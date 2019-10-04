Политика
Взгляд.руПесков рассказал, как Путин отметит день рождения
Президент Владимир Путин проведет свой день рождения, 7 октября, на природе в компании с родными и близкими, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Футбол
Локомотив — Арсенал (Тула) 2:1
«Локомотив» на своем поле победил тульский «Арсенал» в матче 12-го тура чемпионата России.
Sportbox.RU 08:55
Культура
Макеевский шахтер Леонид Сергиенко победил в телешоу «Голос 60+»
Вечерний курьер 02:17
Происшествия
Греф рассказал, как Сбербанк искал виновника утечки данных
Глава Сбербанка Герман Греф рассказал, как в финансовой организации расследовали инцидент с утечкой данных 200 клиентов.
РИА Новости вчера в 14:47
Общество
Покрас Лампас восстановил испорченную работу в Екатеринбурге
РИА Новости 02:23
Происшествия
На Урале дети закопали живьем щенков, выкопали и забили до смерти
Сообщается, что малолетние живодеры схватили пятерых щенков, которых месяц назад родила дворовая собака, закопали их, затем выкопали и избили до смерти.
Московский Комсомолец 09:06
Единоборства
Головкин победил Деревянченко под гул болельщиков
Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков.
Lenta.ru 00:06
Общество
Кот попал под капельницу после ночи с кошками в отеле для животных
Телеканал 360° 10:01
Политика
Умер вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин
Известия 10:30
Шоу-бизнес
Друг Заворотнюк прокомментировал слухи о смерти актрисы
Друг актрисы Анастасии Заворотнюк, пожелавший сохранить анонимность, опроверг сообщения о смерти актрисы.
РИА Новости 10:37
Происшествия
В Уфе произошел хлопок в автобусе, есть пострадавшие
Горобзор.ру 08:18
Политика
Зеленский опроверг давление со стороны Трампа по делу сына Байдена
Президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию о давлении со стороны американского лидера Дональда Трампа по расследованию в отношении сына Джо Байдена.
Известия 07:20
Культура
Актриса из «Возвращения Мухтара» Марина Куклина умерла в 33 года
Актриса театра, кино и ТВ Марина Куклина, известная по ряду российских и украинских телесериалов, умерла 5 октября на 34-м году жизни.
Российская газета 08:43
Гаджеты
В Сети появились характеристики Honor 9X для Европы
Пока люди гадают, когда это случится, в Сети всплыли характеристики Honor 9X для европейцев.
Актуальные Новости 10:17
Общество
РПЦ призвала учить детей церковнославянскому языку вместо английского
Священнослужитель заявил, что основой русского языка является церковнославянский и там «надо выучить два десятка слов».
9111.ru 09:37
Авто
Стало известно, какие автомобили популярны среди пенсионеров в России
Специалисты определили, какие автомобили в России наиболее популярны среди пенсионеров и людей предпенсионного возраста.
UfacityNews.ru 11:09
Армия и оружие
В США назвали самые опасные российские бомбардировщики
Многие российские бомбардировщики сегодня являются модернизированными советскими моделями, однако всё еще остаются мощными и опасными, пишет The National Interest.
Известия вчера в 21:28
Происшествия
Американскую студентку изнасиловали в Петербурге
Студентку из США, которая приехала в Россию по обмену, изнасиловали в Санкт-Петербурге. Об этом 6 октября сообщает РЕН ТВ.
Известия 04:29
Армия и оружие
Журналисты из России попали под обстрел в ДНР
Газета.Ru 11:23
Политика
Путин признался в отсутствии интереса к положению Зеленского
Президент России Владимир Путин, общаясь с корреспондентом NBC News Киром Симмонсом за кулисами в ходе Российской энергетической недели, ответил на вопрос об украинском лидере Владимире Зеленском.
Газета.Ru 09:36
Музыка
Звезда «Уральских пельменей» посмеялся над «провалом» своего клипа
URA.Ru вчера в 11:49
Происшествия
В ДТП с автобусом под Нижним Новгородом пострадали 20 человек
Двадцать человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Нижегородской области, сообщает ГУ МЧС по региону.
РИА Новости 04:31
Армия и оружие
Мира не будет: в Киеве ожидают кровавый путч
Военный обозреватель Денис Попович в своей авторской колонке в киевском интернет-издании «Апостроф» привел интересное сравнение.
Rusvesna.su 00:30
Футбол
Валерий Карпин: «У Еременко и Сигурдссона ночью поднялась температура»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, почему в заявку на матч чемпионата России с ЦСКА не попали Рагнар Сигурдссон и Роман Еременко.
Спорт-Экспресс 09:25
Экономика
Минфин спрогнозировал минимальный рост реальных доходов россиян
В проекте бюджета на период 2020–2022 годов, который правительство внесло в Государственную думу, говорится о том, что, несмотря на динамичный рост реальной начисленной заработной платы (1,5%), реальные располагаемые доходы россиян по итогам года вырастут только на 0,1%, то есть на уровне 2018 года, сообщает ТАСС.
РБК вчера в 06:16
Политика
Украинские добровольцы прибыли в Донбасс защищать Золотое
Партийный лидер отметил, что «ветераны-добровольцы» выполнят свою обязанность по защите «каждого украинца и каждого сантиметра украинской земли», если это не собираются делать власти страны.
News.ru 10:21
Кино
В сети появился трейлер нового спин-оффа «Ходячих мертвецов»
Афиша Daily 11:51