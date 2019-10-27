На встрече в Сочи 22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации. После этого Анкара объявила, что широкомасштабная операция фактически остановлена.

Песков рассказал, как создавался меморандум России и Турции по Сирии

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