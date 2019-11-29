Президент России Владимир Путин, как и большинство россиян, будет работать 31 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Песков рассказал, что Путин будет работать 31 декабря

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