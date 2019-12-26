Политика
ИнтерфаксПесков рассказал, как Путин любит встречать Новый год
Президент РФ Владимир Путин предпочитает встречать Новый год дома, в кругу родных и друзей, если у него нет на это время деловых поездок, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1".
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с чего всё началось
Песков напомнил, что глава государства неоднократно празновал Новый Год и по всей географии России, в том числе, например, Хабаровске.ТАСС13:04
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Экономика
ЦБ отозвал лицензии у трёх страховых компаний
Сегодня, 26 декабря 2019 года, Центробанк РФ сообщил, что отозвал лицензию на осуществление перестрахования, выданную ГСАО «Плато», лицензию на осуществление страхования, выданную ООО СМК «Урал-Рецепт М», и лицензию на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, выданную ООО «Адвант-Страхование».
Общество
В «Современнике» назвали дату прощания с Галиной Волчек
Прощание с Галиной Волчек пройдёт 29 декабря в «Современнике». Об этом со сцены театра заявил Сергей Гармаш.
Хоккей
Россия уступила Чехии в стартовом матче молодежного чемпионата мира
Молодежная сборная России по хоккею в стартовом матче чемпионата мира уступила команде Чехии - 3:4. Команду Валерия Брагина подвело большое количество удалений.
Шоу-бизнес
Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России
Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
Волейбол
Казанский «Зенит» в шестой раз подряд выиграл Кубок России
Казанский «Зенит» одержал победу над одноименным клубом из Санкт-Петербурга (3:0) в финальном матче Кубка России.
Футбол
Азар пропустит Суперкубок Испании
Испанская газета Marca сообщает, что вингер сборной Бельгии пропустит матчи за Суперкубок Испании, который будет разыгран в Саудовской Аравии с 8 по 12 января.
Происшествия
Названа возможная причина ДТП с автобусом в Липецкой области
Причиной ДТП с рейсовым автобусом в Липецкой области, в котором погибли два человека, могла стать скользкая дорога, рассказал глава Становлянского района Сергей Никитин.
Происшествия
Курсант вуза МВД задержал в метро женщину с ножом
Пассажирка московского метро устроила поножовщину прямо в вагоне.
Происшествия
В офисе ФБК Алексея Навального прошли обыски
В офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Москве прошли обыски. Об этом сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.
Политика
Власти Сирии готовят иск против США за разграбление нефти
Дамаск рассматривает возможность подачи международного иска к США за разграбление сирийской нефти, заявила советник президента Сирии по политическим вопросам и СМИ Бутайна Шаабан.
Армия и оружие
Армия Израиля нанесла ответные удары по объектам ХАМАС в секторе Газа
Гаджеты
Китайцы анонсировали процессоры не хуже современных AMD
Сообщается, что производительность этих процессоров будет соответствовать более современным CPU от AMD (видимо, имеются в виду те, что выпустят в будущем).
Общество
Rambler Group подал иск к «Матч ТВ»
Руководители потребовали признать в суде незаконным распространение отдельных фрагментов видеоряда матчей на сайте «Матч ТВ» с августа по ноябрь 2019 года.
Гаджеты
Названа наиболее распространенная ошибка при зарядке смартфона
Наиболее распространенной ошибкой, допускаемой при зарядке смартфона, является оставление устройства подключенным к сети после зарядки батареи на 100%.
Происшествия
Семья Арашуковых сбежала из России из-за новых уголовных дел
Родственники бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова уехали из страны, так как против них были возбуждены уголовные дела.
Армия и оружие
Советский танк выдержал попадание противотанковой ракеты
Советский танк Т-62, который до сих пор состоит на вооружении в Сирии, выдержал попадание противотанковой ракеты боевиков.
Кино
Создатель «Ведьмака» поделился впечатлениями о сериале
Анджею Сапковскому — автору серии книг «Сага о ведьмаке» — понравилась актёрская игра Генри Кавилла, который исполнил роль Геральта.
Политика
На Украине уволили всех работавших над делом МН17 прокуроров
Все представители Украины в международной следственной группе по делу крушения «Боинга» рейса МН17 были уволены со своих прокурорских постов.
Политика
В посольстве США на Украине осудили запуск поездов по Крымскому мосту
В американском посольстве запуск поездов назвали "вопиющим неуважением к суверенитету Украины": - Как и наши украинские и другие европейские партнеры, мы осуждаем запуск Россией железнодорожного сообщения между Россией и Крымом, - сказано в сообщении.
Политика
Новак: «Северный поток – 2» будет достроен
Строительство газопровода "Северный поток – 2" будет завершено "при любых обстоятельствах", заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
Биатлон
Биатлонист Слепов победил в спринте на «Ижевской винтовке»
Биатлонист Антон Слепов завоевал золото в спринтерской гонке на 10 км на «Ижевской винтовке».
Экономика
Forbes составил список наиболее разбогатевших в 2019 году миллиардеров
Журнал Forbes опубликовал рейтинг наиболее разбогатевших российских миллиардеров за 2019 год.
Происшествия
Дед Мороз умер на детском утреннике в Североморске
Исполнитель роли Деда Мороза скончался во время утренника в детском саду в городе Североморске.
Футбол
«Спартак» отдал Руденко в аренду «Торпедо» до конца сезона
В нынешнем сезоне Руденко провел 23 матча в ФНЛ, в которых забил 13 мячей, и занимает второе место в списке бомбардиров.
Единоборства
Емельяненко согласился на бой с Кадыровым
Боец смешанных единоборств (MMA) Александр Емельяненко принял вызов на бой от главы Чечни Рамзана Кадырова.
Общество
Установлена причина пожара на могиле Децла
Работники Пятницкого кладбища в Москве назвали причину возгорания на могиле хип-хоп-исполнителя Кирилла Толмацкого, известного как Децл.
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк резко отреагировала на последние новости об актрисе
На журналистов тотчас же упала волна просмотров и критики. К критикам присоединилась и семья Заворотнюк.