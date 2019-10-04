Президент России Владимир Путин проведет свой день рождения, 7 октября, на природе в компании родных и близких людей. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

с чего всё началось

Он проведёт его на природе. С родными и близкими.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин проведет свой день рождения, 7 октября, в компании родных и близких людей на природе.

Песков рассказал, что Путин проведет свой день рождения на природе

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