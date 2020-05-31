Политика
РИА НовостиПесков рассказал, как пройдет парад Победы
Выбор новой даты 24 июня обсусловлен тем, что в этот день в 1945 году состоялся знаменитый Парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, вернувшиеся с фронтов. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, свободного прохода на Красную площадь, как обычно, во время мероприятия не будет.
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с чего всё началось
Во время Парада Победы, который пройдет в Москве 24 июня, президент и гости, включая глав зарубежных государств, будут, как и всегда, находиться на трибуне.Вести.Ru06:32
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