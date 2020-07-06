Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России
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Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России
5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России. Он заявил, что де-факто это давно произошло, а теперь будет закреплено де-юре, пишет украинское издание Strana.Ua.В источнике
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