Политика
Парламентская газетаПесков рассказал, как Путин отмечает свой день рождения
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Президента РФ Владимир Путин отмечает свой день рождения в кругу родных и друзей. Он также принимает поздравления от зарубежных коллег. Об этом сообщает РИА «Новости».
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У Путина сегодня день рождения. Он с родными и с друзьями встречает этот для него праздничный день. Но вместе с тем, мы сегодня после обеда дадим обобщенную информацию, сегодня он с десяти утра принимает поздравления по телефону от своих зарубежных коллег.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 06:06
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