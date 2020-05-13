Как Дмитрий Песков борется с настигшей его болезнью 12 мая стало известно, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков лежит в больнице с коронавирусной инфекцией и двусторонней пневмонией.

с чего всё началось

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заразившийся коронавирусом, лежит в больнице с двусторонней пневмонией. Об этом он рассказал в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном в среду.

Песков рассказал, что лежит в больнице с двусторонней пневмонией

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