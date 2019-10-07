Президент РФ Владимир Путин встречает 67-летие с родными и друзьями и с утра принимает поздравления от зарубежных коллег, уже состоялось 10 таких разговоров, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Президента РФ Владимир Путин отмечает свой день рождения в кругу родных и друзей. Он также принимает поздравления от зарубежных коллег. Об этом сообщает РИА «Новости».

Песков рассказал, как Путин отмечает свой день рождения

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