Политика
Piter.tvПесков рассказал, где Путин проведет Пасху
Как сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Владимир Путин планирует провести 19 апреля в своей резиденции в Ново-Огарево. Президент в честь Пасхи поставит свечку в небольшой часовне, находящейся на территории государственной резиденции.
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Политика
В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан
Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 04:16
Происшествия
В Новосибирской области выявлено десять новых случаев заражения коронавирусом
Заражение коронавирусной инфекцией нового типа подтвердилось еще у десяти жителей Новосибирской области, среди них - один ребенок, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции.
ТАСС вчера в 00:57
Шоу-бизнес
Павел Прилучный забрал детей у супруги Агаты Муцениеце
Павел Прилучный встретился со своими детьми, забрав их у Агаты Муцениеце.
Актуальные Новости вчера в 13:19
Армия и оружие
NI: ВМС США не могут отследить российские подлодки проекта «Ясень»
Военно-морские силы (ВМС) США не могут отследить российские подлодки проекта "Ясень", такие как субмарина "Северодвинск".
Политика Сегодня вчера в 19:10
Политика
Трамп о коронавирусе: Китай может понести ответственность
Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае, если Китай намеренно допустил вспышку вызванного коронавирусом нового типа заболевания, то для него должны быть последствия.
Вести.Ru вчера в 19:19
Гаджеты
LG показала на видео смартфон нового поколения Velvet
На YouTube обнародован видеоролик (см. ниже), демонстрирующий дизайн смартфона LG нового поколения под названием Velvet.
3DNews 00:47
Здоровье
Два случая коронавируса выявили в Тынде
В Амурской области выявлено два случая коронавируса, оба заболевших из Тынды.
Телепорт 17 апреля в 02:07
Общество
Демограф оценила последствия коронавируса для рождаемости
Социолог и демограф Дарья Халтурина оценила последствия коронавируса для рождаемости в интервью радио Sputnik.
Lenta.ru вчера в 23:46
Здоровье
Врачи Покровской больницы Петербурга просят власти о помощи
Медики просят утвердить инфекционный статус стационара, что позволит перестроить больницу — разделить потоки пациентов и создать санитарные пропускники.
НТВ 17 апреля в 10:26
Общество
В Кузбассе выявили еще шесть случаев коронавирусной инфекции
Инфекционные стационары области пополнили шесть пациентов, у которых был подтвержден диагноз «коронавирусная инфекция» Об этом сообщает оперативный штаб области.
Кузбасс 00:17
Экономика
ЦБ рассмотрит снижение ключевой ставки 24 апреля
Банк России на заседании 24 апреля рассмотрит снижение ставки как основной вариант.
BFM.ru 17 апреля в 05:06
Здоровье
Число зараженных коронавирусом в Бурятии достигло 112
«Зарегистрировано 112 лабораторно подтвержденных в установленном порядке случая заражения COVID-2019», — сообщил оперативный штаб региона 17 апреля.
Тайга.инфо 16 апреля в 21:58
Общество
Все работающие пенсионеры старше 65 лет получат электронные больничные
Работающие пенсионеры старше 65 лет получат электронные больничные листы в период с 20 по 30 апреля.
Общественная служба новостей 17 апреля в 07:52
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева высказалась о нападках в свой адрес
48-летняя ведущая программы «Секрет на миллион» в своем микроблоге отреагировала на нападки в свой адрес.
Bimru.ru вчера в 09:18
Авто
Mitsubishi Delica для путешественников поступила в продажу
В Японии дебютировала новая специальная версия Mitsubishi Delica D:5 Jasper.
Новые автомобили 17 апреля в 06:56
Армия и оружие
США обвинили РФ в опасном перехвате своего самолета истребителем Су-35
Представители 6-го флота американских ВМС опубликовали отчет, в котором заявили, что российский Су-35 осуществил опасный перехват американского P-8A Poseidon в акватории Средиземного моря.
Discover24 16 апреля в 02:33
Политика
На Украине усомнились в дальнейшем существовании страны
Продолжит ли Украина свое существование по окончании пандемии коронавируса — остается под вопросом, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман.
Известия вчера в 23:34
Религия
В Саратове полиция перекрыла подъезды к Троицкому собору
Общественное мнение вчера в 13:25
Происшествия
Первые два пациента с коронавирусом скончались в Красноярском крае
Два пациента, зараженных вирусом COVID-19, скончались в Красноярском крае за минувшие сутки, сообщило в воскресенье министерство здравоохранения региона.
Интерфакс 00:52
Экономика
США предрекли рекордный госдолг из-за коронавируса
Госдолг США и долги американских корпораций в этом году увеличатся до рекордных размеров из-за коронавируса.
Lenta.ru 01:07
Здоровье
Коронавирус: в Хакасии заболели еще 8 человек
Все новые случаи COVID-19 выявили в Абакане, сообщили в прессс-службе правительства региона.
Юг Сибири вчера в 01:00
Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости вчера в 11:25
Здоровье
В архангельской психбольнице выявили крупную вспышку коронавируса
У более чем 50 пациентов Архангельской государственной клинической психиатрической больницы предварительно подтверждено заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 14:16
Общество
В Москве умерли 28 пациентов с коронавирусом
В Москве умерли еще 28 пациентов с коронавирусом, сообщил оперативный штаб столицы в своем Telegram-канале.
Lenta.ru вчера в 15:56
Общество
Число умерших от коронавируса в мире превысило 160 тыс. человек
Число жертв коронавируса в мире превысило 160,7 тыс. человек, следует из актуальных данных Университета Джонса Хопкинса.
РБК вчера в 23:53
Происшествия
Задержан участник нападения на врачей скорой помощи в Кирово-Чепецке
Киров, 18 апреля 2020, 23:18 — REGNUM В Кировской области сотрудники полиции нашли одного из участников нападения на сотрудников скорой медицинской помощи в Кирово-Чепецке.
REGNUM вчера в 16:18
Здоровье
Объяснен низкий уровень смертности среди россиян с коронавирусом
Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев объяснил в беседе с «Известиями» причины низкого уровня смертности среди россиян с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 20:39
Общество
Духовное собрание мусульман попросило извинений за сериал о репрессиях
РБК вчера в 15:08
Политика
Онищенко ответил на критику Лукашенко российских тест-систем
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что российские тесты на выявление коронавируса со своей задачей справляются.
Известия вчера в 12:09
Армия и оружие
Польский истребитель F-16 выпустил шасси на высоте 5 тысяч метров, увидев российский СУ-27
Польский истребитель F-16, увидев маневрирующий российский Су-27, на высоте 5 тысяч метров выпустил шасси, что может указывать команду к посадке.
Shraibikus News 17 апреля в 12:30