Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал интервью корреспонденту Дождя Антону Желнову в Сочи, где стартовал Международный форум добровольцев.

с чего всё началось

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, чего стоит ждать от саммита в «нормандском формате», который пройдет в Париже 9 декабря. По его словам, участники могут принять «необязывающий» документ.

Песков рассказал, чего ждать от саммита в «нормандском формате»

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