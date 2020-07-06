Политика
ИзвестияПесков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России
В Кремле ничего не знают о планах самопровозглашенных республик Донбасса войти в состав России. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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Вы знаете, что Россия оказывала и продолжает оказывать гуманитарную помощь населению этих двух самопровозглашенных республик, будет продолжать это делать.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельТВ Центр 06:37
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Борис Корчевников сфотографировался на выписке из роддома
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прокомментировал смену статуса храма Святой Софии в Стамбуле.
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Ольга Бузова примирилась с сестрой и показала совместное фото
Стоит напомнить, что около года тому назад Ольга Бузова сильно поссорилась с сестрой сразу же после возвращения из Франции.
Актуальные Новости 03:34
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В Австрии заявили, что убитый в Вене россиянин был выходцем из Чечни
Убитый в субботу, 4 июля, близ Вены российский гражданин являлся выходцем из Чечни, его звали Мартин Бек.
Газета.Ru 06:13
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В Монголии госпитализировали еще одного пациента с подозрением на бубонную чуму.
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Венедиктов пересказал разговор Лукашенко с Путиным об объединении с Россией
Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов пересказал разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным по поводу возможного объединения двух стран.
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Футбол
«Барселона» победила «Вильярреал» и отстает от «Реала» на 4 очка
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