Политика

ИзвестияИзвестияПесков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России

5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России. Он заявил, что де-факто это давно произошло, а теперь будет закреплено де-юре, пишет украинское издание Strana.Ua.
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Пескову ничего не известно о якобы возможности вхождения ДНР и ЛНР в состав РФ

ТАСС06:52

В Кремле пообещали продолжить помогать Донбассу. Но в России ДНР и ЛНР не ждут

Фонтанка.Ру06:55

Песков прокомментировал информацию о вхождении ДНР и ЛНР в состав России

Газета.Ru06:54

Кремль ответил на заявление о скором присоединении ДНР к России

РБК06:53

Кремль отреагировал на данные о скором присоединении Донбасса к России

Lenta.ru07:05

Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России

Известия06:49

Песков не располагает данными о шагах в сторону сближения с Донбассом

РИА Новости07:08
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 09:11, Ашберн
Киберспорт

В Сети появилась 30-минутная запись геймплея Assassin’s Creed Valhalla

3DNews 01:45
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Общество

В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу

"В Свердловской области до 13 июля продлены все ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса", - написал Куйвашев в своем аккаунте в Instagram.
РИА Новости 08:17
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Игры

Авторы VR-версии L.A. Noire работают над новой игрой для Rockstar

Студия Video Games Deluxe, работавшая над L.A. Noire: The VR Case, сообщила о разработке новой игры.
News.ru 03:28
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Здоровье

В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы

В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT.
Lenta.ru вчера в 12:30
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Общество

Индия обошла Россию по количеству заболевших коронавирусом

Всего в стране умерли более 19 тыс. человек, выздоровели 424 тыс. 4 июля число заразившихся коронавирусом в мире превысило 11 млн.
Коммерсантъ 04:21
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Общество

В ЦБ пообещали за неделю наладить работу электронной базы ОСАГО

Центробанк России зафиксировал на прошлой неделе большое количество сбоев в работе электронной базы данных ОСАГО.
РБК 09:02
Наука

Опубликованы научные факты о щекотке

Rusargument 04 июля в 17:29
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Происшествия

ФСБ обвинила задержанного за контрабанду украинца в шпионаже

Мещанский суд Москвы продлил до сентября арест гражданина Украины Василия Василенко, обвиненного вначале в контрабанде, а затем в шпионаже.
Интерфакс 08:00
26
Общество

На Дальнем Востоке начали строить самый мощный в мире атомный ледокол

В Приморском крае был дан старт строительству самого мощного в мире атомного ледокола "Лидер".
Вести.Ru 06:23
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Общество

Защита обжаловала приговор по делу Серебренникова

RT на русском 08:46
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Музыка

Грушинский фестиваль в режиме онлайн посмотрели более 500 тыс. человек

Концерты Олега Митяева, Вадима Егорова, Вадима и Валерия Мищуков, Александра Городницкого, Галины Хомчик и многих других авторов смогли увидеть в режиме онлайн зрители Международного фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина, который завершился 5 июля в Самарской области.
ТАСС 03:02
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Общество

В Ленобласти к ЕГЭ по русскому языку допущены 4,3 тыс. выпускников

Санкт-Петербург, 6 июля 2020, 11:36 — REGNUM В Ленинградской области к единому государственному экзамену по русскому языку допущены 4299 выпускников.
REGNUM 04:36
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Общество

В Южной Корее сообщили об особо заразном штамме коронавируса

Сеул, 6 июля 2020, 15:57 — REGNUM Все новые очаги распространения коронавируса в Южной Корее возникли из-за так называемого штамма GH, являющимся мутацией штамма S и скорость распространения которого в шесть раз выше прежних видов коронавируса.
REGNUM 08:57
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Общество

В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании в Москве

Резкое понижение температуры на 10 градусов ожидается в столичном регионе 9 июля, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Российская газета 05:24
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Общество

«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в столице из-за жары

«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в столице из-за высокой температуры воздуха. Об этом сообщили в российском Гидрометцентре.
Вечерняя Москва 08:24
Шоу-бизнес

Прилучный прокомментировал слухи о романе с Мирославой Карпович

Evo-rus.com 09:03
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Культура

Скончался итальянский композитор Эннио Морриконе

Умер Эннио Морриконе - легендарный итальянский композитор ушел из жизни в одной из клиник Рима в ночь на понедельник, 6 июля.
Российская газета 03:17
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Общество

Суд оштрафовал журналистку Прокопьеву по делу об оправдании терроризма

РИА Новости 05:06
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Происшествия

Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

Ранее Соколов требовал огласить всю личную переписку с убитой им аспиранткой. На заседании сегодня сторона Ещенко выступила против этого.
РИА Новости 08:25
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Происшествия

Мать, оставившую ребенка в лесу в Москве, направили в стационар

Бабушкинский суд Москвы освободил от уголовной ответственности и направил на принудительное лечение в психиатрический стационар Надежду Куликову, оставившую своего ребенка в лесном массиве парка "Лосиный остров" на всю ночь, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 08:00
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Происшествия

СК сообщил о задержании подозреваемой в убийстве ребенка на Кубани

РБК вчера в 18:09
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Политика

Песков назвал решение по собору Святой Софии внутренним делом Турции

Кремль считает вопрос со статусом собора Святой Софии внутренним делом Турции.
Газета.Ru 08:36
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Армия и оружие

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru 02:42
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Автоспорт

Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter

Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ вчера в 09:27
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Общество

Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами

Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
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Игры

Видео: чемпион России по битбоксу исполнил главную композицию Cyberpunk 2077

Кстати, Improver занял первое место в официальном чемпионате России по битбоксу, который прошёл в Санкт-Петербурге в 2019 году.
3DNews 05:23
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Обвиняемый в серии убийств в Подмосковье покончил с собой в СИЗО

ТАСС 04:42
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Археологи узнали, как доставлялись камни для Стоунхенджа

Британские исследователи считают, что в основании Стоунхенджа камни доставлялись из Уэльса в английское графство Уилтшир по суше.
Goroday.ru 03:49
Кино

Канал НСТ опубликовал десятку лучших хорроров последнего десятилетия

Речь идет о лентах, выпущенных за последнее десятилетие.
Evo-rus.com вчера в 02:52
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Общество

ЕСПЧ решил запросить у Москвы копию дела об убийстве Немцова

Европейский суд по правам человека решил ознакомиться с материалами расследования убийства политика Бориса Немцова в феврале 2015 года в Москве и запросил их копию у России.
РБК 06:58
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