москве
В Москве устойчивое снижение количества людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, может наступить уже в июне — июле 2020 года, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РБК вчера в 11:58
Энергетика
Бюджет России в мае получит от экспорта нефти меньше $1 за баррель
Российский бюджет в мае будет получать за экспорт нефти меньше $1 за баррель, посчитал Bloomberg с использованием данных министерства финансов России.
Ведомости 07:31
Политика
Госдеп обвинил Россию в проведении ядерных испытаний
Госдеп США обвинил Россию в проведении ядерных испытаний.
Деловое.ТВ 04:49
Кино
Чулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»
Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза".
Газета.Ru 07:15
Происшествия
Установлены заказчики беспорядков в колонии в Ангарске
Заказчиков бунта колонии №15 в Ангарске удалось установить, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные ГУФСИН по Иркутской области.
Газета.Ru 05:31
Политика
Обмен пленными между ДНР и Киевом состоялся
Lenta.ru 03:23
Экономика
Губернатор Алтайского края заявил, что в регионе нет денег на поддержку бизнеса
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заявил, что в регионе нет средств на то, чтобы на местном уровне оказывать поддержку бизнесу, пострадавшему в результате ограничений, наложенных из-за пандемии коронавируса.
Znak.com 07:18
Интернет
Facebook создаст симуляцию самого себя
Компания Facebook создаст изолированную симуляцию своей платформы с ботами вместо реальных пользователей, чтобы обнаружить слабые места своей платформы, сообщает The Verge.
Полит.ру 00:56
Общество
«Яндекс» запустит домашнее тестирование на коронавирус
В рамках проекта «Помощь рядом» «Яндекс» запускает безопасное тестирование на коронавирус на дому.
РБК 08:00
Общество
Коронавирус выявлен в 22 районах и округах Нижегородской области
По состоянию на 16 апреля, коронавирусная инфекция выявлена в 22 районах и городских округах Нижегородской области.
АПН - Нижний Новгород 07:00
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
У людей, зараженных коронавирусной инфекцией, развивается не пневмония, а начинается специфическое поражение легких.
Российская газета 08:11
Футбол
Погребняк превзошел Роналду в его челлендже
Матч ТВ 07:19
Экономика
Решетников лично проверил выдачу нулевых кредитов
Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил лично проверить, как реализуют банки приказ российского правительства о выдаче "нулевых" кредитов.
Газета.Ru 02:48
Здоровье
Врачи выявили новый симптом заражения коронавирусом
У каждого пятого итальянца, госпитализированного с COVID-19, наблюдаются проблемы с кожей, наиболее часто такой симптом встречается у детей и подростков.
РИА Новости вчера в 23:05
Политика
В Кремле прокомментировали высказывания Кадырова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:52
Общество
В Москве введут автоматические проверки пропусков на транспорте
Проверки пропусков на общественном транспорте Москвы переведут полностью в автоматический режим через транспортные и социальные карты.
RT на русском вчера в 13:04
Экономика
Россиянам предложили раздать деньги просто так
Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 14 апреля в 06:47
Общество
В Башкирии продлили режим самоизоляции до лета
Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что режим самоизоляции в целях профилактики коронавируса в регионе продлится минимум до конца мая.
РИА Новости 06:15
Игры
На сайте Crysis обнаружили логотип и постер ремастера
CyberSport.ru 06:57
Здоровье
В Минздраве уточнили данные об инкубационном периоде коронавируса
Инкубационный период коронавирусной инфекции может составлять и более 14 дней, следует из презентации к выступлению главного внештатного инфекциониста Минздрава Елены Малинниковой на онлайн-собрании Научного совета РАН в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
РИА Новости 08:13
Наука
На перевале времен викингов в Норвегии нашли около тысячи артефактов
Археологи нашли в районе норвежского ледника Лендбрин около тысячи артефактов на горном перевале времен викингов, сообщает журнал Antiquity.
РЕН ТВ 08:42
Происшествия
Семья из Карелии так самоизолировалась, что ее разыскивала полиция
Следственный комитет Карелии проводит проверку по факту "исчезновения" семьи из Петрозаводска с двумя несовершеннолетними детьми.
Российская газета 08:22
Общество
Путин поручил расширить число пострадавших из-за COVID-19 предприятий
Президент России Владимир Путин поручил включить малые и средние компании непродовольственной розницы в перечень отраслей, наиболее пострадавших из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 09:33
Армия и оружие
В США заявили, что их самолет перехватил российский Су-35
Российский истребитель Су-35 совершил опасный перехват американского самолета P-8A Poseidon, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ВМС США.
Газета.Ru 04:26
Шоу-бизнес
Вера Брежнева опубликовала фото топлес и дала советы по питанию
Певица Вера Брежнева ведёт отдельный Instagram-аккаунт, где делится советами по здоровому питанию.
Газета Кемерова вчера в 14:13
Происшествия
На севере Италии произошло землетрясение магнитудой 4,2
РИА Новости 06:41
Общество
Япония ввела режим ЧС на всей территории
Вести.Ru 07:42