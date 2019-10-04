Политика
Взгляд.руПесков рассказал, как Путин отметит день рождения
Президент Владимир Путин проведет свой день рождения, 7 октября, на природе в компании с родными и близкими, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Гаджеты
Технопарк «Импульс» представил новую линейку гидромолотов
Технопарк «Импульс» представил новинку 2019 года — обновленную линейку гидромолотов Impulse Classic.
Прогресс Технологий 04 октября в 09:37
Политика
Умер вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин
Известия 10:30
Политика
Отдых Путина в сибирской тайге показали на видео
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что глава государства накануне отдохнул в сибирской тайге, где насладился осенней природой, а также раскрыл планы Путина на день рождения.
Lenta.ru 19:07
Здоровье
18 человек умерли и более тысячи заболели в США из-за курения вейпа
В США зарегистрировали 18 смертей из-за неизвестного легочного заболевания, которое предположительно развивается из-за курения вейпов.
Новые Известия 04 октября в 08:27
Футбол
Ибрагимович купил «Феррари» за € 1,5 млн
Чемпионат вчера в 16:00
Политика
Путин рассказал об отсутствии интереса к положению Зеленского
Владимир Путин в беседе с корреспондентом NBC News Киром Симмонсом на "Российской энергетической неделе" заявил, что ему неинтересно положение, в котором оказался украинский лидер Владимир Зеленский.
РИА Новости 09:06
Происшествия
Подросток убил подругу и ее семью в Австрии
Российская газета 06:09
Общество
В Париже прошла акция протеста против права однополых пар на ЭКО
По меньшей мере 74,5 тысячи человек вышли на улицы Парижа с протестом против законопроекта об искусственном оплодотворении для всех женщин, включая однополые пары, сообщает телеканал BFMTV.
РИА Новости 13:33
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил США в одиночку начать операцию в Сирии
Президент Турции Рейджеп Тайип Эрдоган объявил, что его страна готова начать военную операцию на северо-востоке Сирии, поскольку США не выполнили свои обещания по созданию зоны безопасности вблизи турецкой границы.
РБК вчера в 07:20
Кино
Фестиваль польского кино стартует в Иркутске 6 октября
Фестиваль польского кино Wisla (12+) пройдет в Иркутске с 6 по 12 октября.
IrkutskMedia 01:30
Происшествия
Появилось видео с места убийства студентки в Подмосковье
Телеканал РЕН опубликовал видео с места убийства 17-летней студентки, найденной мертвой в частном доме в Домодедово.
Московский Комсомолец вчера в 13:44
Космос
«Хаябуса-2» отправила последний спускаемый зонд на Рюгу
N+1 03 октября в 08:18
Общество
Российский миллиардер объяснил, зачем бросил в толпу 20 тысяч долларов
Российская газета 14:14
Политика
Дипломаты РФ в США проконтролируют вылет Юмашевой в Москву
Сотрудники российского консульства в США проконтролируют в понедельник вылет из Нью-Йорка депутата Госдумы Инги Юмашевой, сообщил посол России в США Анатолий Антонов.
Коммерсантъ 20:17
Хоккей
Ягр: «На месте Овечкина я бы остался в НХЛ и побил рекорд Гретцки»
Легендарный чешский форвард Яромир Ягр выразил восхищение прогрессом форварда «Вашингтона» Александра Овечкина за последние годы и оценил его возможность побить рекорд великого Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.
Sport24.ru 15:26
Единоборства
Геннадий Головкин победил Сергея Деревянченко
5 октября в Нью-Йорке 37-летний казахстанец Геннадий Головкин вновь стал чемпионом мира в среднем весе, победив в бою за вакантный титул IBF 33-летнего украинца Сергея Деревянченко.
Allboxing.ru 00:06
Происшествия
Под Нижним Новгородом разбился автобус с туристами
В воскресенье на трассе под Нижним Новгородом возле села Паново-Осаново опрокинулся на бок автобус, перевозивший 28 туристов.
Вести.Ru 03:34
Происшествия
В МЧС назвали способы защиты от агрессивной собаки
Встреча с агрессивной собакой может закончиться трагедией, если не попытаться остановить животное. Сделать это можно несколькими способами.
Российская газета вчера в 00:50
Армия и оружие
Отставание огромно и вызов велик — генерал ВВС США
REGNUM 04 октября в 06:46
Спорт
Глава РУСАДА рассказал о возможных санкциях со стороны WADA
Если объяснения не удовлетворят WADA, отечественный спорт ждут большие проблемы, рассказал глава РУСАДА Юрий Ганус.
Известия 19:14
Экономика
В России снова начнут делать кальвадос
Единственное в России производство крепкого яблочного напитка кальвадос планируют возобновить на винзаводе "Прасковейское" в Ставропольском крае в 2020 году, сообщила РИА Новости начальник производственной лаборатории "Прасковейского" Наталья Алимова.
РИА Новости 20:22
Общество
Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 7 по 11 октября
«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 7 по 11 октября 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Будьте осторожны в финансовых делах.
Алтайская правда 19:55
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк опровергла сообщения о смерти актрисы
19 сентября пиар-директор актрисы сообщила, что она находится в сознании. Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани.
РБК 13:12
Гаджеты
Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold оценили в 160 тысяч рублей
Девайс оценили в 160 тысяч рублей.
Актуальные Новости 04 октября в 22:01
Здоровье
В РПЦ разъяснили отношение к абортам по медицинским показаниям
В Русской православной церкви (РПЦ) прокомментировали высказывание протоиерея Димитрия (Смирнова), который ранее осудил женщин, делающих аборт по медицинским показаниям.
Lenta.ru 14:34
Культура
Победителем шоу «Голос.60+» стал шахтер из Донбасса
Победителем второго сезона шоу «Голос.60+» стал шахтер из Донбасса Леонид Сергиенко.
Мойка78 16:30
Политика
Таксист отказался везти Порошенко после митинга
РИА Новости 15:35