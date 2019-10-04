Президент Владимир Путин проведет свой день рождения, 7 октября, на природе в компании с родными и близкими, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков рассказал, как Путин отметит день рождения

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