Политика
Мойка78Песков рассказал, чего ждать от саммита в «нормандском формате»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, чего стоит ждать от саммита в «нормандском формате», который пройдет в Париже 9 декабря. По его словам, участники могут принять «необязывающий» документ.
Читать в источнике
Оценить26
с чего всё началось
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал интервью корреспонденту Дождя Антону Желнову в Сочи, где стартовал Международный форум добровольцев.Дождь12:32
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 21:59, Ашберн
Общество
Медведев прокомментировал решение о повышении пенсионного возраста
Решение о повышении пенсионного возраста было одним из самых сложных, заявил в ходе общения с тележурналистами в четверг, 5 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Политика
Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»
Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
Общество
Село на Чукотке окружили 56 голодных белых медведей
Экономика
Всемирный банк улучшил прогноз по росту экономики России
Прогноз по росту экономики России улучшили аналитики Всемирного банка.
Футбол
Греческий АЕК может возглавить Массимо Каррера
Ранее стало известно, что Слуцкий не возглавит греческий клуб. Греческий АЕК продолжает искать главного тренера.
Космос
На орбите белого карлика впервые открыта планета-гигант
Специалисты, предсаляющие Европейскую южную обсерваторию, впервые обнаружили на орбите белого карлика планету, напоминающую Нептун.
Кино
Фильм Игоря Копылова «Ржев» выходит в прокат
Общество
США назначили за хакера из России самую крупную в истории награду
В сообщении министерства юстиции США отмечается, что награда за Якубца, которого власти США и Великобритании обвиняют в руководстве группой хакеров, похитившей более $100 млн, стала самой большой из всех, которые когда-либо назначались за голову киберпреступника.
Общество
Обвиняемый Егор Жуков выступил с последним словом
Авто
В обновленных Lada 4x4 нашли проблемы
АвтоВАЗ изменил статус уже сошедших с конвейера рестайлинговых внедорожников с серийного на предсерийный.
Хоккей
«Коламбус» представил трибьют ролик в честь Панарина
В первой рекламной паузе матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) был представлен трибьют-ролик, сделанный "Коламбус Блю Джекетс" в честь бывшего игрока Артемия Панарина.
Экономика
Saudi Aramco провела самое крупное в истории IPO
Нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco, являющаяся крупнейшей в мире по объемам добычи и экспорта нефти, подвела итоги сделки по первичному размещению акций - IPO.
Армия и оружие
Пентагон заявил о существенно выросшей угрозе со стороны России
Замглавы Пентагона США Джон Руд заявил, что угроза его стране со стороны России якобы стала значительно выше, чем 10 лет назад.
Политика
Медведев ответил Тимуру Батрутдинову шуткой про Гарика Харламова
Дмитрий Медведев обменялся шутками с резидентом Comedy Club Тимуром Батрутдиновым.
Происшествия
В США четыре человека погибли в перестрелке после ограбления магазина
Четыре человека были убиты на юге американского штата Флорида после попытки ограбления ювелирного магазина и захвата заложника.
Общество
Между Улан-Удэ и Иркутском планируют запустить «Ласточку»
Возможность запуска электропоезда «Ласточка» между Улан-Удэ и Иркутском прорабатывает РЖД.
Политика
Пранкер Лексус рассказал о телефонном разговоре с Зеленским
Российский пранкер Алексей Столяров, известный как Лексус, заявил, что ему удалось дозвониться до президента Украины Владимира Зеленского.
Футбол
Президент УЕФА предложил разрешить офсайды
Глава Европейского союза футбольных ассоциаций Александер Чеферин выразил недовольство системой видеопомощи рефери и предлагает разрешить офсайды в пределах 10-20 см. Об этом сообщает британское издание Mirror.
Баскетбол
ЦСКА в овертайме переиграл «Жальгирис» в матче баскетбольной Евролиги
ЦСКА одержал восьмую победу в "регулярке" Евролиги и поднялся на четвертое место в турнирной таблице, а "Жальгирис", потерпевший шестое поражение кряду, расположился на 17-й строчке.
Армия и оружие
ТОФ получит модернизированный фрегат и два корвета в 2020 году
Командующий ТОФ отметил, что на фрегате "Маршал Шапошников" был проведен ремонт донно-забортной арматуры и корпусных конструкций, а также смонтировано электромеханическое оборудование, в том числе для новых систем вооружений.
Авто
Первый российский электрокар Zetta может скоро появиться в продаже
В России выпущен первый отечественный электромобиль под названием Zetta. Однако наименование производителя неизвестно.
Кино
Вышел первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла»
Студия Disney опубликовала в своей группе в «Одноклассниках» первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла».
Здоровье
Медико-социальная экспертиза: новые правила установления инвалидности
Принятию приказа предшествовала большая научная работа и проведение в 2017 году пилотного проекта в Главных бюро медико-социальной экспертизы Воронежской и Смоленской областей по отработке новых подходов к установлению инвалидности детям.
Общество
Госдума добавила к алиментам выплаты на жилье для ребенка
Госдума приняла в первом чтении законопроект о дополнительных выплатах, которые будут выплачиваться ребенку одним из разведенных родителей помимо алиментов, передает корреспондент «Росбалта».
Политика
Трамп пообещал разобраться с невыдачей виз российским дипломатам
Президент США Дональд Трамп пообещал разобраться с невыдачей виз российской делегации в ООН, заявил постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя.
Общество
В США умер бежавший из СССР экс-майор КГБ
Бежавший из СССР при помощи американских спецслужб экс-майор КГБ Виктор Шеймов умер в США в возрасте 73 лет, пишет Washington Post.
Армия и оружие
В Госдуме объяснили закрытие части Шамсутдинова
Первый зампред комитета Госдумы по обороне в эфире НСН назвал закрытие части в Забайкалье вынужденным для Министерства обороны РФ шагом.
Политика
МИД отреагировал на угрозы Киева построить стену в Донбассе
Заявления украинского руководства о возможности «отгородиться стеной» от Донбасса в случае, если на переговорах «нормандской четверки» не будут достигнуты договоренности, контрпродуктивна, заявил замглавы российского МИД Андрей Руденко.