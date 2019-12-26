Политика
ИнтерфаксПесков рассказал, как Путин любит встречать Новый год
Президент РФ Владимир Путин предпочитает встречать Новый год дома, в кругу родных и друзей, если у него нет на это время деловых поездок, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1".
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Происшествия
Возросло число погибших при крушении самолета в Казахстане
Культура
Почему Мясников ушел из «Уральских пельменей»
Общество
Росстат сделал прогноз об убыли населения на ближайшие 16 лет
Росстат опубликовал демографический прогноз до 2035 года, согласно пессимистичному варианту, за 16 лет численность населения сократится со 146 млн в 2020 до 134,2 млн, по среднему — до 142,9 млн, согласно оптимистичному — вырастет до 150 млн.
Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Лестер» благодаря дублю Фирмино
Лидер турнирной таблицы АПЛ «Ливерпуль» крупно переиграл в гостях «Лестер» (4:0). Героем встречи стал Фирмино, оформивший дубль.
Экономика
АФК «Система» вышла из капитала МТС-банка
В результате сделки «Система» полностью вышла из состава акционеров МТС-банка. МТС теперь принадлежит 99,7% уставного капитала МТС-банка.
Происшествия
Генпрокуратура отказалась утвердить обвинение по делу сестер Хачатурян
Политика
Депутат Рады заявил, что из-за Крымского моста Кубань стала «ближе»
Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко выразил мнение, что Кубань стала «ближе» к Украине после строительства Крымского моста.
Экономика
План приватизации может дополниться крупными компаниями
Минэкономразвития РФ в полугодии полугодии проработает возможность добавления в план приватизации на 2020-2022 годы крупных компаний, сообщило министерство по итогам заседания правительства, на котором был одобрен план приватизации на следующую трехлетку.
Шоу-бизнес
Пелагея о расставании с Телегиным: «Наша история закончилась»
Певица заявила, что нисколько не жалеет о трёх годах семейной жизни с Иваном Телегиным, но их история закончена.
Шоу-бизнес
Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова показала свадебный макияж
Звезда "Уральских пельменей" Юлия Михалкова показала свадебный макияж Юлия Михалкова примерила образ невесты.
Здоровье
Какой орех особенно полезен диабетикам, назвали врачи
Какой орех особенно полезен людям, страдающим сахарным диабетом второго типа, назвали врачи.
Армия и оружие
Россия, Иран и Китай проведут совместные военно-морские учения
Экономика
Законы января затронут автомобилистов, льготников и жильцов
За отсуженную квартиру можно получить компенсацию С 1 января собственник, лишившийся жилья в судебном порядке, сможет требовать компенсацию из федерального бюджета РФ.
Космос
Ракета «Протон-М» с метеоспутником «Электро-Л» запущена с Байконура
Ракета-носитель «Протон-М» с метеорологическим спутником «Электро-Л» №3 запущена с 81-й площадки космодрома Байконур.
Общество
Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек
В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.
Происшествия
Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги
Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
Общество
В США рассекретят материалы, из-за которых ввели санкции против Дерипаски
Все документы, послужившие основанием для введения санкций США против российского бизнесмена Олега Дерипаски, обещали рассекретить в минфине США, заявил адвокат Алексей Мельников.
Кино
«КиноПоиск» составил рейтинг лучших фильмов десятилетия
«КиноПоиск» решил подвести итоги уходящего десятилетия и выяснил, какие фильмы стали лучшими в 2010-х годах.
Происшествия
Дед Мороз умер на утреннике в российском детском саду
В декабре 2018 года сообщалось, что 67-летний мужчина в костюме Деда Мороза скончался на утреннике в детском саду в Кемерове.
Общество
Установлена причина пожара на могиле Децла
Работники Пятницкого кладбища в Москве назвали причину возгорания на могиле хип-хоп-исполнителя Кирилла Толмацкого, известного как Децл.
Общество
Туристку из Японии возмутило приветствие жителей острова Итуруп
Японскую туристку Айко Ясуду возмутили слова жителей острова Итуруп, которые встречали гостей из Японии словами "приветствуем вас на нашем острове", об этом пишет газета Yomiuri.
Армия и оружие
Военные США и России вступили в схватку в сирийской Хасаке
По данным организации, причиной драки между военными РФ и США стало то, что обе стороны оказались в одном и том же районе.
Армия и оружие
Советский Т-62 выдержал попадание противотанковой ракеты
Танк Т-62 советского производства, который по-прежнему состоит на вооружении правительственных сил Сирии, выдержал попадание противотанковой ракеты, выпущенной террористами.
Происшествия
Двух бывших спецназовцев задержали по делу об убийствах в Москве
Трех участников преступной группы задержали по делу об убийстве двух человек в Москве в 2008 и 2012 году, им предъявили обвинения, сообщается на сайте московского управления Следственного комитета России (СКР).
Общество
Роструд напомнил о порядке работы в конце 2019 и начале 2020 года
В пресс-службе ведомства напомнили, что последняя неделя уходящего года будет двухдневной: 30 и 31 декабря являются рабочими днями.
Происшествия
В Зауралье задержали бывшего замглавы района за хищение 18 миллионов
По подозрению в мошенничестве в особо крупном размере задержаны бывший заместитель главы Шадринского района, а также бывшие директор и начальник производственно-технического отдела подрядной организации, сообщили в пресс-службе Следственного управления по Курганской области.
Политика
Глава «Транснефти» ответил на угрозы Лукашенко «забрать» две трубы
Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможности Минска забрать две трубы, входящих в состав нефтепровода «Дружба», является политическим.
Фигурное катание
В Красноярске стартует Чемпионат России по фигурному катанию
Вечерним рейсом в Красноярск прилетели спортсмены на Чемпионат России по фигурному катанию.
Политика
Украинский политолог обиделся за «пиццу» и сбежал из студии «Россия 1»
Украинский политолог и бывший вице-мэр города Очакова Николаевской области Гордей Белов покинул студию "России 1" в прямом эфире политического шоу "60 минут".
Единоборства
Емельяненко согласился на бой с Кадыровым
Боец смешанных единоборств (MMA) Александр Емельяненко принял вызов на бой от главы Чечни Рамзана Кадырова.