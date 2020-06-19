Политика
REGNUMПесков рассказал, какую угрозу для России представляет Польша
Москва, 19 июня 2020, 22:57 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что готовность Польши разместить на своей территории военную инфраструктуру других стран и блоков является угрозой для России.
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Политика
Глава Минфина США боится ослабить доллар санкциями
Американские санкции против России и других стран могут ударить по доллару как мировой валюте – этого боится министр финансов США Стивен Мнучин, написал в своей книге "Комната, где все произошло: мемуары из Белого дома" Джон Болтон, экс-советник главы государства Дональда Трампа по национальной безопасности.
Газета.Ru 15:49
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Нижегородской области
В результате ДТП погибли четыре человека, в том числе двухмесячный ребенок, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.
ТАСС 16:33
Общество
Собянин призвал сохранить удаленку на «месяц–другой»
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал работодателей сохранять удаленный режим работы. По его мнению, еще есть риски заражения коронавирусом.
Коммерсантъ 16:07
Общество
Тульская медсестра в бикини стала лицом спортивного бренда
Тульская медсестра Надежда Жукова, привлекшая внимание СМИ появлением на работе в прозрачном защитном костюме и спортивном белье, стала лицом бренда спортивной одежды Zasport.
РИА Новости 08:51
Футбол
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» в матче АПЛ
"Манчестер Юнайтед" на выезде сыграл вничью с "Тоттенхэмом" в матче 30-го тура чемпионата Англии по футболу.
РИА Новости 17:21
Автоспорт
Американский фарс. История самой дурацкой гонки Формулы-1 со сходом 14 машин до старта
Чемпионат 06:45
Общество
ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса
Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
BFM.ru 16:46
Религия
Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия
Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ 13:41
Авто
Стоит ли покупать полноприводный кроссовер после 150 тысяч пробега
Именно поэтому водители порой задумываются, нужно ли приобретать такой автомобиль, особенно при условии, что его пробег достигает 150 тысяч километров.
Car.ru 17 июня в 04:07
Шоу-бизнес
Больная раком Александра Яковлева невероятно похорошела
Privet-Rostov.ru 03:38
Гаджеты
Microsoft принудительно установит майскую Windows 10 версии 2004
Компания Microsoft принудительно установит майскую операционную систему Windows 10 версии 2004. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 22:00
Экономика
Правительство расширило список крупных проектов с госучастием
Правительство России расширило список крупных проектов с госучастием, финансируемых за счёт Фонда национального благосостояния (ФНБ) и в рамках федеральных целевых программ.
RT на русском 02:49
Общество
В США скончался сын Никиты Хрущева
Новая газета 00:33
Шоу-бизнес
Пугачева с детьми устроила Галкину сюрприз на день рождения
18 июня телеведущий и юморист Максим Галкин принимает поздравления с днем рождения.
ТВ Центр вчера в 05:53
Кино
«Дюну» ожидают дополнительные съемки
Kinonews.ru вчера в 17:05
Общество
Дуров прокомментировал разблокировку Telegram на территории России
Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что скорость работы мобильных приложений мессенджера должна вырасти после его разблокировки на территории России.
Инфорос 03:40
Политика
The National Interest опубликовал статью Путина о Второй мировой войне
Американский журнал The National Interest опубликовал статью президента России Владимира Путина "The Real Lessons of the 75th Anniversary of World War II" ("Фактические уроки 75-ой годовщины Второй Мировой войны").
Газета.Ru вчера в 14:10
Футбол
«Наполи» победил «Ювентус» в финале Кубка Италии
Футболисты "Наполи" стали обладателями Кубка Италии, победив в финале соперников из "Ювентуса".
Интерфакс-Спорт 17 июня в 17:12
Футбол
Константин Генич - о молодёжке «Ростова»: «Ведь было понятно, что их прибьют. К чему сейчас эти слёзы?»
Ведь было понятно, что их прибьют по максимуму.
LiveResult.Ru 17:50
Футбол
Аршавин предположил, что Кокорин не хотел играть с «Ростовом»
Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин высказался о матче 23-го тура чемпионата России между «Сочи» и «Ростовом» (10:1).
Metaratings 16:20
Авто
В Сети показали обновленный Bentley Bentayga
Тестовые прототипы модели уже попадались фотошпионам в прошлом месяце. Если эти фотографии настоящие, ясно, что это очень легкий рестайлинг.
SpeedMe 17 июня в 23:02
Футбол
Жёны Песьякова, Карпина и Ионова показали средний палец «Сочи»
Девушка и жёны Валерия Карпина и Алексея Ионова показали средний палец футболистам сочинского клуба.
Евро-футбол.ру 16:57
Транспорт
Железнодорожное сообщение с Мурманском восстановили
Сегодня первый грузовой поезд прошел по обходному участку пути, который был построен для организации железнодорожного сообщения в Мурманской области на период работ на мосту через реку Кола.
Телеканал Санкт-Петербург 15:09
Общество
В Москве за сутки скончались 34 пациента с коронавирусом
По последним данным, общее число умерших в Москве с диагнозом COVID-19 составило 3565 человек.
Говорит Москва 16:34
Общество
В России запустили сервис для поступления в вуз онлайн
Минобрнауки России запустило сервис «Поступление в вуз онлайн». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.
Lenta.ru 15:57
Политика
Пашинян не поедет на парад Победы в Москву
"С сожалением должен сообщить Вам, что не смогу присутствовать на мероприятиях по случаю 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - цитирует его Sputnik Армения.
Вестник Кавказа 09:54
Происшествия
Загадочный шар, замеченный в небе над Японией, улетел к морю
Министерство транспорта Японии заявило, что появившийся в небе на северо-востоке страны неизвестный объект шарообразной формы улетел к морю и сейчас его местонахождение неизвестно, сообщил телеканал NHK.
РИА Новости 17 июня в 22:24
Армия и оружие
Появились фото всех новинок парада Победы
В Сети появились фотографии новых боевых систем, которые впервые будут участвовать в параде Победы на Красной площади.
Российская газета 02:45