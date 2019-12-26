Политика
РБКПесков раскрыл планы Путина на Новый год
Президент России Владимир Путин предпочитает отмечать Новый год скромно, в кругу родных и друзей, при условии, что у него не запланировано рабочих поездок на этот период, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».
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Общество
Дума Иркутска вновь отклонила бюджет на 2020 год в редакции мэрии
Дума Иркутска на заседании в четверг во второй раз отклонила проект бюджета города на 2020 год в редакции мэрии и повторно приняла проект с поправками депутатов, который мэр Дмитрий Бердников ранее отказался утверждать, передает корреспондет ТАСС.
Общество
Японскую туристку возмутило приветствие жителей Курил
Экономика
Налог на доходы малоимущих может быть отменен
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Общество
В правительстве разъяснили новые правила регистрации автомобилей
Закон, разрешающий регистрацию новых машин без посещения ГИБДД, Владимир Путин подписал в августе 2018 года.
Общество
Андрей Костин назвал расследование ФБК о бизнес-джетах ложью и грязью
В расследовании Фонда борьбы с коррупцией говорится, что телеведущая Наиля Аскер-заде связана с Андреем Костиным и пользуется самолётами, которые ранее принадлежали офшору ВТБ.
Здоровье
В Роспотребнадзоре предупредили об опасности денежных купюр
Эксперты отмечают, что бумажные купюры являются "рассадником инфекций", и вирус гриппа остается на них до двух недель.
Общество
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололеда
В Москве и Московской области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололеда и тумана, следует из прогностической карты, опубликованной на сайте Гидрометцентра.
Фигурное катание
Фигуристы Тарасова и Морозов побили мировой рекорд на чемпионате РФ
РИА "Новости" / Александр Вильф Фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов лидируют после короткой программы на чемпионате России, который проходит в Красноярске.
Армия и оружие
Стройбаты возвращаются в армию
Создаваемые в армии и на флоте ВСФ в Минобороны не называют стройбатами.
Происшествия
Ветеранов спецназа ФСБ задержали за расстрелы бизнесменов в Москве
Трех ветеранов подразделений специального назначения ФСБ задержали по обвинению в убийствах московских бизнесменов, совершенных в 2008 и 2012 годах.
Политика
В Раде заявили, что благодаря Крымскому мосту Кубань стала «ближе»
Депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что после запуска железнодорожного сообщения по Крымскому мосту Кубань "будет ближе" к Украине.
Шоу-бизнес
Пугачева высказалась против присутствия Бузовой на «Голубом огоньке»
Народная артистка СССР Алла Пугачева попросила музыкального продюсера Игоря Крутого, чтобы он не допустил появления на новогоднем «Голубом огоньке» певицы и телеведущей Ольги Бузовой.
Армия и оружие
Ужасающая Ракка: какой армия России увидела столицу ИГИЛ
Сами жители бывшего оплота ИГИЛ были рады появлению российских военных и с большой благодарностью приняли помощь.
Экономика
Правительство призвали не вводить пошлины на посылки за €20
По предложению Минфина, с 1 января 2020 года россияне смогут без пошлин получать из зарубежных интернет-магазинов товары на сумму не более €200.
Происшествия
В Петербурге обнаружены останки жертвы историка Соколова
Оказалось, что убитая - аспирантка вуза Анастасия Ещенко. Соколов признался в убийстве и расчленении девушки.
Шоу-бизнес
Рудковская обиделась на слова Собчак о работе в маникюрном салоне
Яна Рудковская в своем Telegram-канале «Голубь мира» поправила Ксению Собчак, которая заявила, что экс-супруг продюсера бизнесмен Виктор Батурин познакомился с ней в салоне маникюра в Сочи, где она работала.
Армия и оружие
Эрдоган сдает американские базы
Командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеффри Харригиан заявлял, что разногласия с Турцией относительно С-400 не привели к ограничению масштабов американских операций с военной базы Инджирлик.
Музыка
Джастин Бибер объявил о туре и выходе нового сингла
Канадский певец Джастин Бибер анонсировал концертный тур и дату выхода нового сингла.
Авто
Седан Audi A6 подешевел в России
В России стартовал прием заказов на переднеприводные модификации седана Audi A6 – 40 TFSI и 40 TDI.
Общество
Росстат сделал прогноз об убыли населения на ближайшие 16 лет
Росстат опубликовал демографический прогноз до 2035 года, согласно пессимистичному варианту, за 16 лет численность населения сократится со 146 млн в 2020 до 134,2 млн, по среднему — до 142,9 млн, согласно оптимистичному — вырастет до 150 млн.
Киберспорт
Самые популярные игровые новинки в Steam за 2019 год
Valve опубликовала список самых лучших новинок 2019 года, в который вошли 12 игр.
Хоккей
«Салават Юлаев» проиграл «Амбри Пиотте» в матче Кубка Шпенглера
Хоккеисты уфимского "Салавата Юлаева" уступили швейцарскому клубу "Амбри Пиотта" в стартовом матче Кубка Шпенглера.
Шоу-бизнес
Максим Галкин прокомментировал слухи о своей нетрадиционной ориентации
Ведущий, юморист Максим Галкин прокомментировал слухи о своей нетрадиционной ориентации.
Кино
«КиноПоиск» составил рейтинг лучших фильмов десятилетия
«КиноПоиск» решил подвести итоги уходящего десятилетия и выяснил, какие фильмы стали лучшими в 2010-х годах.