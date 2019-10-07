Политика
RT на русскомПесков рассказал, как Путин отмечает день рождения
4 октября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Путин проведёт свой день рождения, 7 октября, на природе в компании родных и близких. Главе государства в 2019 году исполняется 67 лет.
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с чего всё началось
Президент РФ Владимир Путин встречает 67-летие с родными и друзьями и с утра принимает поздравления от зарубежных коллег, уже состоялось 10 таких разговоров, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.РИА Новости06:06
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Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 16:34, Вашингтон
Армия и оружие
В США разработали план по сдерживанию России в Черном море
Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе.
РИА Новости 02:11
Экономика
МЭР не ждёт естественного прироста населения в России ранее 2024 года
Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова анонсировала, что естественный прирост населения России начнётся в 2023—2024 годах.
REGNUM 02:39
Авто
Китайцы показали убийцу Lada Largus — Wuling Hong Guang Plus
Американский концерн General Motors в содружестве с китайским SAIC, выводят на авторынок КНР свежую модель Wuling Hong Guang Plus.
Car.ru 05:54
Шоу-бизнес
Дочь Кирилла Сафонова вышла замуж
Кирилл Сафонов помогает дочери в организации свадьбы.
StarHit.ru вчера в 14:00
Происшествия
В МЧС рассказали о способах остановить агрессивную собаку
Политическая Экспертиза 04 октября в 22:17
Политика
Преемник Могерини призвал сохранять санкции против России
Выдвинутый на пост главы дипломатии Евросоюза испанец Жозеп Боррель заявил он необходимости продолжить санкции в отношении России.
Известия 10:33
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением
Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
Woman.ru 01:54
Происшествия
В Домодедово задержали подозреваемого в убийстве 17-летней студентки
Следователи задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве 17-летней студентки в Домодедово Московской области.
РБК вчера в 12:56
Происшествия
Сбербанк обнаружил новую утечку данных карт клиентов
На прошлой неделе Сбербанк сообщил об утечке учетных записей по кредитным картам, которая затрагивает как минимум 200 клиентов.
РИА Новости 16:15
Футбол
«Ростов» обыграл ЦСКА благодаря дублю Байрамяна
REGNUM вчера в 11:54
Армия и оружие
США отказались участвовать в военной операции Турции на севере Сирии
Вооруженные силы США не будут участвовать в военной операции, которую планирует провести Турция на севере Сирии, следует из заявления Белого дома после телефонного разговора президентов США и Турции Дональда Трампа и Тайипа Эрдогана.
РЕН ТВ вчера в 23:24
Гаджеты
Sony дала Android-устройствам доступ к запуску игр с PlayStation 4
Sony выпустила очередное обновление PlayStation 4, причем судя по всему, это один из самых крупных апдейтов за последнее время.
Ferra 04:38
Политика
Штайнмайер выступил с защитой «формулы Штайнмайера»
Газета.Ru 11:28
Общество
Названы российские города с самыми большими зарплатами
Агентство РИА Рейтинг исследовало уровень зарплат в ста крупных российских городах.
Lenta.ru вчера в 19:58
Происшествия
Автомобиль насмерть сбил женщину и двоих детей под Белгородом
Автомобиль сбил женщину и двоих детей в Белгородской области, они погибли на месте.
ТАСС 12:40
Политика
В Цхинвале назвали улицу в честь Путина
В Цхинвале центральная улица названа в честь президента России Владимира Путина, сообщил мэр города Алан Кочиев.
Sputnik Таджикистан 11:14
Политика
Володин призвал президента Грузии извиниться за оскорбление России
«Президент Грузии, которая публично сказала о России, как стране-агрессоре, должна эти слова дезавуировать, извиниться и объяснить свою позицию», — добавил Володин.
ФАН 14:34
Авто
Автомобили LADA Classic оказались самыми популярными среди пенсионеров
SpeedMe вчера в 10:43
Здоровье
Количество операций по трансплантации органов увеличилось в России
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила, что в стране увеличилось число операций по трансплантации органов более чем в три раза за последние годы.
iReactor 05:48
Единоборства
Боец MMA Нурматов скончался после поединка в Грозном
Боец из Узбекистана Бекзод Нурматов умер сразу после боя с россиянином Бесланом Исаевым на турнире ACA-100.
Metaratings 14:27
Шоу-бизнес
Участница КВН Евгения Жарикова умерла от рака
Участница команды КВН «Сборная Снежногорска» из Мурманской области Евгения Жарикова, у которой диагностировали онкологическое заболевание, ушла из жизни в московской клинике.
News.ru 09:07
Политика
Особое мнение: Максим Шевченко
М. Шевченко ― Хотя сегодня или вчера, по-моему, в Бурятии был митинг большой в поддержку шамана.
Эхо Москвы 13:37
Кино
Вачовски снимет сразу две «Матрицы»
Культуромания 09:57
Армия и оружие
Военные НАТО опубликовали снимок Су-34 в рамке прицела
Натовская авиация, патрулирующая воздушное пространство над Балтикой, обнародовала сделанные в полете фотографии российского Су-34, на которых он запечатлен в тепловизионном прицеле.
РИА Новости 04 октября в 09:49
Гаджеты
Apple выпустила новую операционную систему macOS Catalina без iTunes
Компания Apple выпустила стабильную версию операционной системы macOS Catalina для пользователей своих компьютеров.
iXBT.com 15:50
Политика
Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами США
Шестой комитет Генассамблеи ООН по правовым вопросам приостановил работу вслед за первым комитетом из-за проблем с визами США, сообщил зампостпреда России при организации, передает «РИА Новости».
РБК 16:15
Общество
Король Швеции исключил пятерых внуков из членов королевского двора
Король Швеции Карл Густав XVI принял решение исключить пятерых внуков, детей своих младших сына и дочери, из списка членов Королевского дома.
РИА Новости 11:02
Политика
Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
Интерфакс 01:51
Политика
Лавров встретился с премьером Иракского Курдистана
RT на русском 12:41