Политика
ТК ЗвездаПесков рассказал, как Россия и Турция готовили меморандум по Сирии
Документ был подписан 22 октября в Сочи по итогам переговоров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эродагана. Меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии в оперативном порядке готовили главы внешнеполитических ведомств Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу.
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Шоу-бизнес
На Троекуровском кладбище установили памятник Николаю Караченцову
Памятник народному артисту РСФСР Николаю Караченцову (1944-2018), актеру Московского государственного театра "Ленком" открыли в воскресенье - в день 75-летия со дня рождения артиста - на его могиле на Троекуровском кладбище.
Армия и оружие
США провели операцию по ликвидации главаря ИГ аль-Багдади в Сирии
Общество
Мария Бутина прилетела в Москву
Россиянка Мария Бутина, освобождённая из заключения в Соединённых Штатах, прилетела в Москву рейсом из Майами.
Футбол
Игроки «Ахмата» и «Арсенала» устроили массовую драку во время матча
Футболисты молодежных команд грозненского "Ахмата" и тульского "арсенала" устроили потасовку во время матча 14-го тура молодежноо первенства России.
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi 9T получил глобальную версию прошивки MIUI 11
Стоит отметить, что прошивка MIUI 11 для смартфона Xiaomi Mi 9T базируется на мобильной операционной системе Android 9 Pie, и не совсем понятно, когда компания планирует обновление до Android 10, и как скоро прошивку получит устройство Xiaomi Mi 9T Pro.
Общество
Роскомнадзор связал творчество Егора Крида с сатанизмом
Общество
«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым
Паша разместила в инстаграме публикацию, в которой отмечалось, что "Мисс Украина" не стала излагать государственную позицию по Крыму.
Футбол
«Локомотив» и «Спартак» объявили составы на матч РПЛ
Московский "Локомотив" и столичный "Спартак" объявили стартовые составы на матч 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Происшествия
ФСБ задержала россиянина за подготовку убийства студентов техникума
В отношении Банина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению) и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
Автоспорт
Льюис Хэмилтон раскритиковал Макса Ферстаппена
Льюис Хэмилтон, который ехал прямо позади напарника, раскритиковал гонщика Red Bull Racing, которого оштрафовали стюарды.
Политика
Захарова ответила на слова главы Минобороны Украины о войне с Россией
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова министра обороны Украины Андрея Загороднюка о том, что Украина имеет опыт «пятилетней войны с Россией».
Кино
Названа дата выхода полнометражного фильма о «Томе и Джерри»
Политика
Трамп намерен выйти из договора по открытому небу
Президент США Дональд Трамп подписал документ о намерении США выйти из Договора по открытому небу.
Происшествия
В Петербурге 12-летний мальчик зарезал собственную мать
В Красногвардейском районе Петербурга в своей квартире найдена убитой 46-летняя женщина.
Фигурное катание
Фигуристы Бойкова и Козловский выиграли Гран-при Канады
Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняли первое место в соревнованиях спортивных пар Гран-при Канады.
Футбол
Карпин сообщил о беременности жены
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на своей странице в Instagram сообщил, что его жена Дарья снова беременна.
Общество
В Россию поступила первая партия фризиума
В Россию доставили первую партию незарегистрированного противосудорожного препарата «Фризиум», в котором нуждаются страдающие эпилепсией дети, сообщила руководитель фонда и директор детского хосписа «Дом с маяком» Лидия Мониава на своей странице в Facebook.
Авто
В Сети показали, как «Нива» ускоряется до сотни за 2 секунды
Штатная ходовая переделана полностью: передний мост взят от того же Chevrolet, задний – от пикапа Ford, а рулевой механизм – у BMW.
Армия и оружие
Сирийские курды начали отвод войск от турецкой границы
Меморандум об урегулировании кризиса на границе Турции и Сирии, возникшего из-за начатой 9 октября Анкарой военной операции против сирийских курдов, был подписан в Сочи Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом 22 октября.
Авто
Когда менять приводной ремень на автомобиле?
Ремень привода на машине представляет собой часть ременной передачи, необходимый для возможности передачи вращения от мотора.
Шоу-бизнес
Стас Пьеха рассказал об инфаркте в 34 года
Общество
Умерла солистка «Бурановских бабушек»
Общество
Диетолог назвала ошибки родителей в питании детей
Испанский диетолог Лусия Мартинес сообщила, что дети должны питаться не переработанными продуктами, а свежими, и перечислила ошибки, которые допускают родители в этом вопросе, сообщает La Vanguardia.
Происшествия
Четыре человека погибли и десять пострадали в ДТП в Кировской области
В результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля в Нолинском районе Кировской области погибли четыре человека, еще десять пострадали, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе УМВД.
Здоровье
Для кого томатный сок опасен, рассказал диетолог
Столь любимы многими россиянами напиток, как томатный сок, несет большую опасность для определенной категории людей.