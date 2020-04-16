Общество

RT на русскомRT на русскомПесков прокомментировал затруднения из-за проверки пропусков в Москве

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал затруднения из-за проверки пропусков в Москве. «Определённые сбои бывают, мы убеждены, что мэрия Москвы вынесет определённые уроки после вчерашних затруднений и сделает так, чтобы они не повторялись», — сказал Песков.
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В Кремле прокомментировали затруднения из-за пропусков в Москве

РИА Новости06:50

Песков прокомментировал затруднения из-за проверки пропусков в Москве

RT на русском07:11

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