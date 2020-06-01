Россия никогда не вмешивалась в дела США и не собирается делать это сейчас, сказал представитель Кремля. Ранее в понедельник глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев заявил о работе «американской машины фейковых новостей», обвиняющей Россию в организации протестов в США.

Песков прокомментировал заявления о причастности РФ к протестам в США

Политика Песков: диалог РФ с Украиной и Грузией на высшем уровне не развивается "Что касается руководства этих стран [Украины и Грузии], то мы видим, что, к сожалению, несмотря на наличие определенных контактов, все-таки мы не можем похвастаться позитивной динамикой в развитии диалога на высшем уровне", - сказал Песков, подчеркнув, что динамика развития отношений зависит от того, как руководство страны выполняет свои обязательства. 2

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