Политика

РИА НовостиРИА НовостиПесков прокомментировал заявление главы ДНР о лжи Киева

Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин обвинил Киев в искажении текста коммюнике "нормандского саммита".
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Дмитрий Песков
Это не так важно. Там есть референтный текст на английском.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельКоммерсантъ 11:54

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Песков прокомментировал слова об искажении текста коммюнике саммита в Париже

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