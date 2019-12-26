Песков напомнил, что глава государства неоднократно празновал Новый Год и по всей географии России, в том числе, например, Хабаровске.

с чего всё началось

Президент РФ Владимир Путин предпочитает встречать Новый год дома, в кругу родных и друзей, если у него нет на это время деловых поездок, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1".

Песков рассказал, как Путин любит встречать Новый год

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