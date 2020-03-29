Коронавирус
РИА НовостиПесков рассказал детали посещения Путиным больницы в Коммунарке
Во вторник Владимир Путин посетил больницу в Коммунарке, куда направляют основную часть больных COVID-19, прошел по нескольким палатам, пообщался с главврачом, медиками и одним из пациентов. Перед этим президент провел в Ново-Огарево совещание по вопросам борьбы с коронавирусом.
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Политика
Песков рассказал, как готовилось обращение Путина
Сложившуюся в стране ситуацию пресс-секретарь Путина назвал беспрецедентной.
Общество
В Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров
Общество
Названа температура, при которой активизируется коронавирус
Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен.
Происшествия
Пациентка с коронавирусом сбежала из больницы в Коммунарке
Женщина с подтвержденным коронавирусом сбежала из больницы в Коммунарке. Об этом узнали «Известия» в воскресенье, 29 марта.
Общество
В Москве с 30 марта вводят режим самоизоляции для всех жителей
В Москве с 30 марта вводится домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста.
Общество
В России зафиксировано более 1,5 тысячи случаев заражения COVID-19
В России за сутки выявлено 270 новых случаев заражения COVID-19, в результате чего общее количество заражённых в стране перешагнуло отметку в 1,5 тыс. человек, более тысячи из них — в Москве.
Футбол
Роналду с семьей нарушил условия карантина
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду нарушил условия карантина на Мадейре, введенный в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщает Sportfinding.
Музыка
Группа Little Big представила «карантинную» версию одной из песен
Российская группа Little Big, которая должна была представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году, выпустила «карантинную» версию песни I`m okay.
Общество
Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
Общество
Собянин объявил об ежемесячных выплатах потерявшим из-за вируса работу
Москвичи, потерявшие работу из-за распространения коронавируса, могут рассчитывать на ежемесячную выплату в размере 19,5 тыс. руб. в месяц.
Экономика
«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны
Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
Общество
Жириновский призвал Белоруссию остановить спортивные соревнования
Везде приняты строгие меры, отменены спортивные мероприятия, везде стараются, чтобы люди остались дома, а Белоруссия гуляет на улицах, все на стадионах, и он сам играет в хоккей.
Политика
В Госдуме прокомментировали петицию о создании базы НАТО в Мариуполе
Звучащее на Украине предложение разместить в Азовском море военно-морскую базу НАТО не стоит воспринимать всерьез, так как это последствия проявления эпидемии национализма, считает депутат Госдумы России Андрей Козенко.
Общество
Еще 270 новых случаев заражения коронавирусом выявили в России
Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в России за последние сутки увеличилось на 270 и достигло 1534.
Экономика
Путин поручил ввести налог на вклады более 1 млн рублей
Президент Владимир Путин поручил правительству провести работу по установлению налоговой ставки в размере 13% на доходы, полученные от банковских вкладов в размере более 1 млн рублей.
Общество
Среди заболевших коронавирусом в Москве есть 13 детей
В Москве среди новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией за сутки оказалось свыше 30 пожилых людей и 13 детей, сообщается на сайте департамента здравоохранения столицы.
Общество
Рошаль рассказал о правилах походов в магазин во время эпидемии
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль рассказал, как обезопасить себя во время посещения продуктовых магазинов.
Общество
Названы города Подмосковья, где заболевших коронавирусом больше всего
Оперативный штаб Московской области по противодействию коронавирусу сообщает: больше всего случаев заболевания зарегистрировано в Одинцове, где заразились 12 человек.
Футбол
Аршавин: Кокорин и Мамаев лучше всех адаптированы к тренировкам дома
Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о тренировках дома во время карантина из-за пандемии коронавируса.
Гаджеты
Смартфон OnePlus 8 Pro обзаведется рекордно ярким экраном
Источник заявил, что новый смартфон компании OnePlus получит рекордно яркий (до 1400 кд/м2) экран с диагональю 6,78 дюйма и загнутыми краями.
Происшествия
На Филиппинах при взлете разбился самолет Lion Air
На Филиппинах в Международном аэропорту Манилы имени Ниноя Акино на взлетно-посадочной полосе взорвался и загорелся самолет Lion Air.
Происшествия
В Астрахани ликвидировали возгорание камыша
Возгорание камыша на площади 6 тысяч квадратных метров в Ленинском районе Астрахани удалось ликвидировать, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Армия и оружие
Что делает Росгвардия на улицах Москвы? Патрули не будут насильно доставлять пожилых людей домой
В минувший четверг, 26 марта, во многих районах Москвы патрули Росгвардии останавливали пожилых людей и рассказывали им о том, что по решению мэра Москвы Сергея Собянина, в связи с угрозой заражения коронавирусом людям старше 65 лет рекомендовано не выходить из дома.
Политика
Андрей Липов назначен главой Роскомнадзора
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Андрея Липова главой Роскомнадзора.
Происшествия
В Астраханской области выявили новые случаи заражения коронавирусом
Медики в Астраханской области зафиксировали три новых условно подтвержденных случая заражения короновирусом.
Общество
В столичных школах и детсадах появятся дежурные группы
В московских детских садах появятся дежурные группы до 12 человек для дошкольников, чьи родители будут работать на следующей неделе.
Армия и оружие
Летчик раскрыл преимущества российского Су-35 над американским F-16
Российские самолет Су-35 превосходит американский F-16 по маневренности и ближнему бою.
Общество
В Италии показали новые кадры работы российских военных в Бергамо
Итальянский телеканал Tgcom24 показал в субботу вечером новые кадры работы российских военных специалистов в городе Бергамо.
Происшествия
В Сертолово госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
Местные жители видели, как к дому на Пограничной приехала карета скорой помощи с врачами в защитных костюмах, а спустя какое-то время из подъезда вынесли женщину.
Общество
В США от коронавируса могут умереть до 200 тысяч человек
Сто или двести тысяч человек могут погибнуть в Соединённых Штатах в результате пандемии коронавируса.