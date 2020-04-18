Политика

Piter.tvPiter.tvПесков рассказал, где Путин проведет Пасху

Как сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Владимир Путин планирует провести 19 апреля в своей резиденции в Ново-Огарево. Президент в честь Пасхи поставит свечку в небольшой часовне, находящейся на территории государственной резиденции.
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Путин не пойдет на пасхальную службу в Храм Христа Спасителя

Интерфаксвчера в 07:03

Стало известно, где Путин и Мишустин встретят Пасху

Вести.Ruвчера в 07:30

Путин не планирует посещать пасхальную службу в храме Христа Спасителя

RT на русскомвчера в 07:26

Путин и Мишустин не поедут в храм Христа Спасителя на пасхальную службу

Газета.Ruвчера в 11:16

Мишустин не придет на праздничное богослужение и встретит Пасху дома

РБКвчера в 08:01

Пресс-секретарь Мишустина сообщил о планах премьера на Пасху

Известиявчера в 07:35

Мишустин планирует встретить Пасху дома

ТАССвчера в 07:14
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Политика

В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан

Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 04:16
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Происшествия

В Новосибирской области выявлено десять новых случаев заражения коронавирусом

Заражение коронавирусной инфекцией нового типа подтвердилось еще у десяти жителей Новосибирской области, среди них - один ребенок, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции.
ТАСС вчера в 00:57
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Шоу-бизнес

Павел Прилучный забрал детей у супруги Агаты Муцениеце

Павел Прилучный встретился со своими детьми, забрав их у Агаты Муцениеце.
Актуальные Новости вчера в 13:19
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Армия и оружие

NI: ВМС США не могут отследить российские подлодки проекта «Ясень»

Военно-морские силы (ВМС) США не могут отследить российские подлодки проекта "Ясень", такие как субмарина "Северодвинск".
Политика Сегодня вчера в 19:10
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Политика

Трамп о коронавирусе: Китай может понести ответственность

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае, если Китай намеренно допустил вспышку вызванного коронавирусом нового типа заболевания, то для него должны быть последствия.
Вести.Ru вчера в 19:19
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Гаджеты

LG показала на видео смартфон нового поколения Velvet

На YouTube обнародован видеоролик (см. ниже), демонстрирующий дизайн смартфона LG нового поколения под названием Velvet.
3DNews 00:47
Здоровье

Два случая коронавируса выявили в Тынде

В Амурской области выявлено два случая коронавируса, оба заболевших из Тынды.
Телепорт 17 апреля в 02:07
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Общество

Демограф оценила последствия коронавируса для рождаемости

Социолог и демограф Дарья Халтурина оценила последствия коронавируса для рождаемости в интервью радио Sputnik.
Lenta.ru вчера в 23:46
Здоровье

Врачи Покровской больницы Петербурга просят власти о помощи

Медики просят утвердить инфекционный статус стационара, что позволит перестроить больницу — разделить потоки пациентов и создать санитарные пропускники.
НТВ 17 апреля в 10:26
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Общество

В Кузбассе выявили еще шесть случаев коронавирусной инфекции

Инфекционные стационары области пополнили шесть пациентов, у которых был подтвержден диагноз «коронавирусная инфекция» Об этом сообщает оперативный штаб области.
Кузбасс 00:17
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Экономика

ЦБ рассмотрит снижение ключевой ставки 24 апреля

Банк России на заседании 24 апреля рассмотрит снижение ставки как основной вариант.
BFM.ru 17 апреля в 05:06
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Здоровье

Число зараженных коронавирусом в Бурятии достигло 112

«Зарегистрировано 112 лабораторно подтвержденных в установленном порядке случая заражения COVID-2019», — сообщил оперативный штаб региона 17 апреля.
Тайга.инфо 16 апреля в 21:58
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Общество

Все работающие пенсионеры старше 65 лет получат электронные больничные

Работающие пенсионеры старше 65 лет получат электронные больничные листы в период с 20 по 30 апреля.
Общественная служба новостей 17 апреля в 07:52
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Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева высказалась о нападках в свой адрес

48-летняя ведущая программы «Секрет на миллион» в своем микроблоге отреагировала на нападки в свой адрес.
Bimru.ru вчера в 09:18
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Авто

Mitsubishi Delica для путешественников поступила в продажу

В Японии дебютировала новая специальная версия Mitsubishi Delica D:5 Jasper.
Новые автомобили 17 апреля в 06:56
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Армия и оружие

США обвинили РФ в опасном перехвате своего самолета истребителем Су-35

Представители 6-го флота американских ВМС опубликовали отчет, в котором заявили, что российский Су-35 осуществил опасный перехват американского P-8A Poseidon в акватории Средиземного моря.
Discover24 16 апреля в 02:33
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Политика

На Украине усомнились в дальнейшем существовании страны

Продолжит ли Украина свое существование по окончании пандемии коронавируса — остается под вопросом, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман.
Известия вчера в 23:34
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Религия

В Саратове полиция перекрыла подъезды к Троицкому собору

Общественное мнение вчера в 13:25
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Происшествия

Первые два пациента с коронавирусом скончались в Красноярском крае

Два пациента, зараженных вирусом COVID-19, скончались в Красноярском крае за минувшие сутки, сообщило в воскресенье министерство здравоохранения региона.
Интерфакс 00:52
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Экономика

США предрекли рекордный госдолг из-за коронавируса

Госдолг США и долги американских корпораций в этом году увеличатся до рекордных размеров из-за коронавируса.
Lenta.ru 01:07
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Здоровье

Коронавирус: в Хакасии заболели еще 8 человек

Все новые случаи COVID-19 выявили в Абакане, сообщили в прессс-службе правительства региона.
Юг Сибири вчера в 01:00
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Транспорт

В Москве продлили действие пропускного режима

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости вчера в 11:25
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Здоровье

В архангельской психбольнице выявили крупную вспышку коронавируса

У более чем 50 пациентов Архангельской государственной клинической психиатрической больницы предварительно подтверждено заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 14:16
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Общество

В Москве умерли 28 пациентов с коронавирусом

В Москве умерли еще 28 пациентов с коронавирусом, сообщил оперативный штаб столицы в своем Telegram-канале.
Lenta.ru вчера в 15:56
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Общество

Число умерших от коронавируса в мире превысило 160 тыс. человек

Число жертв коронавируса в мире превысило 160,7 тыс. человек, следует из актуальных данных Университета Джонса Хопкинса.
РБК вчера в 23:53
Происшествия

Задержан участник нападения на врачей скорой помощи в Кирово-Чепецке

Киров, 18 апреля 2020, 23:18 — REGNUM В Кировской области сотрудники полиции нашли одного из участников нападения на сотрудников скорой медицинской помощи в Кирово-Чепецке.
REGNUM вчера в 16:18
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Здоровье

Объяснен низкий уровень смертности среди россиян с коронавирусом

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев объяснил в беседе с «Известиями» причины низкого уровня смертности среди россиян с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 20:39
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Общество

Духовное собрание мусульман попросило извинений за сериал о репрессиях

РБК вчера в 15:08
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Политика

Онищенко ответил на критику Лукашенко российских тест-систем

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что российские тесты на выявление коронавируса со своей задачей справляются.
Известия вчера в 12:09
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Армия и оружие

Польский истребитель F-16 выпустил шасси на высоте 5 тысяч метров, увидев российский СУ-27

Польский истребитель F-16, увидев маневрирующий российский Су-27, на высоте 5 тысяч метров выпустил шасси, что может указывать команду к посадке.
Shraibikus News 17 апреля в 12:30
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Как работают Яндекс.Новости?
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