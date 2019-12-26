Политика

ИнтерфаксИнтерфаксПесков рассказал, как Путин любит встречать Новый год

Президент РФ Владимир Путин предпочитает встречать Новый год дома, в кругу родных и друзей, если у него нет на это время деловых поездок, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1".
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с чего всё началось

Песков рассказал, как Путин предпочитает праздновать Новый год

Песков напомнил, что глава государства неоднократно празновал Новый Год и по всей географии России, в том числе, например, Хабаровске.
ТАСС13:04

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Песков рассказал, как президент предпочитает отмечать Новый год

Комсомольская правда14:07

Песков рассказал, как Путин предпочитает праздновать Новый год

ТАСС13:04

Песков рассказал, как Путин любит встречать Новый год

Интерфакс13:35

Песков рассказал, как Путин отмечает Новый год

Газета.Ru13:25

Песков рассказал о предпочтениях Путина в Новый год

REGNUM13:09

Песков раскрыл планы Путина на Новый год

Lenta.ru13:08

Песков рассказал о скромности Путина при встрече Нового года

Московский Комсомолец13:39
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Экономика

ЦБ отозвал лицензии у трёх страховых компаний

Сегодня, 26 декабря 2019 года, Центробанк РФ сообщил, что отозвал лицензию на осуществление перестрахования, выданную ГСАО «Плато», лицензию на осуществление страхования, выданную ООО СМК «Урал-Рецепт М», и лицензию на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, выданную ООО «Адвант-Страхование».
Саминвестор 02:36
Общество

В «Современнике» назвали дату прощания с Галиной Волчек

Прощание с Галиной Волчек пройдёт 29 декабря в «Современнике». Об этом со сцены театра заявил Сергей Гармаш.
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Добровольцы идентифицировали более 14 миллионов объектов на астероиде Бенну

N+1 05:29
Хоккей

Россия уступила Чехии в стартовом матче молодежного чемпионата мира

Молодежная сборная России по хоккею в стартовом матче чемпионата мира уступила команде Чехии - 3:4. Команду Валерия Брагина подвело большое количество удалений.
Российская газета 11:59
Политика

Катерина Тихонова вошла в правительственный совет по спорту

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Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России

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Волейбол

Казанский «Зенит» в шестой раз подряд выиграл Кубок России

Казанский «Зенит» одержал победу над одноименным клубом из Санкт-Петербурга (3:0) в финальном матче Кубка России.
Спорт-Экспресс 13:29
Футбол

Азар пропустит Суперкубок Испании

Испанская газета Marca сообщает, что вингер сборной Бельгии пропустит матчи за Суперкубок Испании, который будет разыгран в Саудовской Аравии с 8 по 12 января.
Советский спорт 08:33
Происшествия

Названа возможная причина ДТП с автобусом в Липецкой области

Причиной ДТП с рейсовым автобусом в Липецкой области, в котором погибли два человека, могла стать скользкая дорога, рассказал глава Становлянского района Сергей Никитин.
RT на русском 13:00
Происшествия

Курсант вуза МВД задержал в метро женщину с ножом

Пассажирка московского метро устроила поножовщину прямо в вагоне.
Российская газета 01:56
Происшествия

В офисе ФБК Алексея Навального прошли обыски

В офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Москве прошли обыски. Об этом сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.
Вести.Ru 05:02
Политика

Власти Сирии готовят иск против США за разграбление нефти

Дамаск рассматривает возможность подачи международного иска к США за разграбление сирийской нефти, заявила советник президента Сирии по политическим вопросам и СМИ Бутайна Шаабан.
Газета.Ru вчера в 17:29
Армия и оружие

Армия Израиля нанесла ответные удары по объектам ХАМАС в секторе Газа

РИА Новости вчера в 20:35
Гаджеты

Китайцы анонсировали процессоры не хуже современных AMD

Сообщается, что производительность этих процессоров будет соответствовать более современным CPU от AMD (видимо, имеются в виду те, что выпустят в будущем).
Ferra 10:35
Общество

Rambler Group подал иск к «Матч ТВ»

Руководители потребовали признать в суде незаконным распространение отдельных фрагментов видеоряда матчей на сайте «Матч ТВ» с августа по ноябрь 2019 года.
Телеканал 360° 11:34
Гаджеты

Названа наиболее распространенная ошибка при зарядке смартфона

Наиболее распространенной ошибкой, допускаемой при зарядке смартфона, является оставление устройства подключенным к сети после зарядки батареи на 100%.
Rambler News Service 02:44
Происшествия

Семья Арашуковых сбежала из России из-за новых уголовных дел

Родственники бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова уехали из страны, так как против них были возбуждены уголовные дела.
Первое антикоррупционное СМИ 08:24
Армия и оружие

Советский танк выдержал попадание противотанковой ракеты

Советский танк Т-62, который до сих пор состоит на вооружении в Сирии, выдержал попадание противотанковой ракеты боевиков.
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Футбол

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Ньюкасл» в матче АПЛ

Lenta.ru 14:23
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Создатель «Ведьмака» поделился впечатлениями о сериале

Анджею Сапковскому — автору серии книг «Сага о ведьмаке» — понравилась актёрская игра Генри Кавилла, который исполнил роль Геральта.
CyberSport.ru 24 декабря в 23:12
Политика

На Украине уволили всех работавших над делом МН17 прокуроров

Все представители Украины в международной следственной группе по делу крушения «Боинга» рейса МН17 были уволены со своих прокурорских постов.
Lenta.ru 09:16
Политика

В посольстве США на Украине осудили запуск поездов по Крымскому мосту

В американском посольстве запуск поездов назвали "вопиющим неуважением к суверенитету Украины": - Как и наши украинские и другие европейские партнеры, мы осуждаем запуск Россией железнодорожного сообщения между Россией и Крымом, - сказано в сообщении.
Комсомольская правда 07:27
Политика

Новак: «Северный поток – 2» будет достроен

Строительство газопровода "Северный поток – 2" будет завершено "при любых обстоятельствах", заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 16:31
Биатлон

Биатлонист Слепов победил в спринте на «Ижевской винтовке»

Биатлонист Антон Слепов завоевал золото в спринтерской гонке на 10 км на «Ижевской винтовке».
RT на русском 07:50
Экономика

Forbes составил список наиболее разбогатевших в 2019 году миллиардеров

Журнал Forbes опубликовал рейтинг наиболее разбогатевших российских миллиардеров за 2019 год.
Газета.Ru 03:45
Происшествия

Дед Мороз умер на детском утреннике в Североморске

Исполнитель роли Деда Мороза скончался во время утренника в детском саду в городе Североморске.
REGNUM 10:51
Футбол

«Спартак» отдал Руденко в аренду «Торпедо» до конца сезона

В нынешнем сезоне Руденко провел 23 матча в ФНЛ, в которых забил 13 мячей, и занимает второе место в списке бомбардиров.
РИА Новости 09:21
Единоборства

Емельяненко согласился на бой с Кадыровым

Боец смешанных единоборств (MMA) Александр Емельяненко принял вызов на бой от главы Чечни Рамзана Кадырова.
Известия 12:26
Общество

Установлена причина пожара на могиле Децла

Работники Пятницкого кладбища в Москве назвали причину возгорания на могиле хип-хоп-исполнителя Кирилла Толмацкого, известного как Децл.
Lenta.ru 14:52
Шоу-бизнес

Семья Заворотнюк резко отреагировала на последние новости об актрисе

На журналистов тотчас же упала волна просмотров и критики. К критикам присоединилась и семья Заворотнюк.
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