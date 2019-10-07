Политика
Парламентская газетаПесков рассказал, как Путин отмечает свой день рождения
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Президента РФ Владимир Путин отмечает свой день рождения в кругу родных и друзей. Он также принимает поздравления от зарубежных коллег. Об этом сообщает РИА «Новости».
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с чего всё началось
Президент РФ Владимир Путин встречает 67-летие с родными и друзьями и с утра принимает поздравления от зарубежных коллег, уже состоялось 10 таких разговоров, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.РИА Новости06:06
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Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 10:26, Вашингтон
Религия
РПЦ приняла в свою юрисдикцию епархию русских церквей Константинополя
В середине сентября Священный синод Русской православной церкви принял в состав РПЦ главу Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции архиепископа Иоанна и тех клириков и приходы, которые решат за ним последовать.
RT на русском 08:56
Культура
В Китае ограничили доступ ко всем эпизодам «Южного Парка» из‑за последней серии
На крупнейшей в Китае дискуссионной площадке Baidu Tieba заблокировали обсуждения, связанные с «Южным Парком», — при попытке попасть в них, после ввода URL-адреса вручную, всплывает предупреждение: «В соответствии с действующим законодательством и нормативными актами этот раздел временно закрыт».
Афиша Daily 09:06
Гаджеты
Смартфоны серии Huawei P30 получили новую бета-версию EMUI 10
Ранее «АСТЕРА» писала, что в первой бета-версии EMUI 10 на смартфонах линейки Huawei P30 перестал работать Google Pay.
Astera вчера в 12:43
Авто
«АвтоВАЗ» отзывает почти 4 тысячи Lada Granta
АвтоВАЗ отзывает 3,9 тысячи машин Lada Granta из-за возможных проблем с вакуумным усилителем тормозов, сообщает пресс-служба Росстандарта.
Москва 24 08:14
Армия и оружие
Трамп захотел вывести США из войны в Сирии
Президент США Дональд Трамп объяснил решение не поддерживать курдов перед ожидаемой операцией Турции в Сирии невыгодными затратами.
Lenta.ru 09:13
Футбол
Нидерланды отрекаются от Голландии
Кабмин Нидерландов принял судьбоносное решение полностью отказаться от использования привычного названия страны (Голландия).
Журналистская правда 05 октября в 08:50
Кино
«Джокер» побил рекорд «Венома» по сборам
Warner Bros. наверняка ориентировались на успех блокбастера с Томом Харди, выбирая дату премьеры для «Джокера», и расчёт оказался удачным: картина Тодда Филлипса также побила рекорд по сборам за первый день ($39,7 млн).
Фильм Про 05:21
Культура
Умерла звезда сериала «Возвращение Мухтара» Марина Куклина
Украинская актриса театра и кино Марина Куклина скончалась в возрасте 33 лет сегодня, 6 октября.
Народные новости вчера в 08:28
Шоу-бизнес
Муж Лолиты бросил ее ради косметолога из Белоруссии
В июле Лолита Милявская публично заявила о том, что расстается с мужем, тренером по сквошу Дмитрием Ивановым.
StarHit.ru 07:11
Происшествия
Двоих сотрудников рудника «Мир» арестовали по делу о гибели 8 рабочих
Двое бывших сотрудников рудника "Мир" арестованы по делу о гибели восьми работников этого же рудника в августе 2017 года.
РЕН ТВ 06:08
Политика
Возможный преемник Могерини высказался о санкциях против России
28 сентября члены ряда фракций бундестага Германии в ходе конференции, посвящённой пятилетию ограничительных мер против России, призвали постепенно ослабить антироссийские санкции.
RT на русском 09:34
Политика
Раскрыто место отдыха Путина в сибирской тайге
Глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол на своей странице в Facebook сделал репост видео отдыха президента России Владимира Путина в сибирской тайге, уточнив, что на кадрах запечатлена Тува.
Lenta.ru 05:25
Происшествия
В Петербурге нашлась школьница, ушедшая из дома в новогоднюю ночь
В Санкт-Петербурге нашлась школьница, которая ушла из дома 31 декабря 2018 года.
Вести.Ru 07:09
Авто
В Сети появились фото новой Skoda Octavia без камуфляжа
По некоторым данным, новую Octavia предложат с бензиновыми турбодвигателями объемом 1, 1,5 и 2 л, а также двумя "дизелями" объемом 1,6 и 2 л.
Авторамблер 04 октября в 04:22
Политика
В Кремле рассказали, кто поздравил Путина с днем рождения
Президента России Владимира Путина, который в понедельник отмечает 67-летие, лично поздравил по телефону премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщила пресс-служба Кремля.
РИА Новости 07:16
Происшествия
МЧС показало фото и видео со сгоревшим в тоннеле в Москве автобусом
МЧС показало фото и видео после пожара в Алабяно-Балтийском тоннеле на севере Москвы, где загорелся пассажирский автобус.
РБК 09:53
Политика
На Украине сообщили о срыве отведения войск в Донбассе
RT на русском 07:20
Политика
В Госдуме ответили на заявление США об угрозе «Северного потока — 2»
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT заявление министра энергетики США Рика Перри о том, что запуск газопровода «Северный поток — 2» усилит влияние России и нанесёт сокрушительный удар по безопасности Европы и энергетическому разнообразию.
RT на русском 08:09
Политика
Кремль отреагировал на задержание в Иране журналистки Юзик
В Кремле отрицательно отреагировали на задержание в Иране российской журналистки Юлии Юзик.
Газета.Ru 07:16
Экономика
В Китае выращивают свиней размером с белых медведей
Газета.Ru вчера в 02:25
Армия и оружие
В США разработали план по сдерживанию России в Черном море
Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе.
РИА Новости 02:11
Игры
VGC: Bully 2 была отменена после 18 месяцев разработки
CyberSport.ru 03:40
Политика
Грета Тунберг написала в своём профиле в Twitter о синдроме Аспергера
Экоактивистка из Швеции Грета Тунберг вновь поменяла описание в своём профиле в Twitter, заявив о якобы наличии у неё синдрома Аспергера.
RT на русском 05:19
Кино
«Тайна печати дракона» провалилась в российском прокате
Один из самых дорогих российских фильмов года «Тайна печати дракона» Олега Степченко провалился в прокате.
Культуромания 04:57