Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам, чем Владимир Путин занимается, когда у него появляется свободное время. Песков отметил, что полноценных выходных у главы государства не бывает.

с чего всё началось

По словам Пескова, российский лидер регулярно занимается спортом, встречается с родными и близкими. Ранее российский президент Владимир Путин во время прямой линии, отвечая на вопрос о том, хотел ли бы он проехать по стране инкогнито, констатировал, что ездит по России.

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