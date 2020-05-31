Политика

REGNUMREGNUMПесков рассказал, как пройдет Парад Победы

Как сообщало ИА REGNUM, Парад Победы в Москве состоится 24 июня. На праздничные мероприятия приглашены главы стран СНГ. День проведения парада объявлен нерабочим.
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с чего всё началось

Песков надеется, что к Параду Победы от режима эпидемии «ничего не останется»

Во время Парада Победы, который пройдет в Москве 24 июня, президент и гости, включая глав зарубежных государств, будут, как и всегда, находиться на трибуне.
Вести.Ru06:32

Подробнее о событии

Песков сообщил подробности проведения предстоящего парада Победы

РБК07:44

Песков надеется, что ограничения из-за коронавируса полностью снимут к параду Победы

Коммерсантъ07:07

Песков рассказал подробности проведения парада Победы 24 июня в Москве

Известия06:39

В Кремле рассказали, как пройдет Парад Победы

РИА Новости06:45

Песков сообщил, что Путин посмотрит парад Победы с трибуны на Красной площади

ТАСС06:39

Путин и гости будут на трибуне во время парада Победы в Москве

RT на русском06:54

Песков надеется, что к Параду Победы от режима эпидемии «ничего не останется»

Вести.Ru06:32
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Кино

«Малыш Йода» мог выглядеть не так уж мило. Опубликованы первые арты

Российская газета 09:10
Происшествия

Жуткое ДТП в Почепском районе произошло

Как сообщает издание "БрянскТоdау", сегодня в Почепском районе случилось страшное дорожно-транспортное происшествие.
Деснянская правда 07:25
8
Общество

В Пензенской области продлили режим повышенной готовности

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев внес изменения в постановление "О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области", продлив время действия ограничений до 14 июня.
ТАСС 11:08
15
Футбол

Семин отказался комментировать последний день работы в «Локомотиве»

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин отказался комментировать свой последний день работы на посту "железнодорожников".
МК-Спорт 10:29
Здоровье

Вакцинацию от гриппа могут провести раньше из-за коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что из-за коронавируса приходится торопиться с вакцинацией от гриппа.
РИА Новости 11:27
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Авто

АвтоВАЗ рассказал, когда обновится самая дорогая Lada 4x4

Семейство Lada 4x4 обновилось в начале текущего года, но самую дорогую версию внедорожника с приставкой Bronto "обошли стороной".
Новые автомобили 00:43
Политика

Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР

Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета 07:34
889
Футбол

Ширл: В концовке Суперкубка УЕФА-2008 «МЮ» просто задавил «Зенит»

Нева Спорт 09:00
Армия и оружие

В Иране назвали главную цель своей политики в отношении США

«Наша стратегия в отношении США — завершение мести за кровь Сулеймани», — цитирует его Tasnim.
REGNUM 07:52
Игры

Mojang анонсировала первый июльский DLC для Minecraft Dungeons

HotGeo 09:03
2
Происшествия

Следователи озвучили версии пожаров в Новой Ладоге

Следственный комитет по Ленинградской области назвал три версии пожаров в Новой Ладоге.
Российская газета 06:32
Политика

В Совфеде прокомментировали планы Трампа пригласить Россию на G7

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев прокомментировал намерение президента США Дональда Трампа перенести саммит G7 и пригласить на него Россию.
РИА Новости 07:09
65
Авто

Почему у внедорожных версий делают рифленую крышу, если у седанов она гладкая

Крыши многих внедорожных версий обладают рёбрами. А у других авто, включая также седаны, они гладкие.
Car.ru вчера в 14:28
Космос

Crew Dragon с экипажем на борту пристыковался к МКС

Вашингтон, 31 мая 2020, 17:23 — REGNUM Американский космический корабль Crew Dragon с экипажем на борту успешно пристыковался к Международной космической станции.
REGNUM 10:23
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Футбол

Божин покидает «Торпедо» и намерен трудоустроиться в РПЛ

25-летний защитник намерен продолжить карьеру в одном из клубов Тинькофф РПЛ.
Матч ТВ 11:46
Авто

Украинский автобус-вездеход наградили за дизайн и инновации

Автобус-вездеход Torsus Praetorian, разработанный украинской компанией Pulsar Expo и словацкой студией Werkemotion, наградили за выдающийся дизайн и инновации.
Motor 10:17
Общество

Водители автобусов заблокировали КПП на границе Украины с Венгрией

iReactor 07:12
8
Политика

Рогозин назвал Ельцина националистом и предателем

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, дискутируя в Twitter о роли советских правителей, назвал первого президента России Бориса Ельцина предателем.
Lenta.ru 02:40
328
Шоу-бизнес

Участник «Острова героев» Сергей Косенко заявил, что сложнее всего ужиться в шоу ему было с Нелли Ермолаевой

Блогер и предприниматель рассказал редактору «Вокруг ТВ», каково было ехать на необитаемый остров во второй раз, помог ли ему прошлый опыт, по чему он скучал во время съемок больше всего, а также о взаимодействии с другими участниками, сложных испытаниях и навыках, которые ему удалось освоить за такой непродолжительный отрезок.
Вокруг ТВ вчера в 11:45
Происшествия

В Ленобласти столкнулись восемь автомобилей

В числе восьми автомобилей, которые стали участниками ДТП, были два грузовика-лесовоза и шесть легковых автомобилей.
ТАСС 11:45
Происшествия

В Волгограде раскрыли информацию о 19-м умершем с коронавирусом

Оперативный штаб Волгоградской области раскрыл информацию о 19-м умершем от осложнений, вызванных коронавирусом, пациенте.
РИАЦ 07:41
18
Общество

С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет

10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета 29 мая в 09:18
770
Общество

В московских парках нанесли разметку для социальной дистанции

«На дорожно-тропиночную сеть парков нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции, установлены информационные щиты, организована трансляция речевых оповещений о соблюдении необходимых мер», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Мосгорпарка.
RT на русском 09:58
1
Общество

Май в Москве стал рекордно дождливым

Дождь, который шел в Москве ночью 31 мая, продолжился днем.
Коммерсантъ 11:01
20
Футбол

«Шахтёр» обыграл «Динамо» в матче чемпионата Украины

В рамках чемпионата Украины по футболу донецкий «Шахтёр» одержал победу над киевским «Динамо».
RT на русском 11:56
Здоровье

178 новых заражений коронавирусом выявили в Ростовской области

На 31 мая в Ростовской области у 4 758 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 05:05
972
Футбол

«Урал» объявил об уходе Меркулова

«Урал» объявил, что защитник Михаил Меркулов покидает клуб.
Sports.ru 11:23
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова показала «результат физических балетных нагрузок»

Звезда продемонстрировала идеальную растяжку. Стоя у балетного станка, она вытянула одну ногу над головой.
News.ru вчера в 16:28
6
Общество

Правила приема в первый класс могут измениться в России

Одно&из основных изменений, которые предлагает профильное министерство – это начало приема в первый класс не позднее 1 февраля тех детей, у которых в школе уже учатся братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства.
Известия Удмуртской Республики 05:30
43
Энергетика

«Газпром» извлек выгоду от прекращения транзита топлива через Польшу

Снижение поставок газа через Польшу привело к росту цен на природный ресурс на европейском рынке, что оказалось очень выгодным для российского Газпрома.
iReactor 06:40
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Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войнеБольше новостей по теме
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