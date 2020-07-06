Вы знаете, что Россия оказывала и продолжает оказывать гуманитарную помощь населению этих двух самопровозглашенных республик, будет продолжать это делать.

В Кремле ничего не знают о планах самопровозглашенных республик Донбасса войти в состав России. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России

Шоу-бизнес В соцсетях появилось фото певицы МакSим после долгой реабилитации Фото: Instagram Маргариты Соколовой Из больницы МакSим выписали еще в марте, но работать, давать интервью и участвовать в съемках певица пока не будет.

Шоу-бизнес Пелагея потеряла голос после развода с хоккеистом Телегиным По словам врача Пелагии – Льва Рудина, который наблюдает ее на протяжении десятилетий, подобное произошло вследствие мощного стресса из-за развода с отцом ее дочери – хоккеистом Иваном Телегиным.

Религия Патриарх Кирилл призвал сохранить за собором Святой Софии статус музея Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прокомментировал смену статуса храма Святой Софии в Стамбуле.

Кино HBO Max выпустил «окончательную редакцию» фильма «Бэтмен против Супермена» В мае 2020-го HBO Max предлагал зрителям именно этот вариант четырёхлетней давности, однако позже изъял его и заменил на «окончательную редакцию».Фото: twitter/@ZackSnyder«Очень рад, что @HBOMax сейчас показывает «Бэтмена против Супермена: На заре справедливости» в эксклюзивном виде», - прокомментировал Снайдер это решение в Twitter.

Общество ЕГЭ по русскому языку сдают пять тысяч выпускников в Бурятии Улан-Удэ, 6 июля 2020, 11:07 — REGNUM В Бурятии прошёл первый день Единого государственного экзамена по русскому языку.

Общество GH: в Южной Корее обнаружен очень заразный штамм коронавируса Новые очаги распространения COVID-19 в Южной Корее возникли из-за штамма GH, который намного быстрее и заразнее прежних подвидов нового коронавируса.

Общество Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.

Шоу-бизнес София Ротару впервые показала свой элитный особняк за миллион долларов Впервые Ротару опубликовала фотографию, на которой изображена ее элитная недвижимость. Особняк расположен в пригороде Киева – Конча Заспе.

Шоу-бизнес Ольга Бузова примирилась с сестрой и показала совместное фото Стоит напомнить, что около года тому назад Ольга Бузова сильно поссорилась с сестрой сразу же после возвращения из Франции.

Происшествия В Австрии заявили, что убитый в Вене россиянин был выходцем из Чечни Убитый в субботу, 4 июля, близ Вены российский гражданин являлся выходцем из Чечни, его звали Мартин Бек.

Политика Венедиктов пересказал разговор Лукашенко с Путиным об объединении с Россией Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов пересказал разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным по поводу возможного объединения двух стран.

Культура Клип Билана в стиле TikTok за сутки набрал более миллиона просмотров В понедельник, 6 июля, стало известно о том, что Клип Билана в стиле TikTok за сутки набрал более миллиона просмотров.

Политика В Кремле оценили слова командующего ВМС Украины Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления командующего ВМС Украины о подготовке к полномасштабным боевым действиям против России.

Культура Итальянский композитор Эннио Морриконе скончался на 92-м году жизни Рим, 6 июля 2020, 10:20 — REGNUM Известный итальянский композитор, дирижёр и аранжировщик Эннио Морриконе умер в Риме в возрасте 91 года.

Космос Eau de Space. НАСА выпустит парфюм с ароматом космоса Запах создавался на основе мнения экспертов и астронавтов Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) собирается выпустить парфюм с ароматом космоса, сообщает Telegram-канал Mash.

Экономика Новую выплату в 12 тысяч рублей могут получить российские пенсионеры Пенсионный фонд РФ сообщает о новой выплате для пенсионеров в размере до 12,7 тысячи рублей.

Шоу-бизнес Анастасия Макеева рассталась с мужем-адвокатом из-за его любовницы Российская актриса и телеведущая Анастасия Макеева опять осталась одна. Согласно версии журналистов, ее бросил родной супруг ради любовницы.

Происшествия Из-за наводнения на юге Японии погибли 18 человек В Японии подтверждена гибель 18 человек в результате наводнения и оползней в префектурах Кумамото и Кагосима на юге страны, сообщает в воскресенье Kyodo News.