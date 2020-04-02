Энергетика

Газета.RuГазета.RuПесков прокомментировал желание Белоруссии покупать нефть у РФ по $4

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал желание Белоруссии закупить в апреле 2 млн тонн российской нефти по цене около $4 за баррель, передает корреспондент "Газеты.Ru". Он назвал данную ситуацию "вопросом рыночной конъюнктуры".
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Дмитрий Песков
Если будут такие времена, если будут предложения по таким ценам, значит, можно будет закупить, но если таких времен рыночных не наступит и даже если наступит, но будет отсутствовать предложение, тогда закупить не получится.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельLenta.ru 08:37

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