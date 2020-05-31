Политика

REGNUMREGNUMПесков рассказал, как пройдет Парад Победы

Как сообщало ИА REGNUM, Парад Победы в Москве состоится 24 июня. На праздничные мероприятия приглашены главы стран СНГ. День проведения парада объявлен нерабочим.
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с чего всё началось

Песков надеется, что к Параду Победы от режима эпидемии «ничего не останется»

Во время Парада Победы, который пройдет в Москве 24 июня, президент и гости, включая глав зарубежных государств, будут, как и всегда, находиться на трибуне.
Вести.Ru06:32

Подробнее о событии

Песков рассказал, как пройдет парад Победы

РИА Новости13:08

Песков рассказал подробности проведения парада Победы 24 июня в Москве

Известия06:39

Песков надеется, что ограничения из-за коронавируса полностью снимут к параду Победы

Коммерсантъ07:07

Путин и гости будут на трибуне во время парада Победы в Москве

RT на русском06:54

Песков сообщил, что Путин посмотрит парад Победы с трибуны на Красной площади

ТАСС06:39

Песков сообщил подробности проведения предстоящего парада Победы

РБК07:44

Песков надеется, что к Параду Победы от режима эпидемии «ничего не останется»

Вести.Ru06:32
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Космос

Экипаж Crew Dragon перешел на МКС

РИА Новости 13:30
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Политика

Песков сообщил о подготовке плана по восстановлению страны

Презентация доклада будет происходить, по словам Пескова, не в закрытом режиме, передает "Интерфакс".
Вести.Ru 12:35
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Общество

Попова заявила о связи коронавируса со свертываемостью крови

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что совсем недавно стало понятно, что течение коронавируса может быть связано с нарушением свертываемости крови.
РИА Новости 11:20
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Армия и оружие

Украина провела успешные испытания ракеты «Нептун»

Украина провела испытательные пуски со своего нового комплекса крылатых ракет наземного базирования "Нептун", стрельбы прошли на полигоне "Алиби" в Одесской области.
Газета.Ru 05:05
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Космос

Роскосмос запланировал в 2020 году испытание двух новых ракет

Испытания двух новых ракет запланированы Роскосмосом в этом году.
МИР 24 05:30
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Политика

Песков сообщил, когда Путин объявит дату голосования по Конституции

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин собирается смотреть парад Победы 24 июня.
ФедералПресс 08:15
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Происшествия

В Оренбургской области проверяют факт изъятия детей из семьи

BFM.ru 09:55
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Политика

Телеведущий на Украине пожелал смерти крымчанам и жителям Донбасса

Украинский журналист и писатель Остап Дроздов обратился к жителям Крыма и Донбасса с пожеланиями смерти.
Газета.Ru 13:29
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Кино

Клинту Иствуду исполняется 90 лет

Сегодня, 31 мая, свой день рождения отмечает известный американский актер и режиссер Клинт Иствуд: ему исполняется 90 лет.
Экспресс газета 05:11
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Политика

МИД России опроверг заявление США о фальшивой партии ливийской валюты

Заявления о якобы изготовлении в России фальшивой валюты для Ливии не соответствует действительности, сообщили в МИД.
РИА Новости вчера в 14:42
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Общество

Пригожин высказался об отправленной ему гуманитарной помощи

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал новость об отправке ему и его супруге - певице Валерии - "гуманитарной помощи" в виде лапши быстрого приготовления.
Газета.Ru 09:01
1,3K
Религия

В Подмосковье разрешили ходить в храмы

Вести.Ru 12:15
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Происшествия

В Казани спасатели более 10 часов уговаривали мужчину слезть с дерева

Аргументы и Факты 12:15
26
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 июня

Детские выплаты С 1 июня в России начнут выплачивать так называемые "коронавирусные" выплаты на детей.
Известия вчера в 17:02
50
Происшествия

Жуткое ДТП в Почепском районе произошло

Как сообщает издание "БрянскТоdау", сегодня в Почепском районе случилось страшное дорожно-транспортное происшествие.
Деснянская правда 07:25
10
Политика

Трамп хочет отложить G7 и пригласить на него Россию

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что собирается отложить проведение саммита G7 до сентября и намерен пригласить на мероприятие четыре страны, включая Российскую Федерацию, сообщается на сайте РИА Новости.
Страна Советов on-line 01:17
1,1K
Кино

Фавро опубликовал отвергнутые эскизы малыша Йоды

Варианты ранних разработать опубликованы на официальном twitter-аккаунте Discussing Film.
Экономика сегодня 13:06
Кино

Кто станет лауреатом премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения

Москва, 31 мая 2020, 12:24 — REGNUM Сразу в двадцати двух номинациях будут 31 мая объявлены победители премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ).
REGNUM 05:24
Происшествия

В Новороссийске проверят информацию о жестоком избиении женщины

В Сеть попало видео с лежащей на земле жестоко избитой женщиной в Новороссийске.
Российская газета 12:17
68
Общество

Россиянам разрешили не носить маски на пляжах

На пляжах не обязательно ношение защитных масок, но нужно помнить о социальной дистанции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 04:34
2,1K
Общество

Правила приема в первый класс могут измениться в России

Одно&из основных изменений, которые предлагает профильное министерство – это начало приема в первый класс не позднее 1 февраля тех детей, у которых в школе уже учатся братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства.
Известия Удмуртской Республики 05:30
45
Общество

В Пензенской области продлили режим повышенной готовности

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев внес изменения в постановление "О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области", продлив время действия ограничений до 14 июня.
ТАСС 11:08
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Футбол

Мауро Икарди подписал четырехлетний контракт с «ПСЖ»

РИА Новости 07:18
Политика

Трамп анонсировал признание движения «Антифа» террористами

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США признают движение «Антифа» террористической организацией.
RT на русском 12:38
16
Кино

Лучший фильм десятилетия назвал Тарантино

Evo-rus.com 29 мая в 10:05
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Гаджеты

Объявлена дата анонса фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 5

Ранее несколько инсайдеров сообщали, что Mi Band 5 будет представлен в июне или июле.
Astera 10:09
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Происшествия

В Дзержинске женщина родила ребенка на улице

В Дзержинске Нижегородской области женщина родила ребенка прямо на улице.
Российская газета вчера в 07:14
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Кино

Алексей Воробьев снялся в новом сериале от Netflix

Родной город 08:58
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Общество

Быков обратился к Путину из СИЗО

Бывший депутат и бизнесмен Анатолий Быков написал письмо президенту России Владимиру Путину.
Вести.Ru 10:20
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Общество

Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации

Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями.
Lenta.ru вчера в 05:41
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