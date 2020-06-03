Политика

РИА НовостиРИА НовостиПесков прокомментировал заявление Трампа о «ядерном пакте» с Россией

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал слова Дональда Трампа о "ядерном пакте" с Россией.
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Кремль отреагировал на слова Трампа о ядерном соглашении с Россией

RT на русском11:46

Кремль отреагировал на желание Трампа ядерного пакта с Россией

Lenta.ru10:32

В Кремле оценили заявление Трампа о «ядерном пакте» с Россией

Газета.Ru13:19

Трамп хочет заключить ядерный пакт с Россией

Коммерсантъ11:12

Трамп захотел заключить ядерный пакт с Россией

URA.Ru10:51

Песков прокомментировал заявление Трампа о «ядерном пакте» с Россией

РИА Новости11:01

Кремль ответил на слова Трампа о необходимости ядерного пакта

РБК11:31
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Общество

МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России

Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения.
Коммерсантъ 06:04
602
Политика

Путин отказался от приглашения Джонсона на саммит по вакцинам

Президент России Владимир Путин отказался от приглашения премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на международных саммит по вакцинам от новой коронавирусной инфекции.
Русская Планета 06:58
479
Политика

Лукашенко отправил в отставку кабинет министров Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку действующий состав правительства, передает информационное агентство "БелТА".
Газета.Ru 17:02
1,2K
Происшествия

Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения

Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru 15:12
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Общество

Режим ЧС ввели в Красноярском крае после разлива топлива

Режим ЧС федерального уровня ввели в Красноярском крае после разлива топлива в Норильске.
Известия 13:42
2K
Здоровье

Минздрав рассказал об атипичных симптомах коронавируса у пожилых

У пожилых людей COVID-19 может протекать атипично. В частности, у таких пациентов возможен бред и снижение артериального давления.
BFM.ru 08:47
747
Политика

США готовят новые санкции против «Северного потока-2»

Группа сенаторов США намерена представить законопроект по расширению санкций против газопровода "Северный поток-2".
Вести.Ru 15:39
453
Происшествия

Утопившая своих детей жительница Камчатки получила 15 лет колонии

"Суд приговорил виновную к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
Российская газета 21:29
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Кино

Екатерина Гусева рассказала, почему избегала работать с Безруковым

43-летняя российская актриса Екатерина Гусева, которую отечественный зритель до сих пор помнит в первую очередь как Ольгу, жену Саши Белого из "Бригады", рассказала, почему какое-то время избегала съемок с Сергеем Безруковым.
Российская газета 12:10
46
Происшествия

Контрабанда леса на 134 млн рублей раскрыта в Иркутской области

По версии следствия, с 2016 по 2018 годы члены организованной преступной группы через подставные фирмы незаконно вывезли из Российской Федерации через таможенную границу пиломатериал хвойных пород из сосны обыкновенной, ели и пихты, а также лиственных пород из березы объемом более 15 тысяч м стоимостью свыше 134 миллионов рублей.
Областная газета (г. Иркутск) 05:03
1
Общество

Власти ужесточили правила въезда на Сахалин — тест на COVID-19 теперь обязателен для всех

Для въезда в Сахалинскую область отрицательный тест на коронавирус становится обязательным для всех.
РИА Сахалин-Курилы 21:56
Общество

В полиции Хьюстона нашли «русского агента»

Экс-футболист сборной России рассказал, чем полиция в США лучше российской Во многих городах массовые акции сопровождаются поджогами и мародёрством.
Национальная служба новостей 08:38
1
Политика

Посольство направило ноту в Госдеп с требованием о медпомощи Ярошенко

Посольство России в Вашингтоне направило ноту в Госдепартамент США с требованием предоставить медицинскую помощь российскому лётчику Константину Ярошенко, находящемуся в американской тюрьме.
RT на русском 21:11
Политика

Саакашвили отказался отвечать на вопрос о результатах на новом посту

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили вышел из себя и отказался отвечать на вопрос одного из украинских предпринимателей, который спросил, когда станут видны результаты его деятельности на посту главы Национального совета реформ.
ТАСС 08:19
4
Кино

