Политика
ПолитРоссияПесков рассказал, как Путин поддерживает свое здоровье
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, как еще российский лидер поддерживает свое здоровье, в том числе при поездках в другие страны. Песков отметил, что сегодня не так много государств, перед поездками в которые необходимо делать прививки.
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Сейчас в мире осталось не так много стран, куда нужно делать прививки перед поездкой. В целом, безусловно, все превентивные процедуры президент делает для того, чтобы заранее максимально возможно застраховаться от каких-то вирусов или иных заболеваний.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельREGNUM 06:47
с чего всё началось
Президент РФ Владимир Путин выполняет превентивные процедуры, чтобы заранее максимально застраховаться от каких-то вирусов или иных заболеваний, и является последовательным приверженцем здорового образа жизни, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.РИА Новости06:37
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