Политика
Lenta.ruВ Кремле прокомментировали беспорядки в США
В Кремле внимательно наблюдают за беспорядками в США, однако ошибочно заявлять о причастности к ним российской стороны. Так ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости в понедельник, 1 июня.
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Первое - мы безусловно очень внимательно наблюдаем за тем, что происходит в США, но все что там происходит является внутренним делом этой страны. Мы никогда не вмешивались в американские дела и не собираемся вмешиваться сейчас.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельИнтерфакс 05:57
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