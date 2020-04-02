Энергетика
RT на русскомМинск планирует получить от Москвы 2 млн тонн нефти по $4 за баррель
Белорусский премьер Сергей Румас заявил, что Минск рассчитывает получить 2 млн тонн нефти из России по цене около $4 за баррель.
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Комментарии
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Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам
Президент РФ Владимир Путин готовит новое обращение к жителям страны.
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Модернизированной Lada Vesta FL, над которой специалисты "АвтоВАЗа" работают уже достаточно давно, достанется оптика со светодиодной "начинкой".
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На Украине почти 90% умерших от коронавируса имели тяжелые хронические заболевания
88% умерших с коронавирусом на Украине имели тяжелые хронические заболевания.
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Валерий Радаев рассказал, что в регионе будет рассмотрена возможность возобновления работы предприятий
Губернатор Валерий Радаев сообщил, что в регионе может быть рассмотрена возможность возобновления работы предприятий.
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Собянин отказался вводить пропускной режим в Москве из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин отказался вводить пропускной режим передвижения по столице из-за коронавируса.
Политика
Губернатор Архангельской области объявил об отставке
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов объявил об отставке, передает ТАСС.
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В Минобороны ответили на «русофобские фейки» в итальянских СМИ
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков ответил на «русофобские фейки времен холодной войны», распространяемые в итальянских СМИ.
Экономика
X5 и «Магнит» анонсировали продажу некоторых продуктов без наценки
Крупнейшие российские розничные сети Х5 Retail Group и «Магнит» решили обнулить торговую наценку на отдельные категории социально значимых товаров сроком не менее чем на один месяц.
Происшествия
Умар Джабраилов попытался покончить с собой
Здоровье
Итальянское СМИ рассказало об очередях из гробов в Бергамо
Больницы и ритуальные службы не справляются с потоком умерших от коронавируса в Бергамо, рассказала итальянская журналистка Элена Тести в репортаже для газеты L'Espresso.
Экономика
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Общество
В апреле почтальоны принесут пенсии и пособия на дом
«Почта России» пообещала доставить все пенсии и пособия на дом.
Общество
11 тысяч московских компаний освободят от арендных платежей
Около 11 тыс. компаний, работающих в Москве, могут получить освобождение от уплаты аренды недвижимости, принадлежавшей городу, на время простоя из-за пандемии коронавируса.
Происшествия
Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД
Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Красовскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Общество
В США из-за коронавируса поставлен новый рекорд по безработице
Напомним, Соединенные Штаты в последнюю неделю стали эпицентром пандемии COVID-19.
Политика
США купили у России доставленное медицинское оборудование
«В продолжение телефонного разговора 30 марта между президентом Трампом и президентом Путиным, США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, включая дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были переданы 1 апреля в Нью-Йорке Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям»,— говорится в заявлении госпожи Ортэгус, опубликованном в Twitter.
Политика
Путин подписал указ о выходных до 30 апреля
Президент Владимир Путин подписал указ об оплачиваемых выходных в России до 30 апреля 2020 года, сообщает РИА Новости.
Энергетика
Нефть марки Brent подорожала более чем на 10%
Стоимость июньских фьючерсов нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) к 9.23 мск выросла на 10,26% – до $27,57, свидетельствуют данные торгов.
Экономика
Потанин предложил отказаться от дивидендов «Норникеля» из-за кризиса
Крупнейший акционер «Норникеля» Владимир Потанин (34,6%) предложил второму крупнейшему акционеру компании UC Rusal (27,8%), основанному Олегом Дерипаской, не выплачивать дивиденды за 2020 год из-за падения цен на металл и ожиданий глобальной рецессии.
Общество
В КНР из-за повторной волны коронавируса закрыли 600-тысячный район
Граждане боятся повторной эпидемии, которая произошла в начале этого года в Китае.
Общество
Стали известны причины низкой заболеваемости коронавирусом в Греции
Греция успешно борется с распространением коронавируса благодаря мерам, предложенным главным эпидемиологом страны, и властям, реализовавшим эти предписания в жизнь.
Общество
Роспотребнадзор предложил продлить нерабочую неделю в стране
Как сообщил «Интерфакс», с таким заявлением выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Общество
Названы главные симптомы коронавируса COVID-19
Исследователи из Королевского колледжа в Лондоне озвучили потерю обоняния и вкуса ключевыми симптомами китайского коронавируса.
Политика
Песков: разговора Путина с наследным принцем Саудовской Аравии не было
В Кремле опровергли информацию о том, что президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Сальманом.
Общество
В Италии российским медикам сварили борщ
В одной из столовых итальянского Бергамо российским военным медикам и специалистам, прибывшим для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, сварили борщ.
Общество
Тиньков покинул пост председателя совета директоров Тинькофф-банка
Бизнесмен Олег Тиньков ушел с поста председателя совета директоров Тинькофф-банка.
Футбол
«Зенит» поддержит находящихся на самоизоляции ветеранов клуба
Петербургский футбольный клуб «Зенит» поддержит ветеранское движение сине-бело-голубых во время этой сложной ситуации с распространением коронавируса и будет доставлять своим ветеранам продуктовые наборы еженедельно за собственный счет.
Транспорт
Челябинскую область закрыли для въезда автомобилей из других регионов
В полиции пояснили, что если жители других регионов пытаются пересечь границы Челябинской области, им объясняют все риски, связанные с коронавирусом, их убеждают вернуться домой и придерживаться там режима самоизоляции.
Общество
В Удмуртии ряд предприятий вернётся к работе с понедельника
Ижевск, 2 апреля 2020, 19:32 — REGNUM Относительно стабильная ситуация в Удмуртии позволяет расширить перечень предприятий, которые могут работать.
Здоровье
Число заболевших коронавирусом в Белоруссии достигло 254 человек
Число инфицированных коронавирусом в Белоруссии достигло 254 человек, все они находятся на стационарном лечении.