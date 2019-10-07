Политика

RT на русскомRT на русскомПесков рассказал, как Путин отмечает день рождения

4 октября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Путин проведёт свой день рождения, 7 октября, на природе в компании родных и близких. Главе государства в 2019 году исполняется 67 лет.
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Песков рассказал, как Путин отмечает день рождения

Президент РФ Владимир Путин встречает 67-летие с родными и друзьями и с утра принимает поздравления от зарубежных коллег, уже состоялось 10 таких разговоров, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Песков рассказал, как Путин празднует день рождения

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Песков рассказал, как Путин отмечает день рождения

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Песков рассказал, как Путин отмечает день рождения

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Песков: Трамп пока не поздравил Путина с днём рождения

News.ru06:23
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Выступление датского премьера вызвало хохот в парламенте

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В РАН сообщили о продолжении сотрудничества российских ученых и NASA

Сегодня российские ученые продолжают активно работать над совместными с NASA проектами.
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В Домодедово задержали подозреваемого в убийстве 17-летней студентки

РБК вчера в 12:56
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Лавров встретился с премьером Иракского Курдистана

Лавров по итогам переговоров с иракским коллегой Мухаммедом Али аль-Хакимом заявил, что Багдад разделяет точку зрения Москвы на ситуацию в районе Персидского залива и также призывает все стороны снизить степень напряжённости в регионе.
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В Челнах женщина поссорилась с мужем и зарезала двухлетнего сына

Kazanfirst.ru 02:33
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Врач назвал симптомы рака на теле человека

Врач Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» перечислил симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии онкологических заболеваний.
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В столице завершен Comic Con Russia 2019

Завершился международный фестиваль Comic Con Russia 2019, который проходил с 3 по 6 октября в "Крокус Экспо".
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Участники экспедиции в Восточной Арктики обнаружили в ходе замеров рекордное содержание в воздухе метана, говорится на сайте Томского политехнического университета.
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Король Швеции исключил пятерых внуков из членов королевского двора

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Дочь российской телеведущей Ксении Бородиной Маруся перенесла операцию.
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Появилось видео похода Путина и Шойгу за грибами в тайгу

Президент России Владимир Путин перед своим днем рождения, которое отмечает 7 октября, в компании главы Минобороны Сергея Шойгу побывал в сибирской тайге, где наблюдал за природой и собирал грибы.
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Вышел трейлер четвертого сезона «Рика и Морти»

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Власти Нидерландов решили отказаться от названия «Голландия»

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Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в понедельник провел телефонные переговоры со своим американским коллегой Марком Эспером, сообщает Минобороны РФ.
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