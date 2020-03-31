Коронавирус

Телеканал 360°Телеканал 360°Песков раскрыл детали телефонного разговора Путина и Трампа

Телефонная беседа президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом была очень объемной по содержанию. В частности, лидеры двух держав обсудили самолет с медицинским оборудованием, который Москва направила для помощи США в борьбе с коронавирусом.
Читать в источнике
Комментировать497

Подробнее о событии

Песков: Путин и Трамп обсуждали отправку самолета РФ в США с медоборудованием

Газета.Ru08:00

В Кремле подтвердили обсуждение Путиным и Трампом российского самолета с медпомощью для США

Интерфакс08:05

Раскрыты подробности разговора Путина и Трампа

Lenta.ru08:01

В Кремле назвали конструктивной беседу Путина и Трампа о коронавирусе

RT на русском08:20

Песков сообщил об обсуждении Путиным и Трампом темы помощи США

РБК08:00

Песков: Путин и Трамп не обсуждали идею США выплатить $15 млн за помощь в «поимке» Мадуро

ТАСС08:35

В Кремле оценили разговор Путина и Трампа

РИА Новости07:52
Показать все источники
Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 17:38, Ашберн
Общество

Министр здравоохранения Самарской области покидает свой пост

Губернатор Дмитрий Азаров объявил об отставке министра здравоохранения Самарской области Михаила Ратманова, сообщает в facebook телеканал «Самара-ГИС».
АиФ Самара 04:49
Происшествия

В Петербурге возбудили два уголовных дела из-за нарушения карантина

На прошлой неделе уголовное дело по аналогичной статье возбудили в отношении Георгия Образцова, самовольно покинувшего санаторий «Заря», где он находился на карантине в связи с коронавирусной инфекцией.
Коммерсантъ 15:44
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

Ведомости 09:06
Общество

С 1 апреля курянам проиндексируют социальные пенсии

С 1 апреля на 6,1% будут проиндексированы пенсии, установленные по нормам ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».
Городские известия (г. Курск) вчера в 06:01
Экономика

Сбербанк отменил плату за эквайринг для бизнеса до конца мая

Сбербанк сообщил, что отменил плату за сервисное обслуживание терминалов эквайринга и онлайн-касс (эквайринг) для бизнеса в период с 1 марта по 31 мая 2020 года.
Интерфакс 03:44
Общество

В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом

Еще пять пациентов с положительным диагнозом на новую коронавирусную инфекцию и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве.
ТАСС 16:24
Кино

От коронавируса умер актер из «Звездных войн» Эндрю Джек

Российская газета 12:11
Шоу-бизнес

Опубликована фотография голого Джигана в наручниках

В очередной раз Джиган всех удивил, на этот раз опубликовав фотоснимок себя голого, идущего в наручниках.
ИнфоСМИ 06:11
Общество

Госдума разрешила правительству вводить режим ЧС по всей России

Закон дает правительству право устанавливать правила поведения для россиян при этих режимах.
Snob.ru 04:59
Футбол

Аршавин считает Хиддинка и Адвоката лучше Венгера

Аршавин выражает респект Арсену Венгеру — для него он был одним из лучших тренеров, но свои лучших выступления Аршавин выдавал при двух голландцев — Хиддинка и Адвоката.
Нева Спорт 15:10
Армия и оружие

В Минобороны России сообщили о тестировании военных на коронавирус

Минобороны России провело 3756 тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19 у военнослужащих.
RT на русском 29 марта в 21:55
Общество

В Саратовской области вводится пропускной режим

Согласно постановлению, со 2 апреля в Саратовской области вводится пропускной режим.
Коммерсантъ 14:18
Общество

Представитель ВОЗ оценила меры России против коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью телеканалу «Россия 24» заявила, что меры, которые принимают в России в связи с пандемией коронавируса, помогут не допустить европейский сценарий распространения инфекции.
RT на русском 11:25
Общество

Сроки вступительных экзаменов в ВУЗы перенесут из-за коронавируса

По сообщению ТАСС со ссылкой на министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, Минобрнауки решило перенести вступительные экзамены в вузы из-за коронавируса.
Тамбовский Репортер 07:00
Общество

В Пермском крае введут режим самоизоляции со 2 апреля

Власти Пермского края объявили о введении в регионе режима обязательной самоизоляции, пишет ТАСС.
Мой Брянск 12:50
Наука

Влажный воздух может помочь победить коронавирус

Американские ученые выяснили, что при влажности воздуха, колеблющейся от 40 до 60 процентов, коронавирус передается намного реже, чем при других значениях.
Gazeta.SPb 16:40
Общество

Россия и ЕАЭС ввели эмбарго на экспорт чеснока, лука, муки и гречки

Как пишет ТАСС, до 30 июня вводится эмбарго на вывоз репчатого лука, чеснока и репы.
BFM.ru 17:20
Здоровье

Число заразившихся коронавирусом на Украине превысило 600 человек

Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на Украине к вечеру вторника увеличилось до 645, тогда как по состоянию на 10:00 их было 549.
РБК 16:14
Происшествия

Из аэропорта Домодедово выгнали около 300 мигрантов

В ночь на 31 марта из аэропорта Домодедово выгнали около 300 трудовых мигрантов (около 200 из них граждане Таджикистана), пытавшихся вернуться домой.
Московский Комсомолец 01:40
Авто

ГАЗ вывел на тесты новый «Соболь Next»

Первые фотографии проходящего дорожные и доводочные испытания прототипа появились в группе ВКонтакте «RCI News | Russian Cars Industry».
Автоновости дня 04:18
Общество

В США от коронавируса погибло больше, чем в Китае

Балтимор, США, 31 марта 2020, 20:09 — REGNUM Число жертв коронавирусной инфекции в США превысило число погибших от заболевания в Китае, 31 марта сообщает Университет Джона Хопкинса.
REGNUM 13:09
Игры

Gaijin Entertainment открыла доступ к военному шутеру Enlisted

В 2016 году компания Gaijin Entertainment анонсировала отрядный многопользовательский шутер Enlisted.
Игромания.ру 13:22
Экономика

Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам

Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 04:24
Футбол

Месси выбрал 15 молодых футболистов, которые могут стать звёздами

Чемпионат 16:02
Политика

Медведчук считает циничным требование МВФ к Раде принять закон о земле

Требование МВФ к Украине принять закон о продаже земли в качестве условия получения очередного кредита цинично, заявил 31 марта депутат Верховной Рады руководитель политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в интервью украинским телеканалам.
ИА Красная Весна 14:53
Общество

Опубликовано постановление губернатора Кубани о переходе на карантин

В целях предотвращения угрозы распространения коронавируса в Краснодарском крае вводится карантин с 18:00 31 марта по 5 апреля 2020 года.
АиФ Краснодар 10:40
Общество

В Мосгордуму внесли проект о штрафах за нарушение самоизоляции

Жителей российской столицы, нарушивших режим самоизоляции, предложили наказывать административным штрафом в размере четырех тысяч рублей.
РИА Новости 10:34
Технологии

Microsoft временно запретила менять изображения в профилях Xbox Live

Microsoft сообщила, что из-за пандемии коронавируса и перехода многих людей на удалённую работу, был зафиксирован 775-процентный рост нагрузки на облачные сервисы корпорации.
Игромания.ру 29 марта в 14:56
Общество

Число заболевших коронавирусом в РФ за сутки выросло на 500

Количество зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом в России перевалило за 2 тысячи, увеличившись на 500 за сутки.
Интерфакс 05:05
Финансы

Эксперты ВШЭ оценили потери Пенсионного фонда и ФОМС из-за кризиса

Прогнозы потерь Объем выпадающих доходов Пенсионного фонда, Фонда ОМС и ФСС будет напрямую зависеть от темпов снижения объема фонда оплаты труда и количества рабочих мест в экономике, объясняют экономисты ВШЭ.
РБК 17:09
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное