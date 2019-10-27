Документ был подписан 22 октября в Сочи по итогам переговоров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эродагана. Меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии в оперативном порядке готовили главы внешнеполитических ведомств Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу.

Песков рассказал, как Россия и Турция готовили меморандум по Сирии

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