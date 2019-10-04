Политика

Взгляд.руВзгляд.руПесков рассказал, как Путин отметит день рождения

Президент Владимир Путин проведет свой день рождения, 7 октября, на природе в компании с родными и близкими, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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В Кремле раскрыли, как Путин отметит день рождения

URA.Ru04 октября в 07:17

Кремль сообщил о планах Путина на день рождения

РБК04 октября в 07:05

Как Путин проведет день рождения, рассказали в Кремле

Газета.Ru04 октября в 06:43

Песков рассказал, как Путин проведет свой день рождения

ТАСС04 октября в 07:00

Стало известно, как Путин отметит свой день рождения

Life.ru04 октября в 06:45

Песков рассказал, как Путин проведёт день рождения

RT на русском04 октября в 07:03

Песков рассказал о планах Путина на день рождения

Известия04 октября в 06:42
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Политика

Умер вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин

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Российский миллиардер объяснил, зачем бросил в толпу 20 тысяч долларов

За час своего выступления Рыбаков заработал 200 тысяч долларов, а 20 тысяч, сброшенных с потолка, он назвал "кэшбеком" для зрителей.
Российская газета 14:14
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Краснодар — Спартак 2:1

Газета.Ru 13:57
Армия и оружие

ВСУ обстреляли запад Донецка из минометов, заявили в ДНР

"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: Красногоровка (под контролем Киева - ред.) - Старомихайловка (запад Донецка - ред.) - выпущено 20 мин калибром 120 миллиметров, произведено 58 выстрелов из БМП-2, также применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
РИА Новости 14:14
Футбол

«Ньюкасл» обыграл «Манчестер Юнайтед»

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Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедове

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По меньшей мере 74,5 тысячи человек вышли на улицы Парижа с протестом против законопроекта об искусственном оплодотворении для всех женщин, включая однополые пары, сообщает телеканал BFMTV.
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Кандидат на пост главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско прибыл в Москву.
Российская газета 14:24
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Директор Заворотнюк опровергла сообщения о смерти актрисы

19 сентября пиар-директор актрисы сообщила, что она находится в сознании. Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани.
РБК 13:12
Здоровье

Уволен возивший инвалидов с овощами главврач саратовской больницы

Вечерняя Москва вчера в 01:56
Общество

В Турции составили топ-8 самых труднопроизносимых слов в русском языке

Журналисты турецкого издания Medya Gunlugu составили список самых длинных и труднопроизносимых слов русского языка.
Российская газета 06:16
Футбол

Карпин и Гончаренко не стали долго общаться с прессой после матча «Ростова» и ЦСКА

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин, и наставник ЦСКА Виктор Гончаренко провели нетипично короткую пресс-конференцию после матча команд в рамках 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 13:26
Политика

ФБР задержало и допросило российского депутата в аэропорту Нью-Йорка

Сотрудник ФБР в течение часа допрашивал в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, направлявшуюся на российско-американский форум «Диалог Форт-Росс».
RT на русском 05:43
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Головкин победил Деревянченко под гул болельщиков

Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков.
Lenta.ru 00:06
Культура

Актриса из «Возвращения Мухтара» Марина Куклина умерла в 33 года

Актриса театра, кино и ТВ Марина Куклина, известная по ряду российских и украинских телесериалов, умерла 5 октября на 34-м году жизни.
Российская газета 08:43
Политика

Таксист отказался везти Порошенко с митинга на майдане

В социальных сетях и украинских СМИ появилось видео из центра Киева, где после митинга на площади Независимости бывший президент Украины Петр Порошенко хотел взять такси, однако водитель отказался предоставить такую услугу экс-главе государства.
Взгляд.ру 14:24
Армия и оружие

В Китае объяснили преимущество Т-14 «Армата» перед M1 Abrams

Броня российского танка Т-14 «Армата» легче брони американского M1 Abrams при сохранении равных защитных характеристик, что создает дополнительные преимущества.
Известия вчера в 18:17
Политика

Песков пояснил, почему Путин ответил на выкрик журналистки «Рустави 2»

Представительница телеканала поинтересовалась, когда РФ начнет выводить войска с территории Абхазии и Южной Осетии Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства Владимир Путин ответил журналистке "Рустави 2", несмотря на то, что вопрос она просто выкрикнула.
SM News 08:58
Здоровье

Дергающийся глаз может сигнализировать об инфекции

Причиной может являться неврологическое заболевание или инфекция вроде ОРВИ, гриппа и конъюнктивита.
Политическая Экспертиза 04:14
Футбол

Тренер «Локомотива» Сёмин рассказал о травмах Смолова и Хёведеса

Игроки получили травмы во время матча 12-го тура Российской премьер-лиги с тульским «Арсеналом» (2:1). Смолов был заменён на 20-й минуте, а Хёведес покинул поле сразу после перерыва.
RT на русском 09:55
Игры

Red Dead Redemption 2 выйдет на ПК

Lenta.ru 04 октября в 10:59
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В Москве стартовал фестиваль Comic Con Russia 2019

В столице России стартовало главное для всех поклонников комиксов, фильмов, сериалов и видеоигр событие - фестиваль Comic Con Russia 2019 и ИгроМир.
Kinonews.ru 03 октября в 16:19
Футбол

Урал — Зенит 1:3

Петербургский «Зенит» на выезде добился победы над «Уралом» в матче 12-го тура чемпионата России.
Sportbox.RU 06:22
Происшествия

Двое рабочих погибли на сахарном заводе на Кубани

Сегодня днем на сахарном заводе в городе Кореновске Краснодарского края рабочие отравились неизвестным веществом.
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Эксперты предупредили о смертельной опасности лака для ногтей

В лаках для ногтей содержатся высокотоксичные вещества, которые могут нанести непоправимый вред организму.
РИА Новости 13:02
Экология

В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимы в России

Как заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, за последнее время средняя температура в зимние месяцы повышается.
Московский Комсомолец вчера в 05:16
Политика

Националисты отказались покидать зону разведения в Донбассе

Соглашение о разведении сил в Золотом, Петровском и станице Луганской было достигнуто на заседании в Минске контактной группы по Украине 1 октября.
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Новую Skoda Octavia заметили без камуфляжа

В Интернете были опубликованы первые фото лифтбека, кузов которого почти полностью скрыт накладными панелями, придающими новинке побитый вид.
Тарантас Ньюс 03 октября в 15:57
Как работают Яндекс.Новости?
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