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Песков рассказал, что Путин встретит Новый год в компании родных и близких

Президент России Владимир Путин встретит Новый год в компании родных и близких.
RT на русском
Представитель Кремля уточнил, что президент не может устроить себе полноценного отдыха.
ИА SM-News
Песков пояснил, что Путину постоянно приходится работать и с документами, и с другими данными.
Вести ФМ
Как уточнил Песков, в планах главы государства на рождественскую неделю пока нет и поездки в Сочи для катания на горных лыжах.
ТАСС

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Песков рассказал, что Путин встретит Новый год в компании родных и близких
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Песков рассказал, что Путин встретит Новый год с родными и близкими
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