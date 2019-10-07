Президент РФ Владимир Путин встречает 67-летие с родными и друзьями и с утра принимает поздравления от зарубежных коллег, уже состоялось 10 таких разговоров, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

с чего всё началось

4 октября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Путин проведёт свой день рождения, 7 октября, на природе в компании родных и близких. Главе государства в 2019 году исполняется 67 лет.

Песков рассказал, как Путин отмечает день рождения

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