RT на русскомПесков рассказал, что Путин встретит Новый год в компании родных и близкихПрезидент России Владимир Путин встретит Новый год в компании родных и близких.RT на русскомПредставитель Кремля уточнил, что президент не может устроить себе полноценного отдыха.ИА SM-NewsПесков пояснил, что Путину постоянно приходится работать и с документами, и с другими данными.Вести ФМКак уточнил Песков, в планах главы государства на рождественскую неделю пока нет и поездки в Сочи для катания на горных лыжах.ТАССЧитать далееСвернутьRT на русскомRT на русскомЦентральная Служба НовостейНовостной фронтТелеканал 360°Газета.RuSport24.ruРосбалтLife.ruФАНИзвестияВечерняя МоскваЦарьградТК ЗвездаMOS.newsKazanfirst.ruНациональная служба новостейКомсомольская правдаПодробнее о событииПесков рассказал, что Путин встретит Новый год в компании родных и близкихRT на русском04:22Песков рассказал, что Путин встретит Новый год с родными и близкимиТАСС04:04Самое цитируемоеПесков сообщил, что Путин встретит Новый год в кругу родных и близкихКомсомольская правда04:44Пресс-секретарь президента России Песков: Путин встретит Новый год с родными и близкимиLenta.ru04:34Песков: Путин встретит Новый год с родными и близкимиГазета.Ru04:28Путин встретит Новый год с родными и близкимиКоммерсантъ05:14В Кремле рассказали о планах Путина на Новый годИзвестия04:06Показать ещёОценить1,2KПоделиться