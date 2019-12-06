Политика

Мойка78Мойка78Песков рассказал, чего ждать от саммита в «нормандском формате»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, чего стоит ждать от саммита в «нормандском формате», который пройдет в Париже 9 декабря. По его словам, участники могут принять «необязывающий» документ.
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с чего всё началось

Песков — Дождю о деле Егора Жукова, встрече в Париже, расследованиях Навального

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал интервью корреспонденту Дождя Антону Желнову в Сочи, где стартовал Международный форум добровольцев.
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Песков — о саммите нормандском формате: «Никто не ожидает никакого соглашения»

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В Кремле не ждут соглашения по итогам встречи «нормандской четверки»

Российская газета13:37

Песков: на саммите в «нормандском формате» могут принять «не обязывающий документ»

Газета.Ru13:35

В Кремле допустили подписание «необязывающего» документа в Париже

РБК13:33

В Кремле предостерегли от завышенных ожиданий от нормандского саммита

Московский Комсомолец13:32

Песков заявил, что не стоит ожидать соглашения по итогам встречи «нормандской четверки»

Коммерсантъ15:59
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Нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco, являющаяся крупнейшей в мире по объемам добычи и экспорта нефти, подвела итоги сделки по первичному размещению акций - IPO.
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Медведев ответил Тимуру Батрутдинову шуткой про Гарика Харламова

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Четыре человека были убиты на юге американского штата Флорида после попытки ограбления ювелирного магазина и захвата заложника.
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Первый зампред комитета Госдумы по обороне в эфире НСН назвал закрытие части в Забайкалье вынужденным для Министерства обороны РФ шагом.
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