Политика

ИзвестияИзвестияПесков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России

5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России. Он заявил, что де-факто это давно произошло, а теперь будет закреплено де-юре, пишет украинское издание Strana.Ua.
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Песков опроверг слухи о скором присоединении ДНР и ЛНР к России

Газета.Ru10:47

Кремль отреагировал на данные о скором присоединении Донбасса к России

Lenta.ru07:05

Песков не располагает данными о шагах в сторону сближения с Донбассом

РИА Новости07:08

Кремль ответил, войдут ли ДНР и ЛНР в состав России

Московский Комсомолец06:53

Пескову ничего не известно о якобы возможности вхождения ДНР и ЛНР в состав РФ

ТАСС06:52

Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России

Известия06:49

Кремль ответил на заявление о скором присоединении ДНР к России

РБК06:53
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 15:17, Ашберн
Происшествия

Ефремову предъявили обвинение по делу о ДТП в окончательной редакции

ТАСС 11:34
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Лондон объявил о введении персональных санкций против 25 россиян

Еще 25 россиян попали под санкции в связи с "делом Магнитского".
Вести.Ru 11:35
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Против Петра Верзилова возбудили дело из-за канадского паспорта

Против издателя "Медиазоны" Петра Верзилова возбудили уголовное дело по статье об отсутствии уведомления о наличии иностранного паспорта, сообщается на сайте издания.
РИА Новости 14:48
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В Израиле решили закрыть клубы, бары и спортзалы

Правительство Израиля приняло решение о закрытии залов для мероприятий, клубов, баров, спортивных залов, в ресторанах вводится ограничение на допустимое число посетителей в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, говорится в совместном заявлении пресс-службы премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министерства здравоохранения.
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Британская газета уточнила, арестованные приехали из Чечни. О самом убийстве уже сообщалось.
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Skoda представила новую «заряженную» вариацию Octavia RS

Всемирно известный автомобильный бренд Skoda официально продемонстрировал общественности «заряженные» модификации Octavia RS.
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Экономика

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Размер прибавки в среднем составит от 3 до 3,5 тыс. рублей.
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РИА Новости 04 июля в 23:51
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Шоу-бизнес

Актер из «Папиных дочек» упал с высоты 12 метров во время съемок Твери

Российская газета 12:25
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Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

РИА Новости 08:25
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Политика

Рэпер Канье Уэст объявил о намерении баллотироваться в президенты США

Представитель американской рэп-сцены, известный музыкант и бизнесмен Канье Уэст разместил пост в Twitter, где рассказал о своём намерении принять участие в выборах президента Соединённых Штатов Америки.
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Автоспорт

Квят не преклонил колено в знак протеста «Формулы-1» против расизма

Шесть гонщиков команд "Формулы-1", включая россиянина Даниила Квята, не стали преклонять колено в знак поддержки движения Black Lives Matter против расовой дискриминации на Гран-при Австрии.
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Шоу-бизнес

Петросян подал в суд на Коклюшкина из-за его высказываний о его жене

Юморист Евгений Петросян подал в суд на писателя-сатирика Виктора Коклюшкина, передает StarHit.
РЕН ТВ 08:14
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Происшествия

Областные власти: ТЦ оцепили из-за звонка о минировании

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Политика

В Сети появилось видео с пришедшим на интервью босиком Лукашенко

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Культура

Композитор Эннио Морриконе скончался после перелома бедра

Итальянские СМИ сообщают, что несколько дней назад композитор сломал бедро. Причиной кончины Морриконе называют последствия этой травмы.
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Кино

Канал НСТ опубликовал десятку лучших хорроров последнего десятилетия

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Политика

Венедиктов намекнул на вину России в крушении Ту-154 над Черным морем

В июне 2017 года Кузьмук заявил, что Ту-154, рухнувший в Черное море, был взорван изнутри.
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Политика

Зеленский заявил об отказе украинцев прощать тех, кто забрал Крым

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Кино

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В мае 2020-го HBO Max предлагал зрителям именно этот вариант четырёхлетней давности, однако позже изъял его и заменил на «окончательную редакцию».Фото: twitter/@ZackSnyder«Очень рад, что @HBOMax сейчас показывает «Бэтмена против Супермена: На заре справедливости» в эксклюзивном виде», - прокомментировал Снайдер это решение в Twitter.
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Новый Assassin’s Creed Valhalla попал на YouTube

Российская газета 10:11
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Роспотребнадзор не видит угрозы распространения бубонной чумы в России

Роспотребнадзор не видит угрозы распространения бубонной чумы в России, но предупреждает, что возможны единичные случаи заражения.
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Меган Маркл и принц Гарри не могут применять данную символику в личных проектах после выхода из королевской семьи.
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Анастасия Макеева рассталась с мужем-адвокатом из-за его любовницы

Российская актриса и телеведущая Анастасия Макеева опять осталась одна. Согласно версии журналистов, ее бросил родной супруг ради любовницы.
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«Газпром» приостановил поставку газа через Польшу

После чего «Газпрому» пришлось бронировать транзитные мощности на аукционе для поставки через территорию Польши у местного оператора Gaz-System.
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В Москве задержали женщину, которая угрожала убить своих детей

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Дания смягчила требования к способным достроить Nord Stream 2 судам

В пресс-службе Nord Stream 2 AG указали, что судно с якорным позиционированием успешно применялось при строительстве датского участка эксплуатируемого газопровода «Северный поток», а также при строительстве участка газопровода «Северный поток-2» в водах Германии.
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