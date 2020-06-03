Политика
РИА НовостиПесков прокомментировал заявление Трампа о «ядерном пакте» с Россией
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал слова Дональда Трампа о "ядерном пакте" с Россией.
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Общество
МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России
Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения.
Коммерсантъ 06:04
Политика
Путин отказался от приглашения Джонсона на саммит по вакцинам
Президент России Владимир Путин отказался от приглашения премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на международных саммит по вакцинам от новой коронавирусной инфекции.
Русская Планета 06:58
Политика
Лукашенко отправил в отставку кабинет министров Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку действующий состав правительства, передает информационное агентство "БелТА".
Газета.Ru 17:02
Происшествия
Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения
Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru 15:12
Общество
Режим ЧС ввели в Красноярском крае после разлива топлива
Режим ЧС федерального уровня ввели в Красноярском крае после разлива топлива в Норильске.
Известия 13:42
Здоровье
Минздрав рассказал об атипичных симптомах коронавируса у пожилых
У пожилых людей COVID-19 может протекать атипично. В частности, у таких пациентов возможен бред и снижение артериального давления.
BFM.ru 08:47
Политика
США готовят новые санкции против «Северного потока-2»
Группа сенаторов США намерена представить законопроект по расширению санкций против газопровода "Северный поток-2".
Вести.Ru 15:39
Происшествия
Утопившая своих детей жительница Камчатки получила 15 лет колонии
"Суд приговорил виновную к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
Российская газета 21:29
Кино
Екатерина Гусева рассказала, почему избегала работать с Безруковым
43-летняя российская актриса Екатерина Гусева, которую отечественный зритель до сих пор помнит в первую очередь как Ольгу, жену Саши Белого из "Бригады", рассказала, почему какое-то время избегала съемок с Сергеем Безруковым.
Российская газета 12:10
Происшествия
Контрабанда леса на 134 млн рублей раскрыта в Иркутской области
По версии следствия, с 2016 по 2018 годы члены организованной преступной группы через подставные фирмы незаконно вывезли из Российской Федерации через таможенную границу пиломатериал хвойных пород из сосны обыкновенной, ели и пихты, а также лиственных пород из березы объемом более 15 тысяч м стоимостью свыше 134 миллионов рублей.
Областная газета (г. Иркутск) 05:03
Общество
Власти ужесточили правила въезда на Сахалин — тест на COVID-19 теперь обязателен для всех
Для въезда в Сахалинскую область отрицательный тест на коронавирус становится обязательным для всех.
РИА Сахалин-Курилы 21:56
Общество
В полиции Хьюстона нашли «русского агента»
Экс-футболист сборной России рассказал, чем полиция в США лучше российской Во многих городах массовые акции сопровождаются поджогами и мародёрством.
Национальная служба новостей 08:38
Политика
Посольство направило ноту в Госдеп с требованием о медпомощи Ярошенко
Посольство России в Вашингтоне направило ноту в Госдепартамент США с требованием предоставить медицинскую помощь российскому лётчику Константину Ярошенко, находящемуся в американской тюрьме.
RT на русском 21:11
Политика
Саакашвили отказался отвечать на вопрос о результатах на новом посту
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили вышел из себя и отказался отвечать на вопрос одного из украинских предпринимателей, который спросил, когда станут видны результаты его деятельности на посту главы Национального совета реформ.
ТАСС 08:19
Кино
Александр Невский завершил работу над фильмом с дочерью Ван Дамма
Небезызвестный и по-своему даже легендарный культурист, актёр, режиссёр и продюсер Александр Невский завершил работу над своим новым фильмом.
Российская газета 06:55
Общество
Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением
Ранее Владимир Соловьев заявил, что увольнение Шафран из ток-шоу "Полный контакт" на радио "Вести FM" следует рассматривать в качестве "повышения".
Газета.Ru 11:38
Политика
Более 200 депутатов России подписали обращение к гражданам с призывом не поддерживать конституционные поправки Владимира Путина
16 марта 2020 года КС РФ признал предложенную президентом процедуру изменений основного закона с проведением плебисцита, а также сами поправки, в том числе про обнуление президентских сроков для Путина, соответствующими Конституции.
Фонтанка.Ру 08:18
Наука
Новый результат мирового уровня получен в эксперименте LHCb
Ученые НИЦ «Курчатовский институт» – ИТЭФ в составе международной исследовательской группы получили результат мирового уровня в ходе эксперимента LHCb на Большом адронном коллайдере.
Научная Россия вчера в 09:31
Путешествия
Россияне не хотят ехать в Сочи из-за новых правил
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Сочи готовятся к открытию более 30 санаториев.
Gazeta.SPb 14:50
Экономика
В крупнейших городах России рухнула стоимость жилья
По итогам мая 2020-го цены квартир на вторичном рынке упали в 48 городах из 70 крупнейших в России.
Lenta.ru 13:06
Общество
Смертность в Петербурге выросла на треть в мае
Рекордное для мая количество смертей зарегистрировано в Петербурге: в городе скончались почти 6,5 тысяч человек, следует из статистики комитета по делам записи актов гражданского состояния.
Интерфакс 17:04
Кино
Каннский кинофестиваль объявил программу
Афиша Daily 13:44
Происшествия
Колымчанин изнасиловал несовершеннолетнюю девочку, а с ее знакомой вступил в половое сношение
По версии следствия, в начале июня 2019 года, оказавшись наедине с двумя несовершеннолетними, обвиняемый, достоверно зная о возрасте девочек, совершил в отношении одной из них насильственные действия сексуального характера, а со второй вступил в половое сношение.
Колыма-информ 22:25
Здоровье
Какие продукты помогут в борьбе со стрессом
Врач-эндокринолог Наталья Пузырёва рассказала, употребление каких продуктов может помочь в борьбе со стрессом.
Пермь открытая 10:36
Общество
В России предложили ввести новый штраф для водителей — 50 000 рублей
Министерство юстиции РФ предложило внести в будущий КоАП новый штраф в размере 50 000 рублей с лишением прав от двух до трех лет.
Motor вчера в 12:55
Общество
Кадыров порассуждал о вреде вышек 5G и чипировании
Глава Чечни Рамзан Кадыров порассуждал о вреде вышек 5G и чипировании в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 18:36
Гаджеты
Акция: Xiaomi предлагает купить два крутых смартфона по цене одного
Сегодня, 4 июня, в России начался сбор предварительных заказов на флагманский смартфон Xiaomi Mi 10, который был представлен на отечественном рынке на прошлой неделе.
Dgl.ru 21:27
Армия и оружие
Турция заявила о неспособности Хафтара выиграть войну в Ливии
В настоящее время армия фельдмаршала Халифы Хафтара борется с силами ПНС, на стороне которых выступает Турция, снабжая ПНС техникой, боеприпасами и поддержкой с воздуха.
Lenta.ru 04:58
Экономика
Глава Wildberries попросила Путина о поддержке проекта технопарков
Глава онлайн-ритейлера Wildberries попросила президента России Владимира Путина о поддержке развития сети технопарков для производителей лёгкой промышленности, которую Wildberries планирует запустить по всей стране.
Rambler News Service 08:46