Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПесков рассказал детали посещения Путиным больницы в Коммунарке

Во вторник Владимир Путин посетил больницу в Коммунарке, куда направляют основную часть больных COVID-19, прошел по нескольким палатам, пообщался с главврачом, медиками и одним из пациентов. Перед этим президент провел в Ново-Огарево совещание по вопросам борьбы с коронавирусом.
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Подробнее о событии

Песков рассказал об экстренном поиске смартфона для съемки Путина в Коммунарке

Lenta.ru11:20

Песков раскрыл подробности визита Путина в больницу в Коммунарке

РБК09:38

Песков заявил, что поездка Путина в Коммунарку состоялась без подготовки

Интерфакс06:49

В Кремле рассказали детали визита Путина в Коммунарку

RT на русском08:14

Песков: Путину при визите в Коммунарку было важно понять, как обстоят дела «на передовой»

ТАСС08:07

Песков рассказал детали посещения Путиным больницы в Коммунарке

РИА Новости08:25

У Пескова и Путина разное мнение по поводу видео из больницы

Вести.Ru06:28
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Политика

Песков рассказал, как готовилось обращение Путина

Сложившуюся в стране ситуацию пресс-секретарь Путина назвал беспрецедентной.
Вести.Ru 06:38
Общество

В Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

Говорит Москва вчера в 04:53
Общество

Названа температура, при которой активизируется коронавирус

Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен.
РИА Новости 02:48
Происшествия

Пациентка с коронавирусом сбежала из больницы в Коммунарке

Женщина с подтвержденным коронавирусом сбежала из больницы в Коммунарке. Об этом узнали «Известия» в воскресенье, 29 марта.
Известия 11:16
Общество

В Москве с 30 марта вводят режим самоизоляции для всех жителей

В Москве с 30 марта вводится домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста.
RT на русском 13:09
Общество

В России зафиксировано более 1,5 тысячи случаев заражения COVID-19

В России за сутки выявлено 270 новых случаев заражения COVID-19, в результате чего общее количество заражённых в стране перешагнуло отметку в 1,5 тыс. человек, более тысячи из них — в Москве.
RT на русском 08:24
Футбол

Роналду с семьей нарушил условия карантина

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду нарушил условия карантина на Мадейре, введенный в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщает Sportfinding.
Газета.Ru 11:51
Музыка

Группа Little Big представила «карантинную» версию одной из песен

Российская группа Little Big, которая должна была представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году, выпустила «карантинную» версию песни I`m okay.
Известия вчера в 20:28
Общество

Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском вчера в 21:30
Общество

Собянин объявил об ежемесячных выплатах потерявшим из-за вируса работу

Москвичи, потерявшие работу из-за распространения коронавируса, могут рассчитывать на ежемесячную выплату в размере 19,5 тыс. руб. в месяц.
РБК 13:39
Экономика

«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны

Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
Российская газета вчера в 15:58
Общество

Жириновский призвал Белоруссию остановить спортивные соревнования

Везде приняты строгие меры, отменены спортивные мероприятия, везде стараются, чтобы люди остались дома, а Белоруссия гуляет на улицах, все на стадионах, и он сам играет в хоккей.
Газета.Ru 11:12
Политика

В Госдуме прокомментировали петицию о создании базы НАТО в Мариуполе

Звучащее на Украине предложение разместить в Азовском море военно-морскую базу НАТО не стоит воспринимать всерьез, так как это последствия проявления эпидемии национализма, считает депутат Госдумы России Андрей Козенко.
РИА Новости вчера в 09:59
Общество

Еще 270 новых случаев заражения коронавирусом выявили в России

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в России за последние сутки увеличилось на 270 и достигло 1534.
Общественное телевидение России 05:52
Экономика

Путин поручил ввести налог на вклады более 1 млн рублей

Президент Владимир Путин поручил правительству провести работу по установлению налоговой ставки в размере 13% на доходы, полученные от банковских вкладов в размере более 1 млн рублей.
Московский Комсомолец 05:12
Общество

Среди заболевших коронавирусом в Москве есть 13 детей

В Москве среди новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией за сутки оказалось свыше 30 пожилых людей и 13 детей, сообщается на сайте департамента здравоохранения столицы.
РИАМО 04:42
Общество

Рошаль рассказал о правилах походов в магазин во время эпидемии

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль рассказал, как обезопасить себя во время посещения продуктовых магазинов.
Известия 01:54
Общество

Названы города Подмосковья, где заболевших коронавирусом больше всего

Оперативный штаб Московской области по противодействию коронавирусу сообщает: больше всего случаев заболевания зарегистрировано в Одинцове, где заразились 12 человек.
Российская газета 04:07
Футбол

Аршавин: Кокорин и Мамаев лучше всех адаптированы к тренировкам дома

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о тренировках дома во время карантина из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru 09:36
Гаджеты

Смартфон OnePlus 8 Pro обзаведется рекордно ярким экраном

Источник заявил, что новый смартфон компании OnePlus получит рекордно яркий (до 1400 кд/м2) экран с диагональю 6,78 дюйма и загнутыми краями.
Faktom 10:54
Происшествия

На Филиппинах при взлете разбился самолет Lion Air

На Филиппинах в Международном аэропорту Манилы имени Ниноя Акино на взлетно-посадочной полосе взорвался и загорелся самолет Lion Air.
Коммерсантъ 10:07
Происшествия

В Астрахани ликвидировали возгорание камыша

Возгорание камыша на площади 6 тысяч квадратных метров в Ленинском районе Астрахани удалось ликвидировать, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 12:06
Армия и оружие

Что делает Росгвардия на улицах Москвы? Патрули не будут насильно доставлять пожилых людей домой

В минувший четверг, 26 марта, во многих районах Москвы патрули Росгвардии останавливали пожилых людей и рассказывали им о том, что по решению мэра Москвы Сергея Собянина, в связи с угрозой заражения коронавирусом людям старше 65 лет рекомендовано не выходить из дома.
Новая газета вчера в 14:20
Политика

Андрей Липов назначен главой Роскомнадзора

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Андрея Липова главой Роскомнадзора.
BFM.ru 09:15
Происшествия

В Астраханской области выявили новые случаи заражения коронавирусом

Медики в Астраханской области зафиксировали три новых условно подтвержденных случая заражения короновирусом.
Российская газета 13:00
Общество

В столичных школах и детсадах появятся дежурные группы

В московских детских садах появятся дежурные группы до 12 человек для дошкольников, чьи родители будут работать на следующей неделе.
Известия 03:46
Армия и оружие

Летчик раскрыл преимущества российского Су-35 над американским F-16

Российские самолет Су-35 превосходит американский F-16 по маневренности и ближнему бою.
Пятый канал вчера в 11:33
Общество

В Италии показали новые кадры работы российских военных в Бергамо

Итальянский телеканал Tgcom24 показал в субботу вечером новые кадры работы российских военных специалистов в городе Бергамо.
Суть событий 07:49
Происшествия

В Сертолово госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус

Местные жители видели, как к дому на Пограничной приехала карета скорой помощи с врачами в защитных костюмах, а спустя какое-то время из подъезда вынесли женщину.
Gazeta.SPb 12:35
Общество

В США от коронавируса могут умереть до 200 тысяч человек

Сто или двести тысяч человек могут погибнуть в Соединённых Штатах в результате пандемии коронавируса.
News.ru 12:02
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