Политика

РИА НовостиРИА НовостиПесков рассказал, как создавался меморандум России и Турции по Сирии

На встрече в Сочи 22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации. После этого Анкара объявила, что широкомасштабная операция фактически остановлена.
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Песков сообщил о составленной заранее «болванке» меморандума с Турцией

РБК08:58

Песков рассказал, как создавался меморандум России и Турции по Сирии

РИА Новости07:14

Песков рассказал подробности о подписании меморандума РФ и Турции

News.ru07:31

В Кремле рассказали о подготовке к заключению меморандума с Турцией

RT на русском07:30

В Кремле рассказали, как Россия и Турция готовили меморандум по Сирии

РЕН ТВ07:19

В Кремле рассказали, как готовился меморандум между Россией и Турцией

Московский Комсомолец07:59

Ситуация в Сирии: Кремль призвал называть вещи своими именами

Вести.Ru08:02
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Происшествия

Студент из Подмосковья подозревается в подготовке массового убийства

Собеседники корреспондента "РГ" в спецслужбах сообщили, что 18-летний учащийся 3 курса зарайского техникума Борис Банин, вооружившись пистолетом Макарова и взрывчаткой, собирался убить как минимум двух однокурсников и одного преподавателя, с которыми он проживал в одном общежитии.
Российская газета 10:37
Футбол

«Спартак» – после разгрома «Локомотива»: «Как настроение, пацаны? Трешку пристроили»

«Локомотив» перед матчем 14 тура РПЛ против «Спартака» (0:3) пустил в продажу кепки и толстовки с надписью «Пацаны» (отсылка к выступлению Дмитрия Баринова после чемпионства «Локомотива»).
Бомбардир.ру 12:02
Общество

В Кривом Роге мужчину приговорили за ношение футболки с гербом СССР

РБК 08:51
Футбол

Юрий Семин: «„Спартак“ победил по делу»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после поражения от «Спартака» (0:3) в матче 14-го тура чемпионата России подвел итоги встречи.
Спорт-Экспресс 12:13
Фигурное катание

Трусова прокомментировала свою победу на Гран-при в Канаде

Александра Трусова, фигуристка из РФ, решила прокомментировать свою недавнюю победу в рамках этапа Гран-при Skate Canada, где она смогла поставить сразу два новых мировых рекорда.
Discover24 05:11
Армия и оружие

На месте ликвидации аль-Багдади обнаружены тела ребенка и женщин

Вести.Ru 08:09
Общество

Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России

После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.
Газета.Ru 25 октября в 15:51
Общество

«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым

Паша разместила в инстаграме публикацию, в которой отмечалось, что "Мисс Украина" не стала излагать государственную позицию по Крыму.
РИА Новости вчера в 08:06
Происшествия

Мигрантов обнаружили в фуре-холодильнике во французском порту

В порту французского города Кале в фуре-рефрежераторе обнаружили 8 мигрантов, сообщает Parisien.
Газета.Ru 14:11
Общество

Гороскоп на неделю с 28 октября: Раки зарабатывают, Девы завидуют

Гороскоп на неделю с 28 октября: Раки зарабатывают, Девы завидуют Астрологический прогноз для всех знаков зодиака.
Экспресс газета вчера в 07:32
Происшествия

Отец застрелившего восемь человек в Забайкалье солдата заявил о дедовщине

Отец расстрелявшего восемь человек в Забайкалье сказал, что следствие хочет скрыть дедовщину в воинской части.
РБК 14:11
Общество

Xiaomi начала грандиозную распродажу телевизоров

Компания Xiaomi решила не ждать еще две недели, объявив о том, что желающие уже сейчас могут приобрести телевизоры компании по скидкам в честь грядущего праздника 11.11.
iXBT.com вчера в 01:45
Авто

УАЗ рассказал об уникальном автодоме на базе «Буханки»

