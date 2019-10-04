Политика

Взгляд.руВзгляд.руПесков рассказал, как Путин отметит день рождения

Президент Владимир Путин проведет свой день рождения, 7 октября, на природе в компании с родными и близкими, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Читать в источнике
Комментировать196

Подробнее о событии

В Кремле раскрыли, как Путин отметит день рождения

URA.Ru04 октября в 07:17

Песков рассказал о планах Путина на день рождения

Известия04 октября в 06:42

Песков рассказал, как Путин проведёт день рождения

RT на русском04 октября в 07:03

Песков рассказал, как Путин проведет свой день рождения

ТАСС04 октября в 07:00

Стало известно, как Путин отметит свой день рождения

Life.ru04 октября в 06:45

Как Путин проведет день рождения, рассказали в Кремле

Газета.Ru04 октября в 06:43

Кремль сообщил о планах Путина на день рождения

РБК04 октября в 07:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 13:00, Ашберн
Политика

Названы «расценки» на участие в митинге против «формулы Штайнмайера»

Lenta.ru 11:20
Футбол

Локомотив — Арсенал (Тула) 2:1

«Локомотив» на своем поле победил тульский «Арсенал» в матче 12-го тура чемпионата России.
Sportbox.RU 08:55
Культура

Макеевский шахтер Леонид Сергиенко победил в телешоу «Голос 60+»

Вечерний курьер 02:17
Происшествия

Греф рассказал, как Сбербанк искал виновника утечки данных

Глава Сбербанка Герман Греф рассказал, как в финансовой организации расследовали инцидент с утечкой данных 200 клиентов.
РИА Новости вчера в 14:47
Хоккей

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов забросил шайбу от красной линии

Чемпионат 12:55
Общество

Покрас Лампас восстановил испорченную работу в Екатеринбурге

РИА Новости 02:23
Политика

ФБР отказалось говорить о задержании Инги Юмашевой

Вести.Ru 12:07
Происшествия

На Урале дети закопали живьем щенков, выкопали и забили до смерти

Сообщается, что малолетние живодеры схватили пятерых щенков, которых месяц назад родила дворовая собака, закопали их, затем выкопали и избили до смерти.
Московский Комсомолец 09:06
Единоборства

Головкин победил Деревянченко под гул болельщиков

Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков.
Lenta.ru 00:06
Общество

Кот попал под капельницу после ночи с кошками в отеле для животных

Телеканал 360° 10:01
Политика

Умер вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин

Известия 10:30
Шоу-бизнес

Друг Заворотнюк прокомментировал слухи о смерти актрисы

Друг актрисы Анастасии Заворотнюк, пожелавший сохранить анонимность, опроверг сообщения о смерти актрисы.
РИА Новости 10:37
Происшествия

В Уфе произошел хлопок в автобусе, есть пострадавшие

Горобзор.ру 08:18
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедове

BFM.ru 12:24
Политика

Зеленский опроверг давление со стороны Трампа по делу сына Байдена

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию о давлении со стороны американского лидера Дональда Трампа по расследованию в отношении сына Джо Байдена.
Известия 07:20
Культура

Актриса из «Возвращения Мухтара» Марина Куклина умерла в 33 года

Актриса театра, кино и ТВ Марина Куклина, известная по ряду российских и украинских телесериалов, умерла 5 октября на 34-м году жизни.
Российская газета 08:43
Гаджеты

В Сети появились характеристики Honor 9X для Европы

Пока люди гадают, когда это случится, в Сети всплыли характеристики Honor 9X для европейцев.
Актуальные Новости 10:17
Общество

РПЦ призвала учить детей церковнославянскому языку вместо английского

Священнослужитель заявил, что основой русского языка является церковнославянский и там «надо выучить два десятка слов».
9111.ru 09:37
Авто

Стало известно, какие автомобили популярны среди пенсионеров в России

Специалисты определили, какие автомобили в России наиболее популярны среди пенсионеров и людей предпенсионного возраста.
UfacityNews.ru 11:09
Армия и оружие

В США назвали самые опасные российские бомбардировщики

Многие российские бомбардировщики сегодня являются модернизированными советскими моделями, однако всё еще остаются мощными и опасными, пишет The National Interest.
Известия вчера в 21:28
Происшествия

Американскую студентку изнасиловали в Петербурге

Студентку из США, которая приехала в Россию по обмену, изнасиловали в Санкт-Петербурге. Об этом 6 октября сообщает РЕН ТВ.
Известия 04:29
Армия и оружие

Журналисты из России попали под обстрел в ДНР

Газета.Ru 11:23
Политика

Путин признался в отсутствии интереса к положению Зеленского

Президент России Владимир Путин, общаясь с корреспондентом NBC News Киром Симмонсом за кулисами в ходе Российской энергетической недели, ответил на вопрос об украинском лидере Владимире Зеленском.
Газета.Ru 09:36
Музыка

Звезда «Уральских пельменей» посмеялся над «провалом» своего клипа

URA.Ru вчера в 11:49
Происшествия

В ДТП с автобусом под Нижним Новгородом пострадали 20 человек

Двадцать человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Нижегородской области, сообщает ГУ МЧС по региону.
РИА Новости 04:31
Армия и оружие

Мира не будет: в Киеве ожидают кровавый путч

Военный обозреватель Денис Попович в своей авторской колонке в киевском интернет-издании «Апостроф» привел интересное сравнение.
Rusvesna.su 00:30
Футбол

Валерий Карпин: «У Еременко и Сигурдссона ночью поднялась температура»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, почему в заявку на матч чемпионата России с ЦСКА не попали Рагнар Сигурдссон и Роман Еременко.
Спорт-Экспресс 09:25
Экономика

Минфин спрогнозировал минимальный рост реальных доходов россиян

В проекте бюджета на период 2020–2022 годов, который правительство внесло в Государственную думу, говорится о том, что, несмотря на динамичный рост реальной начисленной заработной платы (1,5%), реальные располагаемые доходы россиян по итогам года вырастут только на 0,1%, то есть на уровне 2018 года, сообщает ТАСС.
РБК вчера в 06:16
Политика

Украинские добровольцы прибыли в Донбасс защищать Золотое

Партийный лидер отметил, что «ветераны-добровольцы» выполнят свою обязанность по защите «каждого украинца и каждого сантиметра украинской земли», если это не собираются делать власти страны.
News.ru 10:21
Кино

В сети появился трейлер нового спин-оффа «Ходячих мертвецов»

Афиша Daily 11:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное