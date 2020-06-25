Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что уже проголосовал по поправкам в Конституцию, передает корреспондент "Газеты.Ru".

Песков рассказал, что уже проголосовал по поправкам в Конституцию

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