Пандемия коронавируса повлияла на повседневную жизнь, однако рано или поздно эпидемия закончится, и все вернется в нормальное русло. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Песков рассказал, как изменится жизнь после пандемии коронавируса

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