Политика

REGNUMREGNUMПесков прокомментировал заявление главы ДНР о лжи Украины

Все искажения итогового документа «нормандского саммита», допущенные украинской стороной в ходе публикации документа, не имеют значения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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с чего всё началось
Издание «Донецкое агентство новостей
» опубликовало ультиматум главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Дениса Пушилина выдвинутый властям Украины.
Военное дело06:56

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Песков прокомментировал слова об искажении текста коммюнике саммита в Париже

Известия11:30

Песков оценил заявление об искажении Киевом коммюнике саммита в Париже

RT на русском10:38

Глава ДНР выдвинул условие для соблюдения перемирия и обмена пленными

Московский Комсомолец03:44

В Кремле прокомментировали ультиматум ДНР, выдвинутый Киеву

РИА Новости09:36

Глава ДНР поставил ультиматум Киеву из-за саммита в Париже

РБК07:51

В ДНР настаивают на публикации Киевом точного текста парижского коммюнике на всех языках

ТАСС06:12

Песков прокомментировал заявление главы ДНР о лжи Украины

REGNUM09:42
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Спорт

Матвиенко: Россия может проводить альтернативные Олимпиаде игры

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко отреагировала на 4-летний бан российского спорта со стороны ВАДА.
Metaratings 07:53
Наука

На дне океана нашли тысячи загадочных объектов

Ученые Научно-исследовательского института аквариума Монтерей-Бей (MBARI) в американском штате Калифорния нашли несколько тысяч загадочных отверстий на морском дне.
Lenta.ru 10:38
Футбол

Наставник «Атлетико» считает «Локомотив» сильным соперником

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне рассказал, чего ждет от матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против московского "Локомотива", передает Sport24.
Газета.Ru вчера в 14:26
Политика

На Украине депутата Госдумы заочно приговорили к 14 годам заключения

Святошинский районный суд Киева заочно приговорил к 14 годам лишения свободы депутата Госдумы от Республики Крым Светлану Савченко за госизмену.
RT на русском 09:51
Происшествия

Иван Голунов подал в ФСБ заявление о преступлении

Журналист Иван Голунов обратился в ФСБ с заявлением с просьбой о регистрации сообщения о преступлении в отношении него.
Интерфакс 08:49
Политика

Глава Пентагона выразил обеспокоенность сближением Турции с Россией

Глава Пентагона Марк Эспер вновь выразил обеспокоенность сближением Турции с Россией.
РИА Новости 11:26
Происшествия

В Японии обнаружили российский катер, пропавший полтора месяца назад

ТАСС 05:48
Футбол

Rambler Group хочет участвовать в возможном тендере на показ РПЛ

Руководитель спортивных проектов Rambler Group Михаил Гершкович заявил, что компания может принять участие в возможном тендере на права показа матчей РПЛ.
Бомбардир.ру 10:28
Политика

Киев исправил текст коммюнике «нормандского саммита»

На сайте президента Украины появился исправленный текст коммюнике "нормандского саммита" в Париже на украинском языке.
РИА Новости 11:21
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал новости о своей свадьбе с молодой помощницей

Артист-юморист Евгений Петросян прокомментировал в Instagram сообщения о своей свадьбе с помощницей Татьяной Брухуновой, которые ранее появились на страницах некоторых СМИ.
Московский Комсомолец 08:01
Авто

Renault готовит новый недорогой кроссовер

Внешность нового кроссовера выполнят в фирменном стиле марки, а под капотом будет устанавливаться литровый турбированный мотор HR10, созданный концерном Renault-Nissan-Mitsubishi.
Tvoe-avto.com 09 декабря в 16:20
Политика

Путин назвал ложью резолюцию Европарламента по Второй мировой войне

Резолюция Европарламента о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы фактически поставила нацистских агрессоров на одну доску с СССР, указал президент России, хотя подобные утверждения являются беспардонной ложью.
Газета.Ru 11:17
Политика

Сурков ответил на слова Авакова о саммите в Париже

Помощник президента России Владислав Сурков прокомментировал утверждение главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что у него якобы "сдали нервы" во время переговоров на саммите "нормандской четверки" в Париже.
РИА Новости 07:49
Экономика

Госдума приняла закон об отмене банковского роуминга

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами.
RT на русском вчера в 05:50
Политика

Путин не станет смотреть сериал с Зеленским «Слуга народа»

Lenta.ru 04:39
Происшествия

Пропавший с двумя детьми уфимец оставил жене записку

Житель Уфы Артем Мазов, исчезнувший вместе с двумя малолетними детьми, оставил жене записку.
Вести.Ru 09:45
Шоу-бизнес

СМИ сообщают о параличе актрисы Анастасии Заворотнюк

По данным ряда СМИ и телеграм-каналов известная российская актриса Анастасия Заворотнюк частично парализована.
REGNUM 09:16
Политика

Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17

Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Газета.Ru 04:03
Шоу-бизнес

Алена Шишкова спародировала Анастасию Решетову

Пять лет назад Шишкова родила дочь Алису, а Решетова этой осенью — сына Ратмира.
StarHit.ru вчера в 13:30
Футбол

«Млада-Болеслав» выкупила Татаева у «Краснодара»

Советский спорт 10:09
Экономика

Медведев одобрил идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок

Российский премьер Дмитрий Медведев поддержал предложение министра финансов Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок.
RT на русском 06:50
Политика

Глава МВД Украины рассказал о перепалке Зеленского с Лавровым

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что во время проведения встречи в «нормандском формате» у украинского президента Владимира Зеленского «сдали нервы» и он «сорвался» на главу МИД России Сергея Лаврова.
Lenta.ru вчера в 10:50
Происшествия

В Подмосковье нашли обезглавленное тело фотолюбителя

Газета.Ru 05:31
Общество

Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон

На 62 году жизни после продолжительной болезни скончалась участница музыкальной группы Roxette Мари Фредрикссон.
Би-порт вчера в 08:05
Происшествия

Суд приговорил экс-замглавы «Росгеологии» к 3,5 годам за мошенничество

РБК 10:56
Общество

Кузнецова объяснила ситуацию с живущей пять лет в клинике девочкой

Кузнецова указала, что есть «обеспеченная, многодетная, полная» семья, в которой заботятся о ребенке, мать «выказывает искреннюю тревогу за здоровье» девочки, поэтому и «поместила ее в одну из лучших больниц».
Взгляд.ру 10:59
Политика

25 лет назад началась первая чеченская военная кампания

25 лет назад, в декабре 1994 года, в Чеченской Республике началась первая чеченская военная кампания, переросшая в настоящую полномасштабную войну, которая привела к многочисленным жертвам как среди военных, так и среди гражданского населения.
ИА Грозный-Информ 06:43
Политика

Кадыров ответил на слова Сокурова о Герое России

RT на русском 10:01
Армия и оружие

В России снимут документальный сериал о Великой Отечественной войне

Министерство обороны РФ планирует снять документальный сериал о Великой Отечественной войне на основе рассекреченных в последние годы архивных данных.
ТАСС 09:42
Общество

Премьер Франции рассказал о принципах пенсионной реформы

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп на фоне проходящей в стране бессрочной забастовки против пенсионной реформы рассказал о трех принципах этой реформы и подчеркнул, что она направлена на уважение интересов каждого и повышение покупательной способности работающих и пенсионеров.
РИА Новости 07:16
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