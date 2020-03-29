Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПесков рассказал детали посещения Путиным больницы в Коммунарке

Во вторник Владимир Путин посетил больницу в Коммунарке, куда направляют основную часть больных COVID-19, прошел по нескольким палатам, пообщался с главврачом, медиками и одним из пациентов. Перед этим президент провел в Ново-Огарево совещание по вопросам борьбы с коронавирусом.
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Подробнее о событии

Песков рассказал об экстренном поиске смартфона для съемки Путина в Коммунарке

Lenta.ru11:20

Песков раскрыл подробности визита Путина в больницу в Коммунарке

РБК09:38

Песков заявил, что поездка Путина в Коммунарку состоялась без подготовки

Интерфакс06:49

В Кремле рассказали детали визита Путина в Коммунарку

RT на русском08:14

Песков: Путину при визите в Коммунарку было важно понять, как обстоят дела «на передовой»

ТАСС08:07

Песков рассказал детали посещения Путиным больницы в Коммунарке

РИА Новости08:25

У Пескова и Путина разное мнение по поводу видео из больницы

Вести.Ru06:28
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Общество

Подмосковье вводит дополнительные ограничения из-за коронавируса

Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял дополнительные меры по борьбе с распространением коронавируса.
Российская газета 14:01
Общество

Московские депутаты получили сотни жалоб на нарушение режима изоляции

Московские депутаты за прошедшие выходные получили сотни жалоб на нарушение режима изоляции в городе.
Lenta.ru 14:55
Политика

Сторонник Зеленского обратился в СБУ и ГБР после обнародования записей с его братом

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак обратился в госбюро расследований и Службу безопасности Украины, так как в сеть слили видео, на котором его брат Денис Ермак говорит, что претендует на должность заместителя министра инфраструктуры.
Газета.Ru 11:52
Политика

В Грузии отказались от помощи Саакашвили по борьбе с коронавирусом

Правительство Грузии не нуждается в помощи бывшего президента Михаила Саакашвили, предложившего свое содействие в возвращении на родину застрявших в Европе граждан Грузии из-за пандемии коронавируса, заявил в воскресенье, 29 марта, генсек правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе.
Известия 12:17
Шоу-бизнес

Божена Рынска впервые стала мамой

Журналист тяжело переживала трагедию и долго не выходила в свет. Но спустя полгода 45-летняя Рынска сообщила, что планирует стать мамой.
StarHit.ru 14:30
Происшествия

Жительница Кирова заразилась коронавирусом в поезде от туристов

Лабораторное исследование подтвердило наличие коронавируса у жительницы Кирова, ехавшей в поезде из Москвы рядом с супругами, возвращавшимся из поездки в Германию, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 06:33
Общество

В Кремле поддержали введение в Москве режима самоизоляции

В Кремле считают оправданным введение режима самоизоляции в Москве из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2, заявил в воскресенье, 29 марта, ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Известия 14:12
Политика

Россия с 30 марта временно закроет госграницу

Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.
ТАСС вчера в 11:05
Общество

Раскрыты особенности спецпропусков для москвичей

Пропуска для перемещения москвичей по городу будут включать в себя специальные QR-коды.
Lenta.ru 15:14
Общество

Ванга предсказала, когда закончится эпидемия коронавируса

Эпидемия коронавируса продолжает наращивать темпы, заражая все больше человек. Однако предсказание об этом давала еще Ванга.
ФАН 14:16
Общество

В Пскове умер пациент с коронавирусом

Первый случай смерти в связи с коронавирусом зафиксирован в Пскове, сообщил в воскресенье региональный оперативный штаб.
Интерфакс 10:44
Общество

В Британии ожидают пика распространения коронавируса через 12 недель

Пик распространения коронавируса в Британии наступит через 12 недель, вероятно, его уровень будет ниже прогнозировавшегося, заявила заместитель главного врача Англии Дженни Харрис.
РИА Новости 12:13
Здоровье

Вирусолог объяснил, что значит первая смерть ребенка от коронавируса

Первый зарегистрированный случай смерти младенца от коронавируса не означает, что вирус мутировал.
URA.Ru 09:01
Наука

Ученые проанализировали восемь штаммов коронавируса

РЕН ТВ 08:56
Общество

Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.
Газета.Ru 10:40
Общество

Борт с 200 вывезенными из Таиланда россиянами прилетит в Воронеж

Самолёт с российскими туристами, вывезенными из Таиланда в связи с объявлением пандемии и закрытием границ, прилетит в Воронеж.
Вести Воронеж вчера в 14:23
Политика

Макрон призвал «не пьянеть» от российской помощи Италии

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о российской и китайской помощи страдающей от пандемии коронавируса Италии и призвал «не пьянеть» от этого, а также помнить о той помощи, которую стране оказывали Франция и Германия.
Lenta.ru 12:16
Происшествия

В Алтайском крае зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции

Первый случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен у женщины, проживающей в Алтайском крае.
ТАСС 12:44
Общество

Назван процент тяжелобольных коронавирусом моложе 40 лет

Власти сообщили, что среди столичных пациентов, которые больны коронавирусом и находятся в тяжелом состоянии, почти 40% в возрасте до 40 лет.
Газета.Ru 13:41
Здоровье

В России создали препарат для лечения коронавирусной инфекции

Федеральное медико-биологическое агентство представило препарат для лечения коронавирусной инфекции на основе противомалярийного препарата мефлохина.
РИА Новости вчера в 09:03
Общество

В Италии показали новые кадры работы российских военных в Бергамо

Итальянский телеканал Tgcom24 показал в субботу вечером новые кадры работы российских военных специалистов в городе Бергамо.
Суть событий 07:49
Происшествия

Пациентка с коронавирусом сбежала из больницы в Коммунарке

Женщина, у которой подтвердился диагноз коронавирус, сбежала из больницы в Коммунарке, сообщает газета "Известия".
РИА Новости 14:29
Транспорт

В Москве продлят действие проездных из-за мер против коронавируса

Проездные билеты на общественный транспорт продлят всем москвичам, которые не используют их ни разу за время нерабочей недели с 28 марта по 3 апреля.
РБК 14:07
Экономика

«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны

Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
Российская газета вчера в 15:58
Общество

Ушел из жизни писатель Юрий Бондарев

Газета.Ru 13:54
Происшествия

В Мурманской области ирландца вылечили от коронавируса

29 марта из больницы выписывают гражданина Ирландии, у которого нашли коронавирус после шахматного турнира.
Невские Новости 07:44
Общество

Названа температура, при которой активизируется коронавирус

Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен.
РИА Новости 02:48
Шоу-бизнес

Кудрявцева рассказала о вечеринке с зараженным Лещенко

Артистка рассказала, что на самой съемочной площадке шоу с Лещенко ее не было, поскольку она испугалась, что заразилась COVID-19.
NewInform 13:55
Общество

Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском вчера в 21:30
Общество

Зеленский рассказал о трех сценариях с коронавирусом на Украине

Сегодня есть три сценария развития событий. Первый – от 3 до 5 процентов одновременно заболевших коронавирусом, это очень болезненные цифры.
РИА Новости 15:19
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