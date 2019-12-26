Пресс секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал в эфире телеканала "Россия 1", как глава государства любит встречать Новый год. Представитель Кремля напомнил, что глава государства часто встречал Новый год в различных уголках России.

Песков рассказал, как Путин встречает Новый год

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