Александр Невский завершил работу над фильмом с дочерью Ван Дамма

Небезызвестный и по-своему даже легендарный культурист, актёр, режиссёр и продюсер Александр Невский завершил работу над своим новым фильмом.
Российская газета 06:55
37
Общество

Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением

Ранее Владимир Соловьев заявил, что увольнение Шафран из ток-шоу "Полный контакт" на радио "Вести FM" следует рассматривать в качестве "повышения".
Газета.Ru 11:38
413
Политика

Более 200 депутатов России подписали обращение к гражданам с призывом не поддерживать конституционные поправки Владимира Путина

16 марта 2020 года КС РФ признал предложенную президентом процедуру изменений основного закона с проведением плебисцита, а также сами поправки, в том числе про обнуление президентских сроков для Путина, соответствующими Конституции.
Фонтанка.Ру 08:18
118
Наука

Новый результат мирового уровня получен в эксперименте LHCb

Ученые НИЦ «Курчатовский институт» – ИТЭФ в составе международной исследовательской группы получили результат мирового уровня в ходе эксперимента LHCb на Большом адронном коллайдере.
Научная Россия вчера в 09:31
2
Путешествия

Россияне не хотят ехать в Сочи из-за новых правил

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Сочи готовятся к открытию более 30 санаториев.
Gazeta.SPb 14:50
717
Экономика

В крупнейших городах России рухнула стоимость жилья

По итогам мая 2020-го цены квартир на вторичном рынке упали в 48 городах из 70 крупнейших в России.
Lenta.ru 13:06
8
Общество

Смертность в Петербурге выросла на треть в мае

Рекордное для мая количество смертей зарегистрировано в Петербурге: в городе скончались почти 6,5 тысяч человек, следует из статистики комитета по делам записи актов гражданского состояния.
Интерфакс 17:04
84
Кино

Каннский кинофестиваль объявил программу

Афиша Daily 13:44
Происшествия

Колымчанин изнасиловал несовершеннолетнюю девочку, а с ее знакомой вступил в половое сношение

По версии следствия, в начале июня 2019 года, оказавшись наедине с двумя несовершеннолетними, обвиняемый, достоверно зная о возрасте девочек, совершил в отношении одной из них насильственные действия сексуального характера, а со второй вступил в половое сношение.
Колыма-информ 22:25
Здоровье

Какие продукты помогут в борьбе со стрессом

Врач-эндокринолог Наталья Пузырёва рассказала, употребление каких продуктов может помочь в борьбе со стрессом.
Пермь открытая 10:36
3
Общество

В России предложили ввести новый штраф для водителей — 50 000 рублей

Министерство юстиции РФ предложило внести в будущий КоАП новый штраф в размере 50 000 рублей с лишением прав от двух до трех лет.
Motor вчера в 12:55
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Общество

Кадыров порассуждал о вреде вышек 5G и чипировании

Глава Чечни Рамзан Кадыров порассуждал о вреде вышек 5G и чипировании в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 18:36
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Гаджеты

Акция: Xiaomi предлагает купить два крутых смартфона по цене одного

Сегодня, 4 июня, в России начался сбор предварительных заказов на флагманский смартфон Xiaomi Mi 10, который был представлен на отечественном рынке на прошлой неделе.
Dgl.ru 21:27
2
Армия и оружие

Турция заявила о неспособности Хафтара выиграть войну в Ливии

В настоящее время армия фельдмаршала Халифы Хафтара борется с силами ПНС, на стороне которых выступает Турция, снабжая ПНС техникой, боеприпасами и поддержкой с воздуха.
Lenta.ru 04:58
12
Происшествия

Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали

Вести.Ru 02:32
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Экономика

Глава Wildberries попросила Путина о поддержке проекта технопарков

Глава онлайн-ритейлера Wildberries попросила президента России Владимира Путина о поддержке развития сети технопарков для производителей лёгкой промышленности, которую Wildberries планирует запустить по всей стране.
Rambler News Service 08:46
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