Политика
Life.ruПесков назвал Путина последовательным приверженцем ЗОЖ
Президент России Владимир Путин старается заранее максимально застраховаться от заболеваний и вирусов и является убеждённым сторонником здорового образа жизни. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя высказывание Путина насчёт прививок.
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Сейчас в мире осталось не так много стран, куда нужно делать прививки перед поездкой. В целом, безусловно, все превентивные процедуры президент делает для того, чтобы заранее максимально возможно застраховаться от каких-то вирусов или иных заболеваний.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельREGNUM 06:47
с чего всё началось
Президент РФ Владимир Путин выполняет превентивные процедуры, чтобы заранее максимально застраховаться от каких-то вирусов или иных заболеваний, и является последовательным приверженцем здорового образа жизни, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.РИА Новости06:37
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