Президент РФ Владимир Путин предпочитает встречать Новый год дома, в кругу родных и друзей, если у него нет на это время деловых поездок, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1".

Песков рассказал, как Путин любит встречать Новый год

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