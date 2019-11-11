Президент РФ Владимир Путин выполняет превентивные процедуры, чтобы заранее максимально застраховаться от каких-то вирусов или иных заболеваний, и является последовательным приверженцем здорового образа жизни, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

с чего всё началось

Сейчас в мире осталось не так много стран, куда нужно делать прививки перед поездкой. В целом, безусловно, все превентивные процедуры президент делает для того, чтобы заранее максимально возможно застраховаться от каких-то вирусов или иных заболеваний.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, как еще российский лидер поддерживает свое здоровье, в том числе при поездках в другие страны. Песков отметил, что сегодня не так много государств, перед поездками в которые необходимо делать прививки.

Песков рассказал, как Путин поддерживает свое здоровье

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