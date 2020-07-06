В Кремле ничего не знают о планах самопровозглашенных республик Донбасса войти в состав России. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России

Биатлон Подписи Родченкова под показаниями в МОК признаны поддельными По данным экспертов немецкого издания, подписи бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории под показаниями о применении запрещенных препаратов российскими биатлонистками Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной являются поддельными. 1

Гаджеты Xiaomi выпустила первый в мире ночник без вредного синего света Ещё в мае на краудфандинговой платформе Youpin компания Xiaomi начала сбор средств для выпуска первого в мире прикроватного светильника с нулевым уровнем синего света.

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Политика Двоюродный племянник Путина избран лидером партии Роман Путин, предприниматель и двоюродный племянник президента России, избран председателем и лидером партии «Народ против коррупции», сообщает в воскресенье, 5 июля, агентство «РИА Новости». 3,6K

Происшествия На Кубани 6 июля выявили 60 новых случаев коронавируса В Краснодаре 19 новых случаев, в Сочи — 8, в Калининском и Белореченском районах по 5 случаев, в Кущевском районе — 4, в Славянском районе — 3. По 2 человека заболели в Красноармейском, Ейском, Кореновском, Усть-Лабинском районах и Армавире. 2,3K

Хоккей «Салават Юлаев» продлил контракт с 39-летним хоккеистом Семеновым Контракт между Семеновым и хоккейным клубом рассчитан на год. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы КХЛ.

Общество Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм. 521

Гаджеты Обновление «сломало» зарядку на флагманских смартфонах Samsung Владельцы смартфонов флагманской серии Samsung сообщили о проблемах с зарядкой устройств, сообщает портал Sam Mobile.

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Экономика Вторичное жилье в России подешевело за полгода на 5% Эксперты добавляют, что средняя цена квартиры на вторичном рынке в России сейчас составляет 3,56 млн рублей при средней площади 56 кв.м. За время самоизоляции и временных ограничений на фоне пандемии коронавируса средняя стоимость предложения снизилась на 180 тыс. рублей.

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