Энергетика

RT на русскомRT на русскомМинск планирует получить от Москвы 2 млн тонн нефти по $4 за баррель

Белорусский премьер Сергей Румас заявил, что Минск рассчитывает получить 2 млн тонн нефти из России по цене около $4 за баррель.
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