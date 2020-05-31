Политика

РИА НовостиРИА НовостиПесков рассказал, как пройдет парад Победы

Выбор новой даты 24 июня обсусловлен тем, что в этот день в 1945 году состоялся знаменитый Парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, вернувшиеся с фронтов. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, свободного прохода на Красную площадь, как обычно, во время мероприятия не будет.
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с чего всё началось

Песков надеется, что к Параду Победы от режима эпидемии «ничего не останется»

Во время Парада Победы, который пройдет в Москве 24 июня, президент и гости, включая глав зарубежных государств, будут, как и всегда, находиться на трибуне.
Вести.Ru06:32

Подробнее о событии

Песков рассказал, как пройдет парад Победы

РИА Новости13:08

Песков сообщил подробности проведения предстоящего парада Победы

РБК07:44

Песков надеется, что к Параду Победы от режима эпидемии «ничего не останется»

Вести.Ru06:32

Кремль назвал примерный срок снятия ограничений в Москве

Московский Комсомолец06:55

Путин и гости будут на трибуне во время парада Победы в Москве

RT на русском06:54

Песков сообщил, что Путин посмотрит парад Победы с трибуны на Красной площади

ТАСС06:39

Песков надеется, что ограничения из-за коронавируса полностью снимут к параду Победы

Коммерсантъ07:07
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Космос

Астронавты NASA перешли с корабля Crew Dragon на борт МКС

РБК 14:40
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Здоровье

Названы главные мифы о питьевой воде

Актуальные Новости 11:29
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Общество

Пилоты объяснили необходимость оставаться в обуви во время полета

Бортпроводница в свою очередь отметила, что разувающиеся люди могут подвергнуть риску и остальных пассажиров, так как их обувь загромождает проход и мешает быстрой эвакуации.
Известия 00:29
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Фигурное катание

Плющенко показал, как фигуристы его группы едут на сбор в Кисловодск

Тренировочная группа двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко отправилась на сборы в Кисловодск.
News.ru 09:40
Общество

Течение коронавируса связали с нарушением свертываемости крови

Течение коронавирусной инфекции может быть связано с нарушением свертываемости крови.
Lenta.ru 14:16
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Общество

С 1 июня начнутся выплаты на детей от 3 до 16 лет

Деньги получат 15 миллионов детей. С 1 июня начнется выплата единоразовой помощи для детей от 3 до 16 лет.
Деловое.ТВ 29 мая в 14:27
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Футбол

Наставник киевского «Динамо» назвал Марлоса и Мораеса украинцами

Рулевой киевлян уточнил, что Марлос и Мораес являются украинцами.
ProstoProSport 14:30
Политика

Телеведущий на Украине пожелал смерти крымчанам и жителям Донбасса

Украинский журналист и писатель Остап Дроздов обратился к жителям Крыма и Донбасса с пожеланиями смерти.
Газета.Ru 13:29
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Армия и оружие

На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»

В Одесской области прошли успешные испытания украинских крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», они почти одновременно уничтожили две цели, заявил глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелев.
Коммерсантъ 04:13
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Общество

Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации

Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями.
Lenta.ru вчера в 05:41
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Космос

Чем отличаются скафандры SpaceX

Скафандры были разработаны SpaceX в сотрудничестве с НАСА и астронавтами, которые первыми проведут в них полет на борту капсулы Crew Dragon — Бобом Бенкеном и Дагом Херли.
Популярная механика 28 мая в 11:13
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Шоу-бизнес

Медведева нарисовала портрет модели Кендалл Дженнер

В «сторис» в «Инстаграме» Медведева выложила портрет американской модели Кендалл Дженнер, отметив ее на рисунке.
Нева Спорт 05:14
Экономика

Oxford Economics: рынок акций США переоценен со всех точек зрения

Рынок акций США переоценен на 16%, поэтому короткая позиция по индексу S&P 500 выглядит все более привлекательной, пишет стратег Oxford Economics Дэниэл Гросвенор.
Profinance.ru 11:46
Общество

Свердловский губернатор ответил отчаявшейся матери больного ребенка

Жительница Свердловской области пожаловалась губернатору Евгению Куйвашеву на невозможность сделать операцию больному ребенку из-за ограничений по коронавирусу.
Уралинформбюро 11:28
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Единоборства

Усман, Гэтжи, Джонс и другие бойцы оценили победу Бернса над Вудли

Бред Таварес: Просто с ума сойти, если подумать, что Бернс пришел из легкого веса, сражается с довольно крупным полусредневесом Вудли и выглядит крупнее Джастин Гэтжи: У Вудли есть шанс для двойного бонуса.
Allboxing.ru 00:24
Политика

Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР

Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета 07:34
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Происшествия

Автомобили, в которых чаще всего умирают люди при ДТП

Эксперты страхового института безопасности дорожного движения (IIHS) смогли узнать, что по статистике, небольшие авто по-прежнему чаще других не способны сохранять жизнь автомобилистов в ДТП, даже несмотря на большое количество систем безопасности.
SpeedMe 05:56
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Российский «Аванпост» откроет кинопрокат в Японии

Боевик российского режиссера Егора Баранова "Аванпост" станет одним из первых фильмов, который откроет японский прокат после пандемии коронавирусной инфекции.
Экономика сегодня 13:20
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Политика

Посольство России направило ноту протеста в Госдеп

Посольство России направило ноту в Госдепартамент США из-за инцидента с корреспондентом агентства РИА Новости в Миннеаполисе.
RT на русском 15:00
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Шоу-бизнес

Алферова призналась, что страдала в браке с Абдуловым

Звезда отметила, что знаменитый актер слишком много натворил в своей жизни. При этом, от Абдулова жене совсем ничего не доставалось.
Слово и Дело 10:03
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Шоу-бизнес

Дочь Михаила Ефремова пожелала сменить пол и жениться на подруге

В начале апреля сообщалось, что американская актриса Синтия Никсон, известная по роли Миранды Хоббс в сериале «Секс в большом городе», стала участницей шоу Straight Talk With Gay People, где высказалась о решившей сменить пол дочери.
Lenta.ru 06:07
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Общество

Пенсионеры начнут получать дополнительные выплаты с 1 июня

Новые денежные выплаты начнут получать многие российские пенсионеры с 1 июня.
Primpress.ru 12:00
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Общество

Правила приема в первый класс могут измениться в России

Одно&из основных изменений, которые предлагает профильное министерство – это начало приема в первый класс не позднее 1 февраля тех детей, у которых в школе уже учатся братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства.
Известия Удмуртской Республики 05:30
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Шоу-бизнес

Бросивший учебу сын Елены Яковлевой живет на деньги матери

Супруги воспитали единственного сына — Дениса, которому сейчас 27 лет.
Слово и Дело 07:04
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В Подмосковье разрешили ходить в храмы

Вести.Ru 12:15
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Футбол

Эсекьель Гарай: В «Валенсии» пытаются дискредитировать меня

Спорт день за днем 09:29
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В Курской области сильный ветер повредил кровли более 20 домов

Кровли свыше 20 зданий на площади более 1,6 тысячи квадратных метров повреждены сильным ветром в Большесолдатском районе Курской области, люди не пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости вчера в 09:34
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Футбол

Президент «Ювентуса» предложил проводить матчи Серии А со зрителями

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли выступил с предложением о проведении матчей чемпионата Италии с некоторым количеством зрителей на трибунах.
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Роман Павлюченко: жалел, что вернулся в Россию из Англии

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Моддер переделал Half-Life: Alyx в шутер от первого лица без VR

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