Коронавирус

ТАССТАССПесков рассказал, что лежит в больнице с двусторонней пневмонией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заразившийся коронавирусом, лежит в больнице с двусторонней пневмонией. Об этом он рассказал в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном в среду.
Читать в источнике
Комментировать1,6K
с чего всё началось

Как Дмитрий Песков борется с настигшей его болезнью

Как Дмитрий Песков борется с настигшей его болезнью 12 мая стало известно, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков лежит в больнице с коронавирусной инфекцией и двусторонней пневмонией.
Коммерсантъ12:18

Подробнее о событии

Песков рассказал, как заподозрил у себя COVID-19

Газета.Ru16:24

Песков рассказал о том, как заболел коронавирусом

RT на русском13:28

Песков рассказал о самочувствии после госпитализации из-за коронавируса

Ведомости13:40

Песков рассказал, как заболел коронавирусом

Коммерсантъ16:19

Песков рассказал, что лежит в больнице с двусторонней пневмонией

ТАСС13:28

Песков рассказал о своей двусторонней пневмонии и «кровожадном коронавирусе»

Московский Комсомолец13:28

Песков рассказал о двухсторонней пневмонии и лечении коронавирусной инфекции

Znak.com13:04
Показать все источники
Автоматически обработаны 7182 источника, обновлено в 22:56, Ашберн
Кино

Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян на самоизоляции

Экономика сегодня 02:26
119
Общество

Песков рассказал, как заразился коронавирусом

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью газете "Коммерсант" рассказал, как заразился коронавирусом.
РИА Новости 16:59
1
Политика

Козак раскрыл детали переговоров в Берлине

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК 13:25
401
Авто

Назвали особенности эксплуатации усилителя руля

32CARS.ru 16:02
Общество

ЕГЭ перенесено на более поздние сроки

Экзаменационная кампания в регионах пройдет в единые сроки в соответствии с требованиями Роспотребнадзора к санитарно-гигиеническому режиму.
Голос Эренлара 13:08
1,1K
Единоборства

Фергюсон получил за бой с Гэтжи 500 тысяч долларов

Советский спорт вчера в 01:17
Культура

Телеканал CW покажет телесериал «Болотная тварь»

Лос-Анджелес, США, 13 мая 2020, 10:44 — REGNUM Права на показ телесериала «Болотная тварь», который отменили ранее на стриминговом сервисе DC Universe, приобрел американский телеканал CW.
REGNUM 03:44
Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости 17:34
624
Культура

Кейт Бланшетт появится в финальной серии «Симпсонов»

РИА Новости 21:51
Политика

Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в РФ

Москва, 13 мая 2020, 08:14 — REGNUM Количество депутатов в России стоит уменьшить вдвое ради экономии средств и предотвращения распространения коронавируса, полагает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
REGNUM 01:14
3,6K
Армия и оружие

В Китае восхитились прекрасно оснащенными войсками ПВО-ПРО России

"Чжунго цзюньван" проанализировали готовность РФ к воздушным угрозам. В Китае восхитились прекрасно оснащенными войсками ПВО-ПРО России.
Piter.tv 08:44
19
Транспорт

На мосту через Зею в Благовещенске установили эстакаду

В Благовещенске на мосту через Зею 14 мая установлена эстакада. В течение дня будут проводиться испытания ее несущей способности.
Телепорт 21:25
Общество

Минстрой предложил увеличить число льготников по оплате услуг ЖКХ

Как стало известно СМИ, Минстрой предложил снизить максимальную долю расходов на оплату ЖКУ в доходе семьи до 15% по всей стране.
Наша версия вчера в 10:47
22
Шоу-бизнес

Эмин Агаларов расстается с женой

Певец Emin (Эмин Агаларов) объявил о расставании с супругой Аленой Гавриловой. Брак пары просуществовал всего два года.
Вести.Ru 12:32
60
Политика

NYT уверена в достоверности материала о коронавирусе в России

Ранее в The New York Times и Financial Times появились материалы, утверждающие, что реальная статистика по коронавирусу в России может превышать официальные данные.
Газета.Ru 21:53
851
Происшествия

На унижавшую детей сотрудницу уфимского приюта завели уголовное дело

Вести.Ru 15:17
76
Политика

На Украине раскрыли новый обман МВФ

МВФ вновь обманул Украину, заявил сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" в Верховной раде Вадим Рабинович в эфире канала NewsOne.
РИА Новости 21:06
Шоу-бизнес

Крид испугал подписчиков фото своего маникюра на карантине

ФАН 11:53
Единоборства

Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии

Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в Москве в тяжелом состоянии.
Российская газета 13:53
7
Здоровье

13 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области

Напомним, что о первом случае коронавируса в Приамурье стало известно 29 марта. Инфекцию обнаружили у амурчанки.
Телепорт 03:11
52
Авто

Появились первые изображения нового пикапа Hyundai Santa Cruz

Недавно в Сети «засветился» кузов нового пикапа Hyundai Santa Cruz, старт производства которого запланирован на 2021 год.
Автоновости дня 13:33
Армия и оружие

В США рассказали об опасности российских систем РЭБ

Дни24 06:10
2
Футбол

Владельцы «Манчестер Сити» хотят купить клуб в России

Компания City Football Group, владеющая «Манчестер Сити» и ещё восемью клубами по всему миру, планирует приобрести футбольный клуб в России, сообщает Рейтинг Букмекеров.
Евро-футбол.ру 12:27
Происшествия

Жителя Горного Алтая обвинили в призывах к свержению власти

Как передаёт портал «Новости Горного Алтая», действуя умышленно, публично, гражданин высказывал призывы к насильственным действиям, направленным на захват власти в Российской Федерации.
REGNUM 05:56
2
Происшествия

Ураганный ветер снес крышу с нескольких домов в Чите

В марте вертолет Ми-35 случайно дал залп из авиационной пушки по жилому дому в Чите.
Известия 10:32
62
Происшествия

В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»

Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском 03:53
912
Шоу-бизнес

Мадонна поделилась селфи в белье после слухов о пластике ягодиц

Американская певица Мадонна поделилась откровенными селфи в нижнем белье после распространившихся в СМИ слухов о пластике ягодиц.
Lenta.ru 09:39
Политика

В Чечне открестились от удаленного Instagram Кадырова

Lenta.ru 12:12
794
Здоровье

Все больше детей заражаются коронавирусом в Приморье

Итого, по состоянию на утро 14 мая, в Приморском крае выявлено 1057 случаев заражения коронавирусом, 307 пациентов выписаны после прохождения терапии, 12 больных умерли.
ИА Красная Весна 21:33
Здоровье

В Бурятии зарегистрировали 687 случаев заражения коронавирусом

На утро 12 мая в регионе зарегистрировано 687 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-19, сообщает пресс-служба оперативного штаба республики.
Аргументы и Факты - Бурятия 11 мая в 21:32
54
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное