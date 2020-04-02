Энергетика
Газета.RuПесков прокомментировал желание Белоруссии покупать нефть у РФ по $4
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал желание Белоруссии закупить в апреле 2 млн тонн российской нефти по цене около $4 за баррель, передает корреспондент "Газеты.Ru". Он назвал данную ситуацию "вопросом рыночной конъюнктуры".
Читать в источнике
Оценить
Если будут такие времена, если будут предложения по таким ценам, значит, можно будет закупить, но если таких времен рыночных не наступит и даже если наступит, но будет отсутствовать предложение, тогда закупить не получится.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельLenta.ru 08:37
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 17:48, Ашберн
Комментарии
Общество
У водителей и пассажиров такси в Москве могут уточнить цель поездки
Оперштаб Москвы сообщил, что сотрудник правоохранительных органов может остановить частный автомобиль или такси, чтобы уточнить цель поездки.
Общество
В ФМБА заявили, что вспышка коронавируса в России завершится к лету
Вспышка новой коронавирусной инфекции в России должна завершиться к лету, но пик распространения вируса еще не пройден.
Кино
Релиз фантастического фильма «Спутник» пройдет онлайн
Москва, 2 апреля 2020, 09:16 — REGNUM Первым российским полнометражным фильмом, премьера которого состоится на онлайн-платформах, станет фантастический триллер «Спутник» режиссера Егора Абраменко.
Политика
Путин продлил режим нерабочих дней на весь апрель
Москва, 2 апреля 2020, 17:01 — REGNUM Период нерабочих дней в связи с эпидемией коронавируса будет продлён до 30 апреля.
Экономика
Крупнейшие сети магазинов вернули штрафы для поставщиков
Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group предупредил поставщиков, что с 6 апреля перестанет действовать мораторий на штрафы за недопоставку для них.
Общество
Российские медики выявили странные смерти от коронавируса в Италии
Врачи-вирусологов из российской гуманитарной миссии, которые в настоящее время работают в итальянском городе Громо, Ломбардия, выявили странные случаи смерти инфицированных коронавирусом пациентов.
Происшествия
Два генерала Следственного департамента МВД задержаны за взятку
ФСБ задержала двух генералов Следственного департамента МВД, подозреваемых в получении взятки.
Происшествия
В Москве умер 39-летний пациент с коронавирусом
Главврач 40-й городской больницы в Коммунарке Денис Проценко в четверг, 2 апреля, сообщил на своей странице в Facebook о смерти 39-летнего пациента с коронавирусом.
Общество
Собянин продлил все ограничения по коронавирусу в Москве
Уровень социального дистанцирования в столице будет сохранен. Мэр Москвы продлил введенные ранее в городе ограничения до 1 мая.
Общество
Лукашенко рассказал о мерах по борьбе с коронавирусом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что с коронавирусом помогают бороться употребление жирной пищи, в частности, сливочного масла, а также прогулки по свежему воздуху и занятия спортом.
Музыка
Земфира выпустила новую песню «Крым»
Впервые за длительный перерыв в карьере Земфира создала новый трек, автором которого является сама вокалистка.
Общество
Украинцы возмутились из-за подарка итальянцев для российских врачей
Как рассказал российский вирусолог Александр Семенов в Facebook, в знак благодарности за помощь в борьбе с коронавирусом итальянцы попытались приготовить медикам борщ.
Спорт
Алиев: Поднимал руку на бывшую жену, почему нет
Бывший полузащитник «Локомотива» и сборной Украины по футболу Александр Алиев признался, что поднимал руку на свою бывшую супругу Татьяну.
Происшествия
На Кубани выписан первый штраф за нарушение карантина
Октябрьский районный суд признал женщину виновной и назначил штраф в 15 тыс. рублей.
ЖКХ
Россиянам из-за коронавируса облегчат плату за услуги ЖКХ
Россиянам облегчат плату за услуги ЖКХ.
Здоровье
Рошаль призвал предпринимателей помочь системе здравоохранения
Глава Национальной медицинской палаты, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), главный внештатный детский пульмонолог Минздрава Московской области Леонид Рошаль обратился к предпринимателям с просьбой помочь медицинским учреждениям на фоне пандемии коронавируса.
Экономика
Эксперты оценили, что станет с экономикой России к концу выходных
Президент России Владимир Путин объявил о решении продлить режим нерабочих дней из-за распространения коронавируса - по 30 апреля включительно.
Энергетика
Цены на нефть резко взлетели после заявления Трампа
Нефть показала феноменальный рост в четверг после заявления президента США Дональда Трампа, что он ожидает, что глава РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман объявят о соглашении о сокращении производства нефти.
Религия
В РПЦ допустили ограничения на посещения храмов на Пасху
Председатель внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что верующие должны быть готовы к отказу от посещения храма на Пасху.
Авто
В Сети показали первые изображения новой «Волги» на базе Aurus
Под эгидой самой марки хотят возродить не только автомобиль представительского класса, но и вместительный грузовик.
Происшествия
В Чувашии ужесточат режим самоизоляции и введут пропуска
Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля в Чувашии изолировали женщину с подтверждённым коронавирусом: она прописана в Нижневартовске, но работала в Москве, где и почувствовала ухудшение здоровья.
Общество
Мосгордума приняла закон о штрафах за нарушение самоизоляции
Мосгордума приняла закон об административных штрафах для людей с коронавирусом, нарушивших режим самоизоляции, и для организаций, не прекративших работу, несмотря на ограничения.
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов назвал две даты для поединка с Тони Фергюсоном
Действующий чемпион UFC в легком весе, Хабиб Нурмагомедов, заявил о том, что готов начать подготовку к поединку с Тони Фергюсоном сразу после окончания Рамадана.
Шоу-бизнес
Степаненко хочет вернуть Петросяна в семью
Елена Степаненко хочет вернуть Евгения Петросяна в семью. Об этом рассказал адвокат юмориста Сергей Жорин.
Общество
В Нижегородской области ввели QR-коды для выхода из дома
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин утвердил систему контроля за соблюдением режима самоизоляции с помощью QR-кодов, говорится на сайте правительства региона.
Футбол
Инфантино: «Время для футбола обязательно вернется»
Президент ФИФА Джанни Инфантино в интервью ANSA призвал сконцентрировать внимание на борьбе с коронавирусной инфекцией.