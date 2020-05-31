Политика
REGNUMПесков рассказал, как пройдет Парад Победы
Как сообщало ИА REGNUM, Парад Победы в Москве состоится 24 июня. На праздничные мероприятия приглашены главы стран СНГ. День проведения парада объявлен нерабочим.
Читать в источнике
Оценить755
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 09:14, Ашберн
Общество
Пригожин отреагировал на отправленную ему гуманитарную помощь
Известия вчера в 21:56
Армия и оружие
В ЛНР не зафиксировали обстрелов за сутки со стороны силовиков
"За 29 мая со стороны вооруженных формирований Украины обстрелов не зафиксировано", - заявил представитель ведомства.
РИА Новости вчера в 01:26
Происшествия
МЧС сообщило о последствиях дождей в Подмосковье
По данным ведомства, самая серьезная ситуация с подтоплениями наблюдается в Красногорске и Истре — в течение ночи вода там поднималась до отметки в 20 – 30 см. Ранее 30 мая МЧС сообщало, что в Красногорске оказались подтопленными 80 приусадебных участков в СНТ "Лесные поляны".
РБК 06:43
Космос
Американский корабль Crew Dragon стартовал к МКС
Напомним, пилотируемый космический корабль Crew Dragon с двумя астронавтами на Международную космическую станцию отправляет ракета Falcon 9. Это первый пуск корабля с людьми на борту с 2011 года, когда в США свернули программу шаттлов.
Петербургский дневник вчера в 15:41
Общество
Правила приема в первый класс могут измениться в России
Одно&из основных изменений, которые предлагает профильное министерство – это начало приема в первый класс не позднее 1 февраля тех детей, у которых в школе уже учатся братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства.
Известия Удмуртской Республики 05:30
Происшествия
В Дзержинске женщина родила ребенка на улице
В Дзержинске Нижегородской области женщина родила ребенка прямо на улице.
Российская газета вчера в 07:14
Политика
Песков ответил на вопрос о дате голосования по Конституции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о дате проведения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию в эфире телеканала "Россия 1".
Московский Комсомолец 07:27
Общество
Утверждены правила спецвыплат за волонтёрство во время пандемии
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила специальных выплат за волонтёрскую деятельность во время пандемии коронавируса.
RT на русском 07:54
Политика
МИД назвал произволом инцидент с журналистами и полицией Миннеаполиса
Москва считает неприемлемым применение полицией в американском городе Миннеаполис спецсредств против журналистов, освещающих протесты в США после убийства афроамериканца Джорджа Флойда, заявили в МИД России.
RT на русском 08:51
Политика
Меркель и Трамп поспорили из-за «Северного потока-2»
Разногласия по поводу газовой магистрали «Северный поток-2» привели к спорам между канцлером ФРГ Ангелой Меркель и американским президентом Дональдом Трампом.
Профиль вчера в 01:35
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 29 мая в 01:33
Политика
Рогозин назвал Ельцина предателем и удалил пост
Подписчики главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина обратили внимание на то, что он удалил свой твит, написанный накануне, с рассуждениями о величии Советского Союза.
Газета.Ru 06:35
Кино
Кончаловский назвал Пентагон самой жесткой цензурой в Голливуде
Свое мнение выразил актер и режиссер Андрей Кончаловский, сообщил сайт RT. Настоящий закат Голливуда начался с охоты на ведьм, заявил он.
Телеканал 360° 29 мая в 09:58
Шоу-бизнес
«Я все время плакала»: Алферова рассказала о жизни с Абдуловым
Алферова откровенно рассказала, что в семейной жизни с Абдуловым было нелегко.
Рамблер 03:28
Происшествия
В Москве задержали угрожавшего пассажирам метро хулигана
В московском метро правоохранители задержали мужчину, который угрожал пассажирам ножом и пистолетом, сообщается на сайте МВД России в воскресенье, 31 мая.
Известия 06:13
Политика
В Совфеде прокомментировали планы Трампа пригласить Россию на G7
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев прокомментировал намерение президента США Дональда Трампа перенести саммит G7 и пригласить на него Россию.
РИА Новости 07:09
Общество
Десять миллионов семей получат выплату на детей 1 июня
Выплату в размере 10 тысяч рублей на детей от трёх до 16 лет 1 июня получат десять миллионов семей.
Парламентская газета 29 мая в 10:31
Шоу-бизнес
Джастин Бибер опубликовал снимок с русским матерным словом
Многие задались вопросом, понимает ли сам Бибер, что на его снимке присутствует русское матерное слово.
Вести.Ru 29 мая в 09:25
Шоу-бизнес
Степаненко заявила, что уже простила Петросяна
Елена Степаненко рассказала, что уже простила своего бывшего мужа Евгения Петросяна, который бросил её ради молодой помощницы.
Pravda.Ru вчера в 11:05
Происшествия
В Казани спасатели более 10 часов уговаривают парня слезть с дерева
Коммерсантъ Казань 05:47
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
Экономика
В России самозанятым вернут налог на профдоход за 2019 год
Самозанятым будет возвращен налог на профессиональный доход, уплаченный за прошлый год, на это выделяется 1 миллиард 600 тысяч рублей, заявил в четверг председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 28 мая в 05:21
Наука
Ученый предсказал новую пандемию опаснее коронавируса
Ученый из Великобритании Майкл Грегор предсказал возможность возникновения новой пандемии, которая будет способна уничтожить половину населения планеты.
Комсомольская правда 29 мая в 20:40
Финансы
Эксперт сделал прогноз курса доллара на июнь
Ориентиром курса доллара к рублю на июнь является отметка 68, сообщил эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Михаил Зельцер.
Свободная Пресса 29 мая в 10:17
Общество
В Испании решили продлить режим повышенной готовности в последний раз
Власти Испании планируют в последний раз продлить режим повышенной готовности в стране в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Известия 09:06
Здоровье
Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса
РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
Интерфакс вчера в 16:44
Здоровье
Кравченко: Мы перегибаем палку в сторону стационарного лечения
Вся необходимая плановая помощь людям оказывается в поликлиниках по месту жительства.
Клопс вчера в 08:11
Авто
Прототип обновленного универсала Lada Vesta заметили на тестах
Закамуфлированный прототип универсала Lada Vesta был сфотографирован очевидцами при въезде на территорию «НТЦ-Ваза».
Тарантас Ньюс вчера в 03:16