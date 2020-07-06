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Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России

5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России. Он заявил, что де-факто это давно произошло, а теперь будет закреплено де-юре, пишет украинское издание Strana.Ua.В источнике
Подробнее о событии

Песков опроверг слухи о скором присоединении ДНР и ЛНР к России

Газета.Ru10:47

Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России

Известия06:49

Кремль ответил на заявление о скором присоединении ДНР к России

РБК06:53

Кремль ответил, войдут ли ДНР и ЛНР в состав России

Московский Комсомолец06:53

Пескову ничего не известно о якобы возможности вхождения ДНР и ЛНР в состав РФ

ТАСС06:52

Кремль отреагировал на данные о скором присоединении Донбасса к России

Lenta.ru07:05

Песков не располагает данными о шагах в сторону сближения с Донбассом

РИА Новости07:08
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Великобритания ввела санкции против 25 россиян по делу Магнитского

Великобритания объявила о введении персональных санкций против 25 россиян, которых Лондон считает причастными к смерти юриста Сергея Магнитского, скончавшегося в 2009 г. в следственном изоляторе «Матросская тишина».
Великобритания ввела санкции против 25 россиян по делу Магнитского
Ведомости11:33
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Минфин РФ с 8 июля по 6 августа снизит продажу валюты в 1,6 раза

Объем продажи иностранной валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфином РФ в рамках бюджетного правила в период с 8 июля по 6 августа будет эквивалентен 125,6 млрд рублей, ежедневный объем составит 5,7 млрд рублей.
Интерфакс05:07
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Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами

Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета06:05
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Суд арестовал замглавы Минобрнауки по делу о хищении

Тверской районный суд Москвы арестовал до 16 августа замминистра науки и высшего образования Марину Лукашевич и начальника управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаила Попова, передает корреспондент РБК.
РБК11:19
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Зять Мишустина подал иск о защите чести и достоинства к Навальному

Предприниматель Александр Удодов (муж сестры премьер-министра Михаила Мишустина) 3 июля подал в Люблинский районный суд Москвы иск о защите чести и достоинства к оппозиционеру Алексею Навальному.
Коммерсантъ11:14
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ЦБ планирует разрешить страховщикам поднять тарифы ОСАГО на 10%

«Банк России планирует расширить тарифный коридор ОСАГО, чтобы страховые компании могли назначать более низкий тариф аккуратным водителям и более высокий тариф тем, кто водит рискованно и нарушает правила дорожного движения», – отметил он (цитата по ТАСС).
Ведомости08:31
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В Горловке из-за обстрела без воды остались более трех тысяч человек

Более трех тысяч человек остались без водоснабжения из-за обстрела подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки со стороны украинских силовиков, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты03:50
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