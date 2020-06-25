Политика
Газета.RuПесков рассказал, что уже проголосовал по поправкам в Конституцию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что уже проголосовал по поправкам в Конституцию, передает корреспондент "Газеты.Ru".
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Культура
Джон Уоррен ушел из шоу «Поедем, поедим» после съемок в Курске
Evo-rus.com вчера в 08:32
Политика
Косово отказалось от участия в переговорах с Сербией в Вашингтоне
Премьер-министр Косово Авдулла Хоти отказался от участия в переговорах с руководством Сербии, которые должны были пройти в Вашингтоне.
РБК 05:22
Общество
В Краснодарском крае с 29 июня открываются детские сады
В Краснодарском крае с 29 июня открываются детские сады.
РБК Краснодар 06:16
Общество
На Кубани возобновят межмуниципальное пассажирское сообщение
Межмуниципальное пассажирское сообщение с 27 июля возобновляется в Краснодарском крае, заявил губернатор Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 05:55
Общество
Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле
Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета 23 июня в 12:28
Энергетика
В ФАС оценили ситуацию на рынке нефтепродуктов
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) считает, что ситуация на рынке нефтепродуктов стабилизировалась, а спрос продолжает расти.
Известия 06:54
Общество
Нововведения ждут россиян с 1 июля
С 1 июля опекунам пенсионного возраста, имеющим на попечении несовершеннолетних детей, проиндексируют пенсию.
Южный Федеральный 00:02
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM вчера в 02:09
Здоровье
217 новых случаев коронавируса выявлено в Нижегородской области
217 новых случаев заболевания коронавирусом подтверждено в Нижегородской области за минувшие сутки.
Время Н 02:37
Происшествия
Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
РБК 23 июня в 10:38
Происшествия
Суд признал незаконным обыск у убитого из-за хищения обоев уральца
Кировский районный суд Екатеринбурга признал незаконным полицейский обыск дома у 27-летнего Владимира Таушанкова, который был убит 31 мая при штурме квартиры, после того как его заподозрили в разбое из-за хищения обоев из строительного магазина.
РБК 05:33
Общество
В трансляции парада Победы появились спецэффекты
Во время трансляции парада Победы в Москве применили спецэффекты. Видео доступно на YouTube-канале RT.
Lenta.ru вчера в 04:44
Путешествия
Отели Антальи определились с датами открытия и ждут туристов из России
Турецкие авиалинии планируют совершать полеты в Москву с 16 июля. Отели Антальи определились с датами открытия и ждут туристов из России.
Piter.tv 05:36
Экономика
Клишас оценил предложение Путина об изменении шкалы НДФЛ
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас прокомментировал предложение президента России Владимира Путина о повышении ставки НДФЛ для людей с доходом более 5 млн рублей.
Известия 23 июня в 12:34
Экономика
Прием заявлений на субсидии бизнесу за апрель продлен до 1 июля
Субъекты малого и среднего бизнеса пострадавших от пандемии отраслей могут подать заявление о получении субсидии на компенсацию части своих затрат за апрель до 1 июля.
Российская газета 22 июня в 09:37
Происшествия
На Кубани подтверждено 66 новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 24 июня 2020, 10:53 — REGNUM 66 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили 24 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM вчера в 03:53
Кино
Трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» Козловского опубликован в сети
RuNews24.ru вчера в 03:31
Общество
Роструд напомнил о следующей сокращенной рабочей неделе
Рабочая неделя с 29 июня по 3 июля будет сокращена на один день. Об этом напомнили в пресс-службе Роструда.
Вечерняя Москва вчера в 21:34
Политика
В МИД России оценили планы США перебросить войска из Германии в Польшу
Москва внимательно следит за анонсами в США о передисклокации части американского контингента из Германии в Польшу, в случае необходимости примет все меры для обеспечения безопасности России и ее союзников, не исключено, что США могут пойти на нарушение Основополагающего акта Россия-НАТО, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
РИА Новости 05:17
Авто
В России среди автомобилистов начнут выявлять хронических алкоголиков
В России с 1 июля 2020 года вступит в силу целый ряд нововведений для автомобилистов. Об этом 25 июня сообщает Autonews.
Известия 07:18
Экономика
Меры поддержки экономики в России свернут с 1 июля
Как отметил Моисеев, с 1 июля министерство планирует ограничить траты из федеральной казны.
Новые Известия 23 июня в 09:47
Культура
Министр культуры России посетила ЦУМ в Волгограде
Кривое-зеркало.ру 06:31
Общество
«Ведомости» узнали о рейсах «Аэрофлота» за рубеж вопреки карантину
Москва, 25 июня 2020, 09:08 — REGNUM Авиакомпания «Аэрофлот», несмотря на запрет международных полетов, продолжает выполнять рейсы за границу.
REGNUM 02:08
Здоровье
Открытие детских лагерей в Иркутской области перенесли на 10 июля
Начало летней оздоровительной кампании в Иркутской области переносится на 10 июля из-за высоких показателей заболеваемости коронавирусом.
Областная газета (г. Иркутск) 04:47
Гаджеты
Переоценка ценностей: Lenovo решила, что ноутбуки на процессорах AMD должны стоить дороже, чем на Intel
Компания сообщила, что пошла на такой шаг для того, чтобы ноутбуки на базе чипов Intel могли составить хоть какую-то конкуренцию системам, построенным на базе новейших высокопроизводительных мобильных процессоров AMD Renoir H-серии.
3DNews 06:55
Кино
Релиз нового сезона «Рассказа служанки» перенесли на 2021 год
Стриминговый сервис Hulu представил тизер четвертого сезона сериала «Рассказ служанки» и анонсировал его премьеру в 2021 году.
Известия вчера в 21:49
Здоровье
Коронавирус грозит пожизненными физическими и психическими нарушениями
В службе здравоохранения добавили, что у 30% пациентов может развиться фиброз легких, а также пожизненные физические, психические и когнитивные нарушения.
Вести.Ru вчера в 06:02
Экономика
Саратовский завод РМК может прекратить деятельность уже в июле
Саратовский завод резервуарных металлоконструкций (АО «АП РМК») может прекратить свою деятельность уже в июле из-за больших долгов.
Четвертая Власть 04:00
Общество
Новейший российский «Бумеранг» загорелся после парада Победы
Новейший российский бронетранспортер К-17, созданный на колесной платформе «Бумеранг», загорелся, возвращаясь с парада Победы.
Lenta.ru 05:17