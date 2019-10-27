Политика
РИА НовостиПесков рассказал, как создавался меморандум России и Турции по Сирии
На встрече в Сочи 22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации. После этого Анкара объявила, что широкомасштабная операция фактически остановлена.
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Происшествия
Студент из Подмосковья подозревается в подготовке массового убийства
Собеседники корреспондента "РГ" в спецслужбах сообщили, что 18-летний учащийся 3 курса зарайского техникума Борис Банин, вооружившись пистолетом Макарова и взрывчаткой, собирался убить как минимум двух однокурсников и одного преподавателя, с которыми он проживал в одном общежитии.
Футбол
«Спартак» – после разгрома «Локомотива»: «Как настроение, пацаны? Трешку пристроили»
«Локомотив» перед матчем 14 тура РПЛ против «Спартака» (0:3) пустил в продажу кепки и толстовки с надписью «Пацаны» (отсылка к выступлению Дмитрия Баринова после чемпионства «Локомотива»).
Футбол
Юрий Семин: «„Спартак“ победил по делу»
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после поражения от «Спартака» (0:3) в матче 14-го тура чемпионата России подвел итоги встречи.
Фигурное катание
Трусова прокомментировала свою победу на Гран-при в Канаде
Александра Трусова, фигуристка из РФ, решила прокомментировать свою недавнюю победу в рамках этапа Гран-при Skate Canada, где она смогла поставить сразу два новых мировых рекорда.
Общество
Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.
Общество
«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым
Паша разместила в инстаграме публикацию, в которой отмечалось, что "Мисс Украина" не стала излагать государственную позицию по Крыму.
Происшествия
Мигрантов обнаружили в фуре-холодильнике во французском порту
В порту французского города Кале в фуре-рефрежераторе обнаружили 8 мигрантов, сообщает Parisien.
Общество
Гороскоп на неделю с 28 октября: Раки зарабатывают, Девы завидуют
Гороскоп на неделю с 28 октября: Раки зарабатывают, Девы завидуют Астрологический прогноз для всех знаков зодиака.
Происшествия
Отец застрелившего восемь человек в Забайкалье солдата заявил о дедовщине
Отец расстрелявшего восемь человек в Забайкалье сказал, что следствие хочет скрыть дедовщину в воинской части.
Общество
Xiaomi начала грандиозную распродажу телевизоров
Компания Xiaomi решила не ждать еще две недели, объявив о том, что желающие уже сейчас могут приобрести телевизоры компании по скидкам в честь грядущего праздника 11.11.
Авто
УАЗ рассказал об уникальном автодоме на базе «Буханки»
Еще в 80-х годах итальянцы представили Adventure Camper построенный на базе УАЗ-452. Автомобиль имел множество крайне интересных доработок.
Гаджеты
Смартфон Redmi Note 8T от Redmi Note 8 будет отличаться только NFC
Отличия Redmi Note 8T и Redmi Note 8 заключаются только в модуле для бесконтактной оплаты, а в остальном устройства идентичные.
Политика
Экзит-полы показали лидерство «Левых» на выборах в Тюрингии
На земельных выборах в германской Тюрингии лидирует партия «Левая», сообщают информагентства со ссылкой на данные нескольких экзит-полов.
Общество
В Донецке взорвали вышку сотовой связи
Шоу-бизнес
Маджид Гиагиа готовит для Евгении Феофилактовой «свадьбу века»
Недавно Евгения Феофилактова на личной странице в Instagram показала общественности своего нового возлюбленного, им оказался успешный бизнесмен, владеющий несколькими ресторанами и отелями, Маджид Гиагиа.
Происшествия
Лесовоз на Урале врезался в трубу и оставил без газа город
Вечером в Свердловской области газоснабжения были лишены свыше 37 тыс. человек, об этом сообщает «Облгазета.ru».
Армия и оружие
Помощник Трампа отказался считать Россию союзником США
Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что власти станы не считают Россию союзником, передает ТАСС.
Футбол
Игрок ЦСКА Васин вернётся на поле не раньше конца сезона
Защитник ЦСКА Виктор Васин сможет помочь своей команде на поле не раньше концовки нынешнего сезона.
Космос
Астрономы проведут поиски атмосферы на планете с тремя солнцами
Вряд ли есть жизнь и на LTT1445Ab — каменистой планете радиусом в 1,38 раза больше нашей.
Общество
Медведев обратил внимание на штрафы за небольшое превышение скорости
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился изучить вопрос о новых штрафах для отечественных автомобилистов.
Экономика
Джефф Безос потерял почти $7 млрд из-за неудачной отчетности Amazon
Основатель и глава Amazon Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд из-за недовольства инвесторов отчетностью его компании.
Политика
Зеленский решил поставить Коломойскому ультиматум
В беседе с журналистами издания NewYorker президент Украины отметил, что он не собирается предлагать Коломойскому никаких привилегий в стране и продолжит настаивать на том, чтобы олигарх потратился на инфраструктурные и социальные проекты в стране, как это уже сделали Виктор Пинчук и Ринат Ахметов.
Армия и оружие
Минобороны обвинило США в контрабанде нефти из Сирии
Как заявили в ведомстве, изображения являются доказательством того, что «сирийская нефть и до, и после разгрома террористов ИГ в Заевфратье под надежной охраной военнослужащих США активно добывалась и массово направлялась бензовозами на переработку за пределы Сирии».
Происшествия
Срочник мог расстрелять сослуживцев из-за постоянных издевательств
Технологии
В Google Play пользователи Android подверглись кибератаке
В компании Google уже отреагировали на данные ESET и удалили заряженные приложения.
Происшествия
Россиянка повредила пятимесячному сыну глаза после ссоры с мужем
Жительница села Таштып в Хакасии повредила пятимесячному сыну оба глаза после того, как поссорилась с мужем.
Футбол