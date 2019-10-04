Политика
Взгляд.руПесков рассказал, как Путин отметит день рождения
Президент Владимир Путин проведет свой день рождения, 7 октября, на природе в компании с родными и близкими, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Политика
Умер вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин
Известия 10:30
Общество
Российский миллиардер объяснил, зачем бросил в толпу 20 тысяч долларов
За час своего выступления Рыбаков заработал 200 тысяч долларов, а 20 тысяч, сброшенных с потолка, он назвал "кэшбеком" для зрителей.
Российская газета 14:14
Футбол
Краснодар — Спартак 2:1
Газета.Ru 13:57
Армия и оружие
ВСУ обстреляли запад Донецка из минометов, заявили в ДНР
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: Красногоровка (под контролем Киева - ред.) - Старомихайловка (запад Донецка - ред.) - выпущено 20 мин калибром 120 миллиметров, произведено 58 выстрелов из БМП-2, также применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
РИА Новости 14:14
Футбол
«Ньюкасл» обыграл «Манчестер Юнайтед»
Советский спорт 13:25
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедове
РИА Новости 11:53
Гаджеты
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 получит поддержку NFC по всему миру
Ранее сообщалось, что Xiaomi Mi Band 5 может дебютировать уже во втором квартале будущего года.
Astera вчера в 07:11
Здоровье
Хирург из Краснодара рассказал, когда проведут операцию девочке из США
Южный Федеральный вчера в 05:50
Общество
В Париже прошла акция протеста против права однополых пар на ЭКО
По меньшей мере 74,5 тысячи человек вышли на улицы Парижа с протестом против законопроекта об искусственном оплодотворении для всех женщин, включая однополые пары, сообщает телеканал BFMTV.
РИА Новости 13:33
Футбол
Тедеско прибыл в Москву на переговоры со «Спартаком»
Кандидат на пост главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско прибыл в Москву.
Российская газета 14:24
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк опровергла сообщения о смерти актрисы
19 сентября пиар-директор актрисы сообщила, что она находится в сознании. Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани.
РБК 13:12
Здоровье
Уволен возивший инвалидов с овощами главврач саратовской больницы
Вечерняя Москва вчера в 01:56
Общество
В Турции составили топ-8 самых труднопроизносимых слов в русском языке
Журналисты турецкого издания Medya Gunlugu составили список самых длинных и труднопроизносимых слов русского языка.
Российская газета 06:16
Футбол
Карпин и Гончаренко не стали долго общаться с прессой после матча «Ростова» и ЦСКА
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин, и наставник ЦСКА Виктор Гончаренко провели нетипично короткую пресс-конференцию после матча команд в рамках 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 13:26
Политика
ФБР задержало и допросило российского депутата в аэропорту Нью-Йорка
Сотрудник ФБР в течение часа допрашивал в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, направлявшуюся на российско-американский форум «Диалог Форт-Росс».
RT на русском 05:43
Единоборства
Головкин победил Деревянченко под гул болельщиков
Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков.
Lenta.ru 00:06
Культура
Актриса из «Возвращения Мухтара» Марина Куклина умерла в 33 года
Актриса театра, кино и ТВ Марина Куклина, известная по ряду российских и украинских телесериалов, умерла 5 октября на 34-м году жизни.
Российская газета 08:43
Политика
Таксист отказался везти Порошенко с митинга на майдане
В социальных сетях и украинских СМИ появилось видео из центра Киева, где после митинга на площади Независимости бывший президент Украины Петр Порошенко хотел взять такси, однако водитель отказался предоставить такую услугу экс-главе государства.
Взгляд.ру 14:24
Армия и оружие
В Китае объяснили преимущество Т-14 «Армата» перед M1 Abrams
Броня российского танка Т-14 «Армата» легче брони американского M1 Abrams при сохранении равных защитных характеристик, что создает дополнительные преимущества.
Известия вчера в 18:17
Политика
Песков пояснил, почему Путин ответил на выкрик журналистки «Рустави 2»
Представительница телеканала поинтересовалась, когда РФ начнет выводить войска с территории Абхазии и Южной Осетии Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства Владимир Путин ответил журналистке "Рустави 2", несмотря на то, что вопрос она просто выкрикнула.
SM News 08:58
Здоровье
Дергающийся глаз может сигнализировать об инфекции
Причиной может являться неврологическое заболевание или инфекция вроде ОРВИ, гриппа и конъюнктивита.
Политическая Экспертиза 04:14
Футбол
Тренер «Локомотива» Сёмин рассказал о травмах Смолова и Хёведеса
Игроки получили травмы во время матча 12-го тура Российской премьер-лиги с тульским «Арсеналом» (2:1). Смолов был заменён на 20-й минуте, а Хёведес покинул поле сразу после перерыва.
RT на русском 09:55
Игры
Red Dead Redemption 2 выйдет на ПК
Lenta.ru 04 октября в 10:59
Кино
В Москве стартовал фестиваль Comic Con Russia 2019
В столице России стартовало главное для всех поклонников комиксов, фильмов, сериалов и видеоигр событие - фестиваль Comic Con Russia 2019 и ИгроМир.
Kinonews.ru 03 октября в 16:19
Футбол
Урал — Зенит 1:3
Петербургский «Зенит» на выезде добился победы над «Уралом» в матче 12-го тура чемпионата России.
Sportbox.RU 06:22
Происшествия
Двое рабочих погибли на сахарном заводе на Кубани
Сегодня днем на сахарном заводе в городе Кореновске Краснодарского края рабочие отравились неизвестным веществом.
Российская газета 09:59
Здоровье
Эксперты предупредили о смертельной опасности лака для ногтей
В лаках для ногтей содержатся высокотоксичные вещества, которые могут нанести непоправимый вред организму.
РИА Новости 13:02
Экология
В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимы в России
Как заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, за последнее время средняя температура в зимние месяцы повышается.
Московский Комсомолец вчера в 05:16
Политика
Националисты отказались покидать зону разведения в Донбассе
Соглашение о разведении сил в Золотом, Петровском и станице Луганской было достигнуто на заседании в Минске контактной группы по Украине 1 октября.
РЕН ТВ 12:50
Авто
Новую Skoda Octavia заметили без камуфляжа
В Интернете были опубликованы первые фото лифтбека, кузов которого почти полностью скрыт накладными панелями, придающими новинке побитый вид.
Тарантас Ньюс 03 октября в 15:57