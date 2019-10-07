Политика
RT на русскомПесков рассказал, как Путин отмечает день рождения
4 октября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Путин проведёт свой день рождения, 7 октября, на природе в компании родных и близких. Главе государства в 2019 году исполняется 67 лет.
Читать в источнике
Оценить94
с чего всё началось
Президент РФ Владимир Путин встречает 67-летие с родными и друзьями и с утра принимает поздравления от зарубежных коллег, уже состоялось 10 таких разговоров, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.РИА Новости06:06
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 13:35, Ашберн
Политика
Путин повысил зарплату себе и Медведеву
Зарплата Путина и Медведева с 1 октября 2019 года повышается на 4,3%.
Происшествия
В здании МВД в Казани покончил с собой полицейский
В одном из зданий МВД в Казани совершил самоубийство сотрудник полиции. Об этом сообщили РБК в пресс-службе МВД республики.
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением
Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
Футбол
Агент Луческу рассказал об интересе «Динамо»
Аркадий Запорожану, представитель румынского тренера Мирчи Луческу, заявил, что его клиент может возглавить московское «Динамо».
Происшествия
Автомобиль насмерть сбил женщину и двоих детей под Белгородом
Автомобиль сбил женщину и двоих детей в Белгородской области, они погибли на месте.
Политика
Бойцы полка «Азов» заняли новые позиции в Донбассе перед отводом войск
Боевики полка "Азов" (ультраправая группировка, на многих лидеров и участников которой заведены уголовные дела в России) заявили, что заняли позиции вблизи населенного пункта Золотое в Донбассе, откуда 7 октября в соответствии с минскими договоренностями должны вывести украинские войска.
Футбол
Черчесов считает матч с Шотландией определяющим для сборной России
Политика
Штайнмайер выступил с защитой «формулы Штайнмайера»
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер поддержал формулы по Донбассу, названную в его честь, на фоне протестов в Киеве.
Политика
Выступление датского премьера вызвало хохот в парламенте
Космос
В РАН сообщили о продолжении сотрудничества российских ученых и NASA
Сегодня российские ученые продолжают активно работать над совместными с NASA проектами.
Политика
Лавров встретился с премьером Иракского Курдистана
Лавров по итогам переговоров с иракским коллегой Мухаммедом Али аль-Хакимом заявил, что Багдад разделяет точку зрения Москвы на ситуацию в районе Персидского залива и также призывает все стороны снизить степень напряжённости в регионе.
Происшествия
В Челнах женщина поссорилась с мужем и зарезала двухлетнего сына
Общество
Врач назвал симптомы рака на теле человека
Врач Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» перечислил симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии онкологических заболеваний.
Кино
В столице завершен Comic Con Russia 2019
Завершился международный фестиваль Comic Con Russia 2019, который проходил с 3 по 6 октября в "Крокус Экспо".
Футбол
Тедеско завершил переговоры со «Спартаком»
Бывший главный тренер немецкого ФК «Шальке» Доменико Тедеско завершил переговоры с руководством столичного «Спартака» о его возможном назначении в российскую команду.
Наука
В российской Арктике зафиксирован рекордный выброс метана
Участники экспедиции в Восточной Арктики обнаружили в ходе замеров рекордное содержание в воздухе метана, говорится на сайте Томского политехнического университета.
Общество
Король Швеции исключил пятерых внуков из членов королевского двора
Король Швеции Карл Густав XVI принял решение исключить пятерых внуков, детей своих младших сына и дочери, из списка членов Королевского дома.
Шоу-бизнес
Дочь Ксении Бородиной перенесла операцию
Дочь российской телеведущей Ксении Бородиной Маруся перенесла операцию.
Кино
Бондарчук начал съемки сериала «Псих» по сценарию своей супруги
Режиссер Федор Бондарчук 7 октября начал съемки 8-серийного сериала «Псих». Его премьера состоится в 2020 году.
Политика
Появилось видео похода Путина и Шойгу за грибами в тайгу
Президент России Владимир Путин перед своим днем рождения, которое отмечает 7 октября, в компании главы Минобороны Сергея Шойгу побывал в сибирской тайге, где наблюдал за природой и собирал грибы.
Армия и оружие
Карабины Мосина и другое оружие из России поставлено в ЦАР
Кино
Вышел трейлер четвертого сезона «Рика и Морти»
Канал Adult Swim опубликовал трейлер нового четвертого сезона мультсериала «Рик и Морти», создатели на своей официальной странице назначили старт сезона на 10 ноября.
Здоровье
В Минздраве допустили возможность запрета вейпов в России
Киселев-Романов уточнил, что для запрета вейпов в России сначала потребуется собрать доказательную базу, которая подтвердит, что причиной смерти 18 человек в США стали заболевания, вызванные именно курением вейпов.
Футбол
Власти Нидерландов решили отказаться от названия «Голландия»
Как пишет местное интернет-издание "Адформати", правительство посчитало, что образ страны необходимо обновить, а слово "Голландия" у туристов ассоциируется с наркотиками и Кварталом красных фонарей в Амстердаме.
Футбол
Егоров: Мешков не использовал VAR в моменте с жёлтой карточкой Кайо
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров объяснил поведение Виталия Мешкова, главного арбитра матча 12-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Спартаком» (2:1), в эпизоде с жёлтой карточкой защитнику хозяев Кайо.
Футбол
Фернандеш: хочу помочь «Краснодару» заслужить право играть в группе ЛЧ
"Краснодар" давно бьется за то, чтобы заслужить право выступать в групповом этапе Лиги чемпионов, и я хочу помочь команде на этом пути.
Армия и оружие
Шойгу провел телефонный разговор с главой Пентагона
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в понедельник провел телефонные переговоры со своим американским коллегой Марком Эспером, сообщает Минобороны РФ.