Еще в 80-х годах итальянцы представили Adventure Camper построенный на базе УАЗ-452. Автомобиль имел множество крайне интересных доработок.
Тарантас Ньюс вчера в 10:24
Гаджеты

Смартфон Redmi Note 8T от Redmi Note 8 будет отличаться только NFC

Отличия Redmi Note 8T и Redmi Note 8 заключаются только в модуле для бесконтактной оплаты, а в остальном устройства идентичные.
Astera вчера в 16:50
Политика

Сенцов заявил о стыде из-за слов Зеленского добровольцу в Донбассе

РБК 07:53
Политика

Экзит-полы показали лидерство «Левых» на выборах в Тюрингии

На земельных выборах в германской Тюрингии лидирует партия «Левая», сообщают информагентства со ссылкой на данные нескольких экзит-полов.
Коммерсантъ 13:49
Общество

В Донецке взорвали вышку сотовой связи

RT на русском 07:22
Шоу-бизнес

Маджид Гиагиа готовит для Евгении Феофилактовой «свадьбу века»

Недавно Евгения Феофилактова на личной странице в Instagram показала общественности своего нового возлюбленного, им оказался успешный бизнесмен, владеющий несколькими ресторанами и отелями, Маджид Гиагиа.
OAnews 04:36
Происшествия

Лесовоз на Урале врезался в трубу и оставил без газа город

Вечером в Свердловской области газоснабжения были лишены свыше 37 тыс. человек, об этом сообщает «Облгазета.ru».
РБК 13:38
Армия и оружие

Помощник Трампа отказался считать Россию союзником США

Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что власти станы не считают Россию союзником, передает ТАСС.
Газета.Ru 14:18
Футбол

Игрок ЦСКА Васин вернётся на поле не раньше конца сезона

Защитник ЦСКА Виктор Васин сможет помочь своей команде на поле не раньше концовки нынешнего сезона.
Metaratings 13:33
Космос

Астрономы проведут поиски атмосферы на планете с тремя солнцами

Вряд ли есть жизнь и на LTT1445Ab — каменистой планете радиусом в 1,38 раза больше нашей.
Naked Science 25 октября в 02:31
Общество

Медведев обратил внимание на штрафы за небольшое превышение скорости

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился изучить вопрос о новых штрафах для отечественных автомобилистов.
Piter.tv 25 октября в 10:58
Экономика

Джефф Безос потерял почти $7 млрд из-за неудачной отчетности Amazon

Основатель и глава Amazon Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд из-за недовольства инвесторов отчетностью его компании.
Коммерсантъ 24 октября в 22:26
Политика

Зеленский решил поставить Коломойскому ультиматум

В беседе с журналистами издания NewYorker президент Украины отметил, что он не собирается предлагать Коломойскому никаких привилегий в стране и продолжит настаивать на том, чтобы олигарх потратился на инфраструктурные и социальные проекты в стране, как это уже сделали Виктор Пинчук и Ринат Ахметов.
Дни24 10:29
Армия и оружие

Минобороны обвинило США в контрабанде нефти из Сирии

Как заявили в ведомстве, изображения являются доказательством того, что «сирийская нефть и до, и после разгрома террористов ИГ в Заевфратье под надежной охраной военнослужащих США активно добывалась и массово направлялась бензовозами на переработку за пределы Сирии».
РБК вчера в 03:16
Происшествия

Срочник мог расстрелять сослуживцев из-за постоянных издевательств

Газета.Ru вчера в 07:46
Технологии

В Google Play пользователи Android подверглись кибератаке

В компании Google уже отреагировали на данные ESET и удалили заряженные приложения.
Astera вчера в 17:15
Происшествия

Россиянка повредила пятимесячному сыну глаза после ссоры с мужем

Жительница села Таштып в Хакасии повредила пятимесячному сыну оба глаза после того, как поссорилась с мужем.
Lenta.ru 08:09
Футбол

Краснодар — Оренбург 1:1 (2-й тайм)

Свободная Пресса 14:09
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