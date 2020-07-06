Политика

ИзвестияИзвестияПесков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России

В Кремле ничего не знают о планах самопровозглашенных республик Донбасса войти в состав России. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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Дмитрий Песков
Вы знаете, что Россия оказывала и продолжает оказывать гуманитарную помощь населению этих двух самопровозглашенных республик, будет продолжать это делать.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельТВ Центр 06:37

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