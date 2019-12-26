Политика

РБКРБКПесков раскрыл планы Путина на Новый год

Президент России Владимир Путин предпочитает отмечать Новый год скромно, в кругу родных и друзей, при условии, что у него не запланировано рабочих поездок на этот период, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».
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Седан Audi A6 подешевел в России

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