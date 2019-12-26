Политика

РИА НовостиРИА НовостиПесков рассказал, как Путин встречает Новый год

Пресс секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал в эфире телеканала "Россия 1", как глава государства любит встречать Новый год. Представитель Кремля напомнил, что глава государства часто встречал Новый год в различных уголках России.
Читать в источнике
Комментировать317

Подробнее о событии

Песков рассказал, как Путин встречает Новый год

РИА Новости14:54

Песков раскрыл планы Путина на Новый год

РБК14:53

Песков рассказал, как Путин предпочитает праздновать Новый год

ТАСС13:04

Песков рассказал, как Путин отмечает Новый год

Газета.Ru13:25

Песков раскрыл планы Путина на Новый год

Lenta.ru13:08

Песков рассказал, как Путин любит встречать Новый год

Интерфакс13:35

Песков рассказал, как Путин предпочитает встречать Новый год

РЕН ТВ13:02
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 16:24, Ашберн
Армия и оружие

Военные США и России сошлись в рукопашной схватке в районе Тель-Тамер

Политическая Экспертиза 11:32
Происшествия

После аварии с автобусом в Липецкой области возбуждено уголовное дело

Полиция возбудила дело после ДТП с участием автобуса в Липецкой области, который следовал по маршруту Москва — Тбилиси.
RT на русском 15:05
Происшествия

На главу района Воронежской области совершено покушение

Николай Фролов занимает должность главы Рамонского района с февраля 2018 года, ранее в течение 13 лет он возглавлял Айдаровское сельское поселение.
Коммерсантъ 04:05
Политика

В России ответили на заявление США о запуске поездов в Крым

Заявление США о запуске железнодорожного сообщения по Крымскому мосту объясняется элементарной завистью, заявил 26 декабря глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
Известия 15:05
Общество

Алена Водонаева призвала не рожать рабов для российского государства

Lenta.ru 08:19
Армия и оружие

В Пентагоне заявили, что будут следить за учениями России, КНР и Ирана

В начале декабря командующий ВМС армии Ирана Хосейн Ханзади заявил, что 27 декабря в Индийском океане пройдут совместные военно-морские учения Ирана, России и Китая "Пояс морской безопасности".
РИА Новости 15:36
Наука

Петербургские математики нашли способ, как бороться с пробками

Peterburg2.ru 11:27
Общество

Установлена причина пожара на могиле Децла

Работники Пятницкого кладбища в Москве назвали причину возгорания на могиле хип-хоп-исполнителя Кирилла Толмацкого, известного как Децл.
Lenta.ru 14:52
Армия и оружие

ВСУ похвастались «подарком от сепаратистов» и вскрыли свою позицию на линии фронта

Rusvesna.su 03:33
Гаджеты

INOI выпустила альтернативу стационарному телефону за 990 рублей

INOI выпустила мобильный телефон для дома и офиса, способный принимать связь в неограниченном от док-станции радиусе.
CNews 06:37
Политика

Путин сказал Нетаньяху, что спасло от войны Россию и Израиль

В беседе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху президент России Владимир Путин признался, что, если бы в Израиле был другой премьер между странами началась бы война.
МонаВиста 13:30
Общество

Суд определил опекуном детей хоккеиста Зайцева его бывшую супругу

Экс-супруга хоккеиста клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Оттава Сенаторз" Никиты Зайцева Маргарита назначена опекуном их двух дочерей.
Газета.Ru 11:46
Баскетбол

ЦСКА обыграл «Милан», одержав третью победу подряд

ЦСКА в матче 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги обыграл «Милан» со счетом 78:75.
Спорт-Экспресс 13:59
Единоборства

Федор Емельяненко: Для меня брат «мертв», но я молюсь, чтобы он «ожил»

Титулованный боец смешанных единоборств Федор Емельяненко сделал несколько жестких заявлений в отношении своего младшего брата Александра Емельяненко.
Российская газета 11:04
Происшествия

Генпрокуратура не утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян

Следователи СКР возбудили в отношении уже погибшего Хачатуряна уголовное дело и вскоре прекратили в связи с его смертью.
Коммерсантъ 10:11
Наука

Ртутное загрязнение воздуха привело к вымиранию динозавров

Ранее причиной вымирания динозавров называли повлекшее колоссальные изменения условий на планете падение астероида.
МедиаПоток вчера в 06:47
Общество

Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек

В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.
Ведомости 12:09
Гаджеты

Назван самый популярный смартфон в России

Как сообщается, 8 из 10 смартфонов это модели известных брендов таких как Samsung, Apple, Huawei, Honor и Xiaomi.
Astera 09:39
Космос

NASA продолжает рваться на Марс: Новые космолёты получат суперскорость

Новые космолёты получат суперскорость.
HotGeo 11:21
Здоровье

Роспотребнадзор напомнил об опасности денежных купюр

Эксперты Роспотребнадзора предупредили граждан о том, какие заболевания могут передаваться через денежные купюры.
iReactor 13:20
Гаджеты

Bloomberg: Sony не успевает производить камеры для смартфонов

Компания не успевает производить камеры несмотря на то, что все её заводы работают круглосуточно, семь дней в неделю, без праздников и выходных на протяжении последних двух лет, даже при том, что общемировые продажи смартфонов упали.
REGNUM вчера в 18:34
Политика

МИД пообещал ответить на санкции США против «Северного потока — 2»

Официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге сообщила, какой подход будет использовать Россия при ответе на санкции США против "Северного потока — 2".
РИА Новости 09:43
Энергетика

Казахстан предложил Белоруссии договориться о транзите нефти с Россией

25 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск намерен реверсом качать нефть в страну через Польшу, если с Россией не будут достигнуты договоренности в энергетической сфере, и он не скрывает своих намерений от Москвы.
Известия 07:19
Армия и оружие

Ливия официально запросила у Турции военную поддержку

Правительство национального согласия Ливии официально запросило у Турции военную поддержку «с воздуха, с земли и с моря».
Lenta.ru 15:05
Здоровье

В Липецке открылся центр амбулаторной онкологической помощи

Центр амбулаторной онкологической помощи открылся на базе Липецкой городской больницы №3 «Свободный Сокол» 25 декабря, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Липецкой области.
REGNUM вчера в 09:07
Политика

Путин засомневался в ощущении перемен к лучшему у россиян

Президент России Владимир Путин засомневался в том, что большинство россиян чувствуют перемены к лучшему.
Lenta.ru вчера в 08:10
Происшествия

В СК подтвердили проведение обысков у журналистки «Новой газеты»

Представители Следственного комитета подтвердили факт проведения обысков у журналистки "Новой газеты" Юлии Полухиной.
Газета.Ru 08:21
Происшествия

В Абакане горит торговый павильон

Газета.Ru 15:27
Экономика

План приватизации может дополниться крупными компаниями

Минэкономразвития РФ в полугодии полугодии проработает возможность добавления в план приватизации на 2020-2022 годы крупных компаний, сообщило министерство по итогам заседания правительства, на котором был одобрен план приватизации на следующую трехлетку.
РИА Новости вчера в 09:59
Шоу-бизнес

Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России

Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
РБК 06:12
Как работают Яндекс.Новости?
Новый ГодБольше новостей по теме
Главное