Политика

Телеканал Санкт-ПетербургТелеканал Санкт-ПетербургПесков рассказал, что Путин будет работать 31 декабря

Президент России Владимир Путин, как и большинство россиян, будет работать 31 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
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