Коронавирус

ФАНФАНПесков рассказал, как изменится жизнь после пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса повлияла на повседневную жизнь, однако рано или поздно эпидемия закончится, и все вернется в нормальное русло. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
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Песков ответил на слова о новой реальности после пандемии

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В Кремле оценили влияние пандемии коронавируса на мир

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Песков назвал разговоры о последствиях пандемии гаданием

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В Кремле оценили возможность новой реальности после пандемии

РБК06:45
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Энергетика

Грузия договорилась с «Газпромом» о снижении цены на газ

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава сообщила, что власти договорились с российским «Газпромом» о снижении цены импортируемого газа примерно на 15%.
News.ru 09:48
Политика

Путин назначил дату парада Победы

РБК 08:49
Общество

Дочь Успенского призвала не давать литературной премии имя ее отца

Известия 05:49
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Игры

В Chernobylite добавили знаменитый парк развлечений Припяти

Игромания.ру 05:00
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Экономика

Накопительные пенсии с августа повысят на 9,13%

Накопительные пенсии в текущем году будут повышены на 9,13%, сообщается на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).
Коммерсантъ 06:03
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Футбол

В чемпионате Фарерских островов игрок забил 4 мяча за 14 минут

ГЛАС.RU 24 мая в 22:46
Происшествия

В ОНК Москвы сообщили о госпитализации из СИЗО совладельца «Суммы»

В ОНК Москвы сообщили о госпитализации из СИЗО «Лефортово» совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова.
RT на русском 09:30
Общество

Попова предупредила о продлении масочного режима на один-два месяца

Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайший месяц или два, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге о восстановлении туристической отрасли.
Ведомости вчера в 10:37
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Политика

Джонсон пригласил Путина на саммит по вакцине от коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон официально пригласил президента России Владимира Путина к участию в саммите по разработке вакцины против коронавируса.
ТАСС 09:03
Общество

Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений

Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости 24 мая в 20:04
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Происшествия

В Москве найден мертвым генерал-майор ФСБ

Генерал-майор ФСБ Юрий Бзаев найден мертвым в своей квартире в центре Москвы. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Газета.Ru 05:58
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Финансы

Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты

В марте российские банки ввезли в страну рекордный объем валюты, следует из данных Центробанка.
РИА Новости 04:13
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Здоровье

В России за три месяца выросла смертность трудоспособного населения

С января по март 2020 года в России умерло больше людей трудоспособного возраста, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил главный внештатный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения города Москвы и Минздрава Евгений Брюн.
Коммерсантъ 07:59
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Шоу-бизнес

Евгений Петросян впервые показал семейное фото с молодой женой

74-летний народный артист сделал стильный снимок с Татьяной Брухуновой.
7Дней.ру вчера в 04:00
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Шоу-бизнес

Победительница «Холостяка» Барбара Пино задумалась о детях

Победительница нового сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Барбара Пино в беседе с порталом Teleprogramma.pro ответила на вопрос о будущих детях.
Газета.Ru вчера в 06:56
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Происшествия

В Ленобласти самолет с горящим двигателем совершил аварийную посадку

Российская газета 09:37
Общество

Взяв чек 2007-го, блогер пошел в магазин, купил то же самое и удивился

Видеоблогер Руслан Усачев решил узнать, насколько действительно изменились цены в России за последние годы - для этого он использовал чек, сохранённый с первой крупной вечеринки, которую устраивал в 2007-м году.
Anews 05:53
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Происшествия

ЕСПЧ присудил нижегородке компенсацию в 5 тысяч евро

Пенсионерку задержали перед Маршем несогласных в 2007 году Европейский суд по правам человека 26 мая вынес решение в интересах нижегородской пенсионерки, которую грубо задержали перед Маршем несогласных в 2007 году.
Правда ПФО 06:56
Шоу-бизнес

Тарзан ответил на критику из-за жалоб на нехватку денег у артистов

Певец и бодибилдер Сергей Глушко, известный как Тарзан, в своем Instagram ответил на многочисленные негативные комментарии, которые обрушились на него после того, как в Сети появилась информация о том, что он пожаловался на нехватку денег.
Pravda.Ru вчера в 12:20
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Политика

Песков: в Кремле обеспокоены обстрелами Донбасса с украинской стороны

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обеспокоены обстрелами Донбасса с украинской стороны, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 09:35
Общество

Роспотребнадзор подготовил рекомендации по работе фитнес-клубов

Роспотребнадзор утвердил рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции COVID-19 в фитнес-клубах и бассейнах.
RT на русском 10:10
Экономика

Новую льготу получат россияне с пенсией меньше 24 тысяч рублей

Новую льготу получат пенсионеры, размер пенсии которых не превышает два МРОТ.
Live24 вчера в 02:39
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Политика

Назван «единственный способ» остановить «Северный поток — 2»

"Из-за санкций швейцарская судоходная компания Allseas остановила работу своего судна, а концы трубопровода просто опустили на дно моря рядом с Борнхольмом", — пишет газета.
РИА Новости 10:05
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Шоу-бизнес

Лещенко прокомментировал слова Пригожина о бедствующих артистах

По заявлению Пригожина, даже известные деятели экстрады столкнулись с серьезными финансовыми трудностями и вынуждены ограничивать себя во всем ради экономии.
RuNews24.ru вчера в 13:55
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Общество

Вышел закон об ОСАГО без техосмотра

Стало известно, что президент нашей страны на днях подписал федеральный закон, позволяющий выдавать полис ОСАГО без осуществления технического осмотра.
32CARS.ru вчера в 13:39
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Общество

Аналитик Овчинников на основании подсчетов заявил, что официальная статистика по коронавирусу в РФ может быть искажена

Директор по исследованиям агентства Data Insight Борис Овчинников обратил внимание, что цифра заразившихся коронавирусной инфекцией в России за 25 дней четыре раза оканчивалась на 99 .
Znak.com вчера в 23:47
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Происшествия

Суд арестовал трех предполагаемых участников перестрелки на юге Москвы

ТАСС 10:02
Шоу-бизнес

Борис Моисеев прокомментировал слухи о своей болезни

Борис Моисеев прокомментировал слухи о своем плачевном состоянии.
Shraibikus News 03:47
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Армия и оружие

Российское оружие «Судного дня» оказалось разобранным

В апреле 2018 года в Великобритании назвали оружие проекта «Статус-6», в рамках которого создается «Посейдон», устройством «Судного дня».
Lenta.ru 03:42
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Общество

В Японии начали выплачивать всем жителям страны по 930 долларов

Аргументы и Факты 06:44
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