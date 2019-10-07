Политика
Московский КомсомолецПесков рассказал, как Путин отмечает свой день рождения
Президент России Владимир Путин в свой день 67-летия принимает поздравления от зарубежных коллег, состоялось уже 10 разговоров, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Путин празднует день рождения с родными и друзьями.
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Президент РФ Владимир Путин встречает 67-летие с родными и друзьями и с утра принимает поздравления от зарубежных коллег, уже состоялось 10 таких разговоров, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.РИА Новости06:06
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