Представитель Кремля Дмитрий Песков принял участие в голосовании по поправкам в Основной закон РФ по пути на работу. Пресс-секретарь президента отдал свой голос в электронной форме. Он отметил, что три дня назад отправил заявку на сайте mos.ru.

Песков рассказал, как проголосовал по поправкам в Конституцию